Общество

РИАМОРИАМОУтренний час пик в московском метро прошел без очередей

«Час пик закончен, скопления пассажиров нигде не допущено, выборочные проверки продолжаются», - говорится в сообщении. Москвичам также напомнили о необходимости соблюдать домашний режим. В Москве уже второй день действует пропускной режим.
Читать в источнике
Комментировать36

Подробнее о событии

Выборочные проверки пропусков в метро продолжаются в Москве

ТАСС01:51

Утренний час пик в московском метро прошел без очередей

РИАМО02:17

В метро Москвы продолжаются выборочные проверки

Газета.Ru02:10

Станции метро работают без затруднений – Дептранс

Москва 2401:57

Утренний час пик в метро Москвы прошел без очередей для проверки пропусков

Интерфакс02:18

В московском метро продолжили выборочные проверки пропусков

РИА Новости01:50

Дептранс: Скопления пассажиров в утренний час пик на входах в метро не допущено

Агентство Москва01:40
Показать все источники
Автоматически обработано 7147 источников, обновлено в 05:56, Ашберн
Экономика

Правительство начнет давать деньги бизнесу на выплату зарплат

Компании из пострадавших от кризиса отраслей через месяц получат деньги «на решение текущих самых неотложных задач – в том числе на выплату зарплат», пообещал президент Владимир Путин 15 апреля.
Ведомости вчера в 18:25
3,5K
Экономика

Forbes обновил рейтинг богатейших бизнесменов России

Москва, 16 апреля 2020, 10:00 — REGNUM Журнал Forbes представил 17-й по счету рейтинг богатейших бизнесменов России, в список вошли 15 новых имен, из которых 12 попадают в рейтинг впервые.
REGNUM 03:00
217
Шоу-бизнес

Алла Пугачева отмечает 71-й день рождения

День рождения отмечает Алла Пугачёва. В этом году праздник у примадонны проходит скромно, и даже камерно, передает ОТР.
Общественное телевидение России вчера в 13:37
29
Авто

Власти Китая дадут деньги на покупку авто

SpeedMe вчера в 02:28
133
Футбол

Федун назвал катастрофой снижение сумм трансферов из-за коронавируса

По словам бизнесмена, являющегося одним из самых богатых людей России, снижение зарплат и цен на рынке может привести к катастрофическим последствиям, особенно если пауза в футбольном сезоне продлится как минимум до осени, что он считает наиболее вероятным вариантом.
ProstoProSport 04:57
Происшествия

Три человека погибли в ДТП в Псковской области

Три человека погибли и один пострадал в результате ДТП в Псковской области. Два автомобиля лоб в лоб столкнулись на трассе Псков–Гдов.
Известия 03:50
3
Происшествия

Нарушивший режим самоизоляции в Москве водитель попался на взятке

Сотрудники полиции возбудили уголовное дело в отношении водителя, который нарушил режим самоизоляции и пытался подкупить сотрудника ДПС, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
РИА Новости 05:44
Экономика

АТБ заинтересовались четыре покупателя

Банк России сегодня сообщил о получении четырех «сообщений от заинтересованных лиц» о намерении принять участие в покупке Азиатско-Тихоокеанского банка (АТБ).
Коммерсантъ 05:25
Экономика

Кудрин разъяснил свою идею о вложении средств физлиц в ОФЗ

Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин разъяснил идею о вложении средств физлиц в облигации федерального займа (ОФЗ) - никакого изъятия денег с банковских вкладов не планируется.
РИА Новости вчера в 08:53
209
Экономика

Минск запрашивает у Европы кредит в размере до 1 млрд долларов

По последним данным, правительство Республики Беларусь решило запросить у Европейского банка реконструкции и развития до 1 млрд долларов США.
Военное обозрение 05:13
Происшествия

В Курской области подтверждён 31 новый случай заражения коронавирусом

Курск, 16 апреля 2020, 11:57 — REGNUM В Курской области 16 апреля подтверждён 31 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, сообщает ИА REGNUM по данным оперативного штаба.
REGNUM 04:57
124
Общество

Рособрнадзор назвал новые сроки экзаменов в 9-х классах

Региональные власти и учредители заграншкол могут сами определить основные и резервные сроки проведения экзаменов по русскому языку и математике в рамках этого периода.
РБК вчера в 05:22
39
Общество

В Башкирии с 20 апреля перестанут действовать старые спецпропуска

«С 20 апреля начнутся массовые, по сути, облавы за теми лицами, которые будут ходить без новых справок», — подчеркнул Радий Хабиров.
REGNUM 05:29
30
Религия

