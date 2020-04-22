Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъВ метро Москвы начала работать автоматическая проверка пропусков

В столичном метро начала действовать система автоматического контроля цифровых пропусков, скоплений пассажиров не зафиксировано, сообщил оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
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Введение автоматической системы проверки пропусков не привело к скоплению людей в метро

РИАМО02:30

Скопления пассажиров в московском метро пропали с вводом системы контроля пропусков

ФАН01:34

Оперштаб Москвы: Скоплений пассажиров в метро не зафиксировано

Вечерняя Москва02:57

Власти Москвы отчитались о ситуации с автоконтролем пропусков в метро

РИА Новости01:44

Скоплений пассажиров в метро утром в среду нет – Оперштаб

Москва 2401:41

В Москве начала действовать автоматизированная система контроля пропусков

Известия01:20

В метро не наблюдается очередей с начала действия автоматического контроля пропусков

ТАСС01:22
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Общество

Василиса Володина назвала месяц, который станет хуже апреля

Василиса Володина назвала месяц, который станет хуже апреля Василиса Володина считает, что испытания ждут человечество уже летом.
Экспресс газета 02:22
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Беглова просят раскрыть тайну нехватки масок при полных складах

Санкт-Петербург, 20 апреля 2020, 13:36 — REGNUM Губернатора Петербурга Александра Беглова просят раскрыть загадку нехватки средств индивидуальной защиты (СИЗ) в медицинских учреждениях города, в то время как, по официальным данным, на складах якобы имеется достаточный запас.
REGNUM 20 апреля в 06:36
Общество

Кадыров побрился налысо после просьбы открыть парикмахерские

Глава Чечни Рамзан Кадыров побрился налысо и призвал сделать так же жителей республики, его обращение опубликовал в Instagram телеканала «Грозный ТВ».
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Происшествия

Власти расширили права полицейских

По данным «Интерфакса», власти одобрили проект по поправкам в закон «О полиции», который дает право сотрудникам МВД на вскрытие автомобиля для спасения жизни граждан или предотвращения преступления; на оцепление жилых домов; на ограждение мест проведения массовых мероприятий; на оцепление территорий, жилых помещений и проведения там личного осмотра граждан, их вещей и транспортных средств.
BFM.ru 03:27
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Происшествия

ФСБ предотвратила нападение подростка на школу в Тюменской области

В Тюменской области по подозрению в подготовке вооружённого нападения на школу задержан 18-летний подросток.
RT на русском 03:00
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Экономика

АСИ предлагает поднять пенсии и зарплаты бюджетникам

В АСИ считают, что как минимум около 10% студентов старших курсов - четвертого курса бакалавриата и магистратуры - могут быть трудоустроены в вузе, в котором обучаются.
ТАСС 19 апреля в 18:52
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Общество

Соловьев навсегда выгнал из своей студии украинского эксперта Ковтуна

Известный российский телеведущий Владимир Соловьев в ходе эфира на телеканале Россия-1 окончательно выгнал из своей программы Вечер с Владимиром Соловьевым украинского эксперта Вячеслава Ковтуна.
NewInform 03:09
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Экономика

Россияне перечислили экономические опасения

Россияне перечислили свои опасения в связи последствиями распространения COVID-19.
Газета.Ru 03:50
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Общество

В Пензенской области выявили еще 16 случаев коронавируса

За последние сутки зафиксировано 16 новых случаев заражения.
Smi58.ru 02:35
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Общество

Правительство разрешило не проводить поверку счетчиков до 2021 года

Правительство РФ из-за коронавируса разрешило до 1 января 2021 года не проводить поверку бытовых счетчиков, даже если срок поверки уже истек.
ТАСС 01:12
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Экономика

Греф объяснил невозможность раздать деньги россиянам

Как отметил Греф, у России нет рыночного источника денег, сопоставимого с теми, которыми располагают США и ЕС.
РИА Новости вчера в 16:33
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Транспорт

