Коронавирус

Peterburg2.ruPeterburg2.ruВ метро Петербурга перестали пускать пассажиров без масок

Сотрудники метрополитена Петербурга начали проверять у пассажиров наличие медицинских масок. Без средств индивидуальной защиты в подземку горожан пропускать отказываются. Как поясняют в пресс-службе метрополитена, нередко маски при себе у петербуржцев есть, но надевать их они не спешат.
Читать в источнике
Комментировать79

Подробнее о событии

Жетона недостаточно. Петербуржцев без масок и перчаток разворачивают у входа в метро

Фонтанка.Ру07:27

Пассажиров без масок и перчаток не будут пускать в метрополитен Санкт-Петербурга

КП - Санкт-Петербург07:19

«Включают всё своё обаяние»: сотрудницы метрополитена начали убеждать пассажиров покупать маски

НГСвчера в 00:56

Петербуржцев без масок и перчаток оштрафуют на 4 тысячи

Санкт-Петербургские ведомостивчера в 05:46

В Петербургском метрополитене разъясняют, что контролеры вправе не пускать на станции пассажиров без масок

Интерфакс - Россиявчера в 04:32

Пассажиров без масок не пускают в новосибирское метро

Новосибирские новостивчера в 01:58

В Петербурге пассажиров без масок не пускают утром в метро

78.ru02:53
Показать все источники
Автоматически обработаны 7183 источника, обновлено в 08:02, Ашберн
Общество

Суд отменил приговор Кокорину и Мамаеву

ГЛАС.RU вчера в 09:15
320
Общество

В России могут пойти по «военному» пути вакцинации от коронавируса

Академик РАН Сергей Колесников допустил «военный» путь у вакцинации россиян от COVID-19.
Известия 03:20
3,2K
Наука

Мировой популяции львов провели генетическую перепись

Международная группа ученых провела масштабный генетический анализ мировой популяции львов.
МИР 24 07:31
Экономика

В Совфеде призвали не повышать тарифы на газ и электроэнергию

В Совете Федерации призвали не повышать тарифы на газ и электроэнергию в текущем году из-за сложной ситуации на фоне пандемии коронавируса.
Известия вчера в 17:01
14
Общество

Радий Хабиров подписал указ о выплатах донорам плазмы

Глава Башкортостана Радий Хабиров в ходе заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом объявил об установлении единовременных выплат донорам плазмы, переболевшим вирусом COVID19.
Московский Комсомолец 07:22
8
Общество

Адвокат оценила законопроект о праве полицейских вскрывать автомобили

Накануне правительство внесло в Госдуму законопроект о расширении полномочий полицейских, в частности о праве вскрывать автомобили граждан.
Известия 05:39
4,3K
Авто

Появилась информация о новинках «АвтоВАЗа» до 2028 года

Ещё в конце 2018 года появились данные, что компания «АвтоВАЗ» намерена до 2028 года наладить сборку 26 новых моделей.
Тарантас Ньюс 02:42
Политика

Трамп рассмотрит законопроект о санкциях против Китая

Президент США Дональд Трамп намерен рассмотреть законопроект сенатора Линдси Грэма о введении санкций в отношении Китая, сообщает пресс-служба Белого дома.
Газета.Ru вчера в 18:42
164
Религия

Патриарх Кирилл на четверть снизил отчисления епархий

На официальном сайте Русской православной церкви поясняется, что причиной стало снижение посещаемости церквей, и как следствие, сокращение прибыли от пожертвований.
Говорит Москва 07:51
4
Общество

СК завел дела из-за фото нацистов на сайте проекта «Бессмертный полк»

РИА Новости 04:16
1,1K
Происшествия

В Москве в жилом доме на Фрунзенской набережной произошел пожар

В жилом доме на Фрунзенской набережной в Москве произошло возгорание на балконах пятого, шестого и седьмого этажа, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.
РБК 07:36
7
Происшествия

Против министра Пензенской области возбудили уголовное дело

Министра сельского хозяйства Пензенской области и заместителя председателя правительства региона Андрея Бурлакова подозревают в мошенничестве с бюджетными средствами, против него возбуждено уголовное дело.
РБК 07:45
132
Общество

