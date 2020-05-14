Коронавирус
Peterburg2.ruВ метро Петербурга перестали пускать пассажиров без масок
Сотрудники метрополитена Петербурга начали проверять у пассажиров наличие медицинских масок. Без средств индивидуальной защиты в подземку горожан пропускать отказываются. Как поясняют в пресс-службе метрополитена, нередко маски при себе у петербуржцев есть, но надевать их они не спешат.
Читать в источнике
Оценить74
Подробнее о событии
Показать все источники
Пассажиров без масок и перчаток не будут пускать в метрополитен Санкт-Петербурга
КП - Санкт-Петербург07:19
В Петербургском метрополитене разъясняют, что контролеры вправе не пускать на станции пассажиров без масок
Интерфакс - Россиявчера в 04:32
Автоматически обработаны 7183 источника, обновлено в 08:02, Ашберн
Общество
Суд отменил приговор Кокорину и Мамаеву
ГЛАС.RU вчера в 09:15
Общество
В России могут пойти по «военному» пути вакцинации от коронавируса
Академик РАН Сергей Колесников допустил «военный» путь у вакцинации россиян от COVID-19.
Известия 03:20
Наука
Мировой популяции львов провели генетическую перепись
Международная группа ученых провела масштабный генетический анализ мировой популяции львов.
МИР 24 07:31
Экономика
В Совфеде призвали не повышать тарифы на газ и электроэнергию
В Совете Федерации призвали не повышать тарифы на газ и электроэнергию в текущем году из-за сложной ситуации на фоне пандемии коронавируса.
Известия вчера в 17:01
Общество
Радий Хабиров подписал указ о выплатах донорам плазмы
Глава Башкортостана Радий Хабиров в ходе заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом объявил об установлении единовременных выплат донорам плазмы, переболевшим вирусом COVID19.
Московский Комсомолец 07:22
Общество
Адвокат оценила законопроект о праве полицейских вскрывать автомобили
Накануне правительство внесло в Госдуму законопроект о расширении полномочий полицейских, в частности о праве вскрывать автомобили граждан.
Известия 05:39
Авто
Появилась информация о новинках «АвтоВАЗа» до 2028 года
Ещё в конце 2018 года появились данные, что компания «АвтоВАЗ» намерена до 2028 года наладить сборку 26 новых моделей.
Тарантас Ньюс 02:42
Политика
Трамп рассмотрит законопроект о санкциях против Китая
Президент США Дональд Трамп намерен рассмотреть законопроект сенатора Линдси Грэма о введении санкций в отношении Китая, сообщает пресс-служба Белого дома.
Газета.Ru вчера в 18:42
Религия
Патриарх Кирилл на четверть снизил отчисления епархий
На официальном сайте Русской православной церкви поясняется, что причиной стало снижение посещаемости церквей, и как следствие, сокращение прибыли от пожертвований.
Говорит Москва 07:51
Происшествия
В Москве в жилом доме на Фрунзенской набережной произошел пожар
В жилом доме на Фрунзенской набережной в Москве произошло возгорание на балконах пятого, шестого и седьмого этажа, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.
РБК 07:36
Происшествия
Против министра Пензенской области возбудили уголовное дело
Министра сельского хозяйства Пензенской области и заместителя председателя правительства региона Андрея Бурлакова подозревают в мошенничестве с бюджетными средствами, против него возбуждено уголовное дело.
РБК 07:45
Общество
В США пилот оставил в небе призыв на русском языке
РИА Новости 06:32
Технологии
Microsoft обновила системные требования для Windows 10 May 2020 Update
Напомним, широкому кругу пользователей Windows 10 May 2020 Update станет доступна 28 мая, а разработчики уже могут скачать обновление через MSDN.
3DNews 05:26
Политика
В МИД Украины заявили, что Киев знал о визите Козака в Берлин
Украина не считает визит заместителя руководителя администрации президента России Дмитрия Козака в Берлин "играми за своей спиной", так как заранее знала о его переговорах в ведомстве федерального канцлера Германии.
ТАСС 05:44
Кино
Фильм «Заражение» стал самым популярным среди россиян в самоизоляции
С началом самоизоляции россияне активно стали смотреть фильмы-катастрофы, сообщает "Ридус" со ссылкой на данные видеосервиса "Megogo Россия".
Газета.Ru вчера в 03:51
Шоу-бизнес
Мэри-Кейт Олсен разводится с Оливье Саркози
33-летняя американская актриса, продюсер и модельер Мэри-Кейт Олсен подала на развод с 50-летним французским банкиром Оливье Саркози, который приходится братом бывшему президенту Франции Николя Саркози.
Paparazzi.ru 01:35
Общество
Отец Хабиба Нурмагомедова пришел в себя после комы
ProstoProSport вчера в 23:00
Авто
Продажи новых автомобилей в России рухнули в апреле на 72%
Продажи новых легковых и легких коммерческих (LCV) автомобилей в России обвалились в апреле 2020 года на 72,4% в годовом сопоставлении (после роста на 4% в марте и снижения на 2,2% в феврале) до 38,922 тыс. единиц, подсчитали в комитете автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).
Росбалт 12 мая в 05:53
Экономика
ФНС отчиталась о первых 44 тыс. получателей грантов на выплату зарплат
Первые 44 тыс. индивидуальных предпринимателей получили безвозмездные субсидии в размере одного МРОТ в рамках программы поддержки пострадавших от коронавируса отраслей малого и среднего бизнеса, сообщил глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров на брифинге.
РБК 05:41
Здоровье
Кожа может предупреждать о заражении коронавирусом
Врачи объяснили, как кожа человека сигнализирует о заражении коронавирусом. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 03:33
Общество
Лукашенко рассчитывает на инвестиции МВФ в экономику Белоруссии
Александр Лукашенко заявил о том, что экспортно ориентируемая экономика Белоруссии испытывает проблемы с финансами.
ANNA-News 05:59
Общество
Выплаты на детей не получат россияне, проживающие за рубежом
Важно помнить: если ребенку исполнилось 16 лет до момента вступления указа Президента в силу 11 мая, то родитель не может воспользоваться правом на выплату.
Забайкальский рабочий вчера в 18:21
Кино
Умерла актриса из фильма «А зори здесь тихие» Алла Мещерякова
Алла Мещерякова окончила ВГИК в 1965 году.
ТАСС 03:44
Происшествия
Российскому зоологу грозит 40 лет тюрьмы за сбор жуков на Шри-Ланке
Сотрудник зоопарка Ростова-на-Дону Александр Игнатенко обвиняется властями Шри-Ланки в нарушении местного законодательства за сбор насекомых, ему грозит штраф или большой тюремный срок.
ТАСС 12 мая в 14:06
Общество
Российским выпускникам разрешат выбрать количество предметов ЕГЭ
Москва, 14 мая 2020, 08:17 — REGNUM В России в 2020 году выпускники школ смогут сдать Единый государственный экзамен по нужному им количеству предметов для поступления в выбранное ими высшее учебное заведение.
REGNUM 01:17
Общество
В Японии отменили режим ЧС в большинстве регионов страны
Японские власти досрочно прекратили действие режима чрезвычайной ситуации в 39 из 47 префектур страны на фоне ослабления динамики распространения коронавируса.
Российская газета 06:15
Игры
Игру Grand Theft Auto V бесплатно раздают в Epic Games Store
Как стало известно, игроки смогут получить игру с 18.00 по московскому времени.
Astera 07:09