Проверка пропусков для поездок по Москве стала автоматической

Власти Москвы почти полностью автоматизировали контроль цифровых пропусков для передвижения по городу на личном и общественном транспорте, передает РИА "Новости" со ссылкой на указ мэра столицы Сергея Собянина.
Газета.Ru вчера в 17:19
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Политика

Лидер КНДР Ким Чен Ын находится в критическом состоянии после операции

США получили разведданные о том, что здоровье лидера Северной Кореи Ким Чен Ына серьезно ухудшилось после перенесенной хирургической операции.
Русская Планета вчера в 02:19
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Футбол

Экс-игрок «Интера»: Титов мог легко заиграть в любом топ-клубе Европы

Бывший футболист итальянского "Интера" Аьваро Рекоба поделился своими впечатлениями об экс-игроке московского "Спартака" Егоре Титове.
РИА Новости 03:05
Культура

Рекорд в телеэфире установил сериал «Зулейха открывает глаза»

Многосерийный сериал «Зулейха открывает глаза», который создан благодаря одноименному роману писательницы из России Гузель Яхиной.
ToDay News Ufa вчера в 12:18
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Общество

Статистика по заразившимся в России на 22 апреля 2020 года

Случаев заболевания — 57 999 Случаев заболевания за последние сутки — 5 236 Человек выздоровело — 4 420 Человек умерло — 513 Данные: стопкоронавирус.рф Заходите в наш новый раздел «Меры поддержки в условиях COVID-19» .
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Общество

Во Владикавказе митингуют «неверующие в коронавирус»

Пункт А 20 апреля в 09:43
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Шоу-бизнес

Тяжелобольная Надежда Бабкина впала в депрессию в больнице

Тяжелобольная Надежда Бабкина впала в депрессию в больнице Стало известно, как проходит лечение 70-летней артистки.
Экспресс газета вчера в 12:14
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Общество

Верховный суд уточнил порядок наказания нарушителей самоизоляции

Жители, которые пренебрегают обязательными для всех требованиями, установленными властями столичного региона, подлежат ответственности по части 1 ст. 20.6.1 КоАП.
Газета.Ru 01:23
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Людям не понравилось спать под шум ветряков

Ночные звуки ветряных турбин уменьшают фазу быстрого сна, причем это единственное фиксируемое приборами нарушение сна из-за ветряков.
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Футбол

Каррера вспомнил о трансферах, которые хотел совершить в «Спартаке»

Вчера экс-тренер «Спартака» Массимо Каррера объяснил переход в команду защитника Марко Петковича в 2017 году.
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Медик рассказал о возвращении Заворотнюк к нормальной жизни

Медик рассказал о самочувствии актрисы Анастасии Заворотнюк в беседе с изданием "СтарХит".
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Судно для завершения «Северного потока-2» заблудилось

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Общество

В РЭУ назвали способ сдержать эпидемию коронавируса в России

Как отмечает РИА Новости со ссылкой на доцента кафедры экономической статистики РЭУ им Г.В. Плеханова Ольгу Лебединскую, Россия не поднимется в мировом рейтинге по числу заболевших в том случае, если региональным властям удастся сдержать пандемию.
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Политика

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США приостановят иммиграцию на два месяца из-за негативных экономических последствий пандемии коронавируса.
Lenta.ru вчера в 18:57
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Общество

В Крыму количество заражённых коронавирусом превысило 50 человек

Симферополь, 22 апреля 2020, 10:36 — REGNUM За сутки на территории Крыма зарегистрировали пять новых случаев коронавируса, общее количество заражённых составило 51.
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Общество

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РБК Уфа 02:19
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Общество

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Сдать анализ на антитела к коронавирусу все желающие смогут уже в мае.
Российская газета вчера в 22:18
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Общество

Тактаров отреагировал на оскорбления Александра Емельяненко

Победитель турнира Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 6 Олег Тактаров заявил, что в его глазах Александр Емельяненко умер.
RT на русском вчера в 14:06
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Общество

РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники

Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса.
Ведомости 20 апреля в 12:43
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