В США пилот оставил в небе призыв на русском языке

РИА Новости 06:32
Технологии

Microsoft обновила системные требования для Windows 10 May 2020 Update

Напомним, широкому кругу пользователей Windows 10 May 2020 Update станет доступна 28 мая, а разработчики уже могут скачать обновление через MSDN.
3DNews 05:26
61
Политика

В МИД Украины заявили, что Киев знал о визите Козака в Берлин

Украина не считает визит заместителя руководителя администрации президента России Дмитрия Козака в Берлин "играми за своей спиной", так как заранее знала о его переговорах в ведомстве федерального канцлера Германии.
ТАСС 05:44
566
Кино

Фильм «Заражение» стал самым популярным среди россиян в самоизоляции

С началом самоизоляции россияне активно стали смотреть фильмы-катастрофы, сообщает "Ридус" со ссылкой на данные видеосервиса "Megogo Россия".
Газета.Ru вчера в 03:51
146
Шоу-бизнес

Мэри-Кейт Олсен разводится с Оливье Саркози

33-летняя американская актриса, продюсер и модельер Мэри-Кейт Олсен подала на развод с 50-летним французским банкиром Оливье Саркози, который приходится братом бывшему президенту Франции Николя Саркози.
Paparazzi.ru 01:35
Общество

Отец Хабиба Нурмагомедова пришел в себя после комы

ProstoProSport вчера в 23:00
2
Авто

Продажи новых автомобилей в России рухнули в апреле на 72%

Продажи новых легковых и легких коммерческих (LCV) автомобилей в России обвалились в апреле 2020 года на 72,4% в годовом сопоставлении (после роста на 4% в марте и снижения на 2,2% в феврале) до 38,922 тыс. единиц, подсчитали в комитете автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).
Росбалт 12 мая в 05:53
225
Экономика

ФНС отчиталась о первых 44 тыс. получателей грантов на выплату зарплат

Первые 44 тыс. индивидуальных предпринимателей получили безвозмездные субсидии в размере одного МРОТ в рамках программы поддержки пострадавших от коронавируса отраслей малого и среднего бизнеса, сообщил глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров на брифинге.
РБК 05:41
46
Здоровье

Кожа может предупреждать о заражении коронавирусом

Врачи объяснили, как кожа человека сигнализирует о заражении коронавирусом. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 03:33
13
Автоспорт

Риккардо подписал контракт с формулической командой McLaren

Вести.Ru 07:05
Политика

Польша назвала упрощением позицию Германии о виновнике Второй мировой

РБК вчера в 07:49
322
Общество

Лукашенко рассчитывает на инвестиции МВФ в экономику Белоруссии

Александр Лукашенко заявил о том, что экспортно ориентируемая экономика Белоруссии испытывает проблемы с финансами.
ANNA-News 05:59
Общество

Выплаты на детей не получат россияне, проживающие за рубежом

Важно помнить: если ребенку исполнилось 16 лет до момента вступления указа Президента в силу 11 мая, то родитель не может воспользоваться правом на выплату.
Забайкальский рабочий вчера в 18:21
Кино

Умерла актриса из фильма «А зори здесь тихие» Алла Мещерякова

Алла Мещерякова окончила ВГИК в 1965 году.
ТАСС 03:44
44
Происшествия

Российскому зоологу грозит 40 лет тюрьмы за сбор жуков на Шри-Ланке

Сотрудник зоопарка Ростова-на-Дону Александр Игнатенко обвиняется властями Шри-Ланки в нарушении местного законодательства за сбор насекомых, ему грозит штраф или большой тюремный срок.
ТАСС 12 мая в 14:06
28
Общество

Российским выпускникам разрешат выбрать количество предметов ЕГЭ

Москва, 14 мая 2020, 08:17 — REGNUM В России в 2020 году выпускники школ смогут сдать Единый государственный экзамен по нужному им количеству предметов для поступления в выбранное ими высшее учебное заведение.
REGNUM 01:17
1,1K
Общество

В Японии отменили режим ЧС в большинстве регионов страны

Японские власти досрочно прекратили действие режима чрезвычайной ситуации в 39 из 47 префектур страны на фоне ослабления динамики распространения коронавируса.
Российская газета 06:15
3
Игры

Игру Grand Theft Auto V бесплатно раздают в Epic Games Store

Как стало известно, игроки смогут получить игру с 18.00 по московскому времени.
Astera 07:09
50
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное