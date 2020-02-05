Общество
Московский КомсомолецВ метро Москвы устроили пранк с химзащитой и кашляющими китайцами
Как сообщает телеграм-канал "Метро Москвы", "китайцы" были в защитных масках и кашляли. Вся эта процессия прошла по всему составу и вышла на следующей станции. При этом в сообщении говорится, что таким образом решили пошутить какие-то молодые пранкеры.
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В метро Москвы устроили пранк с химзащитой и кашляющими китайцами
Московский Комсомолец05 февраля в 12:43
В метро Москвы устроили розыгрыш с химзащитой и кашляющими китайцами
Ореанда-Новости05 февраля в 13:09
Автоматически обработано 7058 источников, обновлено в 07:46, Ашберн
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