У православных христиан наступил Чистый четверг

Известия вчера в 22:15
31
Общество

В Китае опровергли версию об искусственном происхождении коронавируса

Версия об искусственном создании коронавирусной инфекции COVID-19 не подкреплена какими-либо доказательствами.
Известия 05:50
110
Здоровье

В России приостановлена плановая вакцинация

Москва, 16 апреля 2020, 11:03 — REGNUM Российский Минздрав приостановил плановую вакцинацию в рамках национального календаря профилактических прививок.
REGNUM 04:03
8
Общество

Анонсирован новый порядок проверки пропусков в Москве

Департамент транспорта Москвы анонсировал новый порядок проверки цифровых пропусков в столице, сообщает пресс-служба ведомства в Telegram.
Lenta.ru вчера в 12:53
1,1K
Здоровье

Заразившийся COVID-19 журналист рассказал об особенностях болезни

Российский журналист Георгий Кудинов, лечившийся от коронавируса в больнице Милана, рассказал о "странностях" болезни.
Газета.Ru 02:42
90
Общество

Владимир Соловьев отказался от баттла с Василием Уткиным

Бывший спортивный комментатор Василий Уткин вызвал на баттл телеведущего Владимира Соловьева. Ролик он опубликовал на ютьюбе.
Афиша Daily вчера в 07:15
1,1K
Общество

Ан-225 «Мрия» доставил в Варшаву девять тонн защитных масок

На борту гиганта в Польшу были доставлены 9 тонн медицинских масок, более 70 тонн спецкомбинезонов и 11 тонн лицевых щитков.
Военное дело вчера в 04:50
356
Общество

Путин дал новые поручения в связи с коронавирусом

Президент России Владимир Путин подписал новые поручения по борьбе с COVID-19. Документ опубликован на сайте Кремля.
Коммерсантъ 04:52
Общество

С 1 мая в России повышаются пенсии: прибавки и доплаты получат не все

В мае 2020 года российских пенсионеров ждут новые прибавки и доплаты. Разумеется, не всех, а тех, кто соответствует определенным критериям.
Shraibikus News 04:07
31
Происшествия

Подмосковный суд арестовал полковника Росгвардии за вымогательство

Истринский городской суд Московской области в четверг арестовал замначальника оперативного разведывательного центра войск Росгвардии Альберта Кудряшова по делу о вымогательстве, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
РИА Новости 05:28
85
Происшествия

В Дагестане умерла беременная женщина с коронавирусом

Три пациента с коронавирусом скончались за сутки в Дагестане, среди них беременная женщина, сообщил "Интерфаксу" в четверг информированный источник.
Интерфакс 04:52
6
Политика

На Украине допустили возможность ракетного удара по России

Украина может нанести ракетный удар по российским объектам инфраструктуры, заявил в интервью censor.net директор украинского Павлоградского химзавода Леонид Шиман.
РИА Новости вчера в 10:56
5,3K
Политика

МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США

"Со своей стороны, МИД и российские дипломатические учреждения в США, разумеется, делают все возможное для розыска детей", — сказала Захарова и попросила их родителей и учителей предоставить любую имеющуюся информацию, которая поможет в сложившейся ситуации.
РИА Новости 14 апреля в 14:36
4,4K
Экономика

Более 500 тыс. компаний смогут получить поддержку правительства РФ

Москва, 16 апреля 2020, 12:34 — REGNUM В России более 500 тыс. компаний смогут рассчитывать на выплаты от государства в связи с развитием ситуации с распространением коронавируса.
REGNUM 05:34
2
Политика

В МИД оценили готовность Трампа поставить России аппараты ИВЛ

В Министерстве иностранных дел РФ оценили готовность президента Соединенных Штатов Дональда Трампа оказать России гуманитарную помощь для борьбы с коронавирусом в виде поставки аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), передает РИА "Новости".
Газета.Ru 05:15
877
Транспорт

Юрист рассказала, как оформить цифровой пропуск на даче, где нет интернета

Юрист Виктория Шергина рассказала, как оформить цифровой пропуск для поездки на дачу.
Комсомольская правда вчера в 09:54
3
Шоу-бизнес

Ургант с Глюкозой примкнули к подушечному флешмобу

Свои тела прикрыли подушками телеведущий Иван Ургант и певица Наталья Ионова, известная под псевдонимом Глюкоза, закрепив их поясами на талии.
iReactor вчера в 21:56
3
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное