Происшествия
Российская газетаВ миасской больнице санитарка умыла пациентку половой тряпкой
В минздраве Челябинской области прокомментировали взорвавшее соцсети видео, на котором санитарка одной из больниц Миасса умывает пациентку грязной тряпкой, предварительно смочив ее из тазика на полу.
Читать в источнике
Оценить96
Он даже не понимает всей меры ответственности, продолжая винить пациентку и направляя запросы в прокуратуру с требованием поиска и наказания автора видео.
— Ирина Гехт, российский политикURA.Ru 08:15
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7078 источников, обновлено в 09:16, Ашберн
Общество
Госдума поддержала запрет продавать смартфоны без российского ПО
Госдума в первом чтении приняла законопроект о запрете на продажу смартфонов, компьютеров и телевизоров с функцией Smart TV без российского программного обеспечения.
Lenta.ru 07:53
Гаджеты
AnTuTu составил рейтинг самых производительных смартфонов
Первое место в рейтинге смартфонов среднего класса занял Honor 9X Pro с процессором Kirin 810. Эксперты отдали ему почти 300 тысяч баллов.
Политическая Экспертиза вчера в 15:12
Происшествия
Четверо школьников на Алтае отравились жидкостью из найденной бутылки
Мальчики нашли бутылку с синей жидкостью на берегу реки, передаёт РИА Новости.
Говорит Москва 07:17
Политика
Захарова отреагировала на запрет Эстонии пропустить российское судно
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на решение Таллина о недопуске в территориальные воды Эстонии российского судна "Академик Примаков".
Газета.Ru 06:45
Политика
Опубликованы первые показания по делу об импичменте Трампа
Демократы в конгрессе США опубликовали первые расшифровки показаний по делу об импичменте президента страны Дональда Трампа, сообщается на сайте комитета палаты представителей по разведке США.
Газета.Ru вчера в 13:44
Политика
Песков прояснил позицию Путина по транзиту газа через Украину
Позиция президента РФ Владимира Путина по вопросу переговоров с Украиной по транзиту российского газа была уже озвучена им, и с тех пор ничего не поменялось, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Газета.Ru 08:23
Общество
В новосибирском вузе проводят разбирательство из-за студенческих мемов
Ранее в паблике "Мемы 220б" в социальной сети "ВКонтакте" рассказали, что студенты первого курса физического факультета вуза создали в той же соцсети группу о студенческой жизни, в которой размещали различные картинки с преподавателями факультета.
РИА Новости 08:18
Политика
Путин: пещерные русофобы объявили войну русскому языку
"Войну русскому языку объявляют не только пещерные русофобы, это не секрет, разного рода маргиналы активно и агрессивно работают, агрессивные националисты", — заявил глава государства, выступая на заседании Совета по русскому языку.
Вести.Ru 08:30
Общество
Как похищали персональные данные клиентов российских банков
5 ноября 2019 года в пресс-службе Альфа-банка сообщили ТАСС, что кредитная организация проводит внутреннее расследование по факту утечки персональных данных клиентов.
ТАСС 08:28
Армия и оружие
В Турции задержана сестра аль-Багдади
Вместе с сестрой были задержаны ее муж и невестка. Аль-Багдади, как утверждают власти США, был ликвидирован в результате спецоперации.
Свободная Пресса вчера в 21:23
Шоу-бизнес
Киану Ривз вышел в свет с новой возлюбленной
Голливудский актер Киану Ривз появился на благотворительном фестивале LACMA Art + Film со своей новой возлюбленной, сообщает портал Promiflash.
МИР 24 вчера в 10:45
Технологии
В России построили беспилотный КамАЗ
На первом этапе КамАЗ-5490 NEO немного переоборудовали, чтобы подготовить к автономному вождению: на автомобиль установили комплекс систем, значительная часть которых является собственной разработкой «ВИСТ Групп».
Motor 07:50
Экономика
«Силовые машины» просят власти не заключать контракт с Siemens
Владелец "Силовых машин" Алексей Мордашов просит правительство не заключать СПИК также и с производителями ГТБМ, в которых есть доля у нерезидента РФ (письмо от 23 октября есть у "Ъ").
