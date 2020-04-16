Общество
РИАМОУтренний час пик в московском метро прошел без очередей
«Час пик закончен, скопления пассажиров нигде не допущено, выборочные проверки продолжаются», - говорится в сообщении. Москвичам также напомнили о необходимости соблюдать домашний режим. В Москве уже второй день действует пропускной режим.
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Дептранс: Скопления пассажиров в утренний час пик на входах в метро не допущено
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