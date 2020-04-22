В столичном метро начала действовать система автоматического контроля цифровых пропусков, скоплений пассажиров не зафиксировано, сообщил оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

В метро Москвы начала работать автоматическая проверка пропусков

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