Как сообщает телеграм-канал "Метро Москвы", "китайцы" были в защитных масках и кашляли. Вся эта процессия прошла по всему составу и вышла на следующей станции. При этом в сообщении говорится, что таким образом решили пошутить какие-то молодые пранкеры.

В метро Москвы устроили пранк с химзащитой и кашляющими китайцами

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