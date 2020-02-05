Общество

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецВ метро Москвы устроили пранк с химзащитой и кашляющими китайцами

Как сообщает телеграм-канал "Метро Москвы", "китайцы" были в защитных масках и кашляли. Вся эта процессия прошла по всему составу и вышла на следующей станции. При этом в сообщении говорится, что таким образом решили пошутить какие-то молодые пранкеры.
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В метро Москвы устроили пранк с химзащитой и кашляющими китайцами

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