«Час пик закончен, скопления пассажиров нигде не допущено, выборочные проверки продолжаются», - говорится в сообщении. Москвичам также напомнили о необходимости соблюдать домашний режим. В Москве уже второй день действует пропускной режим.

Утренний час пик в московском метро прошел без очередей

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