Коммерсантъ вчера в 17:29
Авто
В Сети появились изображения интерьера обновлённой Lada 4x4
В скором времени компания "АвтоВАЗ" представит рестайлинговый внедорожник LADA 4x4, которому достанется новый салон.
Новые автомобили 05:29
Политика
Штайнмайер в письме Горбачеву выступил за сближение России и Европы
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер написал письмо бывшему президенту СССР Михаилу Горбачеву по случаю приближающегося 30-летия падения Берлинской стены.
РБК 07:38
Политика
Путин назначил Андрея Келина новым послом России в Великобритании
Президент РФ Владимир Путин назначил Андрея Келина на должность посла России в Великобритании.
REGNUM 08:50
Футбол
Черчесов определился с составом на матчи с Бельгией и Сан-Марино
Тренерский штаб сборной России по футболу во главе со Станиславом Черчесовым назвал состав на отборочные матчи чемпионата Европы — 2020 против Бельгии и Сан-Марино.
REGNUM 06:16
Спорт
WADA обвинило в допинге 47 россиян и просит открыть против них дела
WADA заподозрило 47 россиян в употреблении допинга и направило "пакеты доказательств" их вины в международные спортивные федерации с просьбой открыть дела против этих атлетов.
Газета.Ru 06:51
Политика
В Кремле прокомментировали срыв разведения сил в Донбассе
В Кремле глубоко обеспокоены срывом разведения сил в районе Петровского в Донбассе.
Свободная Пресса 06:00
Происшествия
Дрыманов сообщил о напившихся во время обыска у него сотрудниках ФСБ
Бывший начальник Главного следственного управления СК по Москве Александр Дрыманов заявил в суде, что нарушения, допущенные при обыске у него дома, стали предметом доклада главы Следственного комитета Александра Бастрыкина на имя директора ФСБ Александра Бортникова.
РБК 07:07
Шоу-бизнес
Жена Джигана подтвердила свою четвертую беременность
Жена известного рэпера Джигана Оксана Самойлова опубликовала на своей странице в Instagram новый снимок, который подтвердил слухи о ее четвертой беременности.
Piter.tv 07:37
Здоровье
Ведущие врачи массово уволились из свердловского онкодиспансера
Врачи с мировым именем массово уволились из Свердловского онкодиспансера.
Регион online 07:00
Игры
Red Dead Redemption 2 нельзя будет запустить на PC на «ультра»-настройках
В мире пока не существует видеокарты, способной запустить PC-версию игры Red Dead Redemption 2 на максимальных настройках графики.
REGNUM 03:49
Происшествия
В Петербурге задержали начальника Шкиперской таможни за взятки
Следователи Санкт-Петербурга задержали начальника Шкиперского таможенного поста Балтийской таможни и начальника отдела по подозрению в получении взяток за незаконный ввоз культурных ценностей на территорию России, сообщается на сайте северо-западного СУ на транспорте СК РФ.
РИА Новости 08:36
Политика
Медведчук предрек замерзание Украины без российского газа
Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук уличил во лжи министра энергетики Украины Алексея Оржеля.
Журналистская правда 06:39
Происшествия
Планировавший теракт в Москве мужчина признал вину
Арестованный за подготовку теракта в Москве гражданин Киргизии признал вину.
Известия 08:01
Футбол
«Динамо» Загреб – «Шахтер» Донецк. Прогноз Максима Калиниченко
Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины, а сейчас эксперт сайта ВсеПроСпорт.ру Максим Калиниченко делится своим прогнозом на матч Лиги Чемпионов «Динамо» Загреб – «Шахтер» Донецк.
Все про Спорт ру 08:42
Футбол
«Зенит» сыграет с «РБ Лейпциг» в четвертом туре Лиги чемпионов
Зенит проведет матч с РБ Лейпциг в четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов.
Советский спорт 02:44
Спорт
Черный кот прервал футбольный матч и стал знаменитым
Обычный черный кