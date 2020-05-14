Сотрудники метрополитена Петербурга начали проверять у пассажиров наличие медицинских масок. Без средств индивидуальной защиты в подземку горожан пропускать отказываются. Как поясняют в пресс-службе метрополитена, нередко маски при себе у петербуржцев есть, но надевать их они не спешат.

В метро Петербурга перестали пускать пассажиров без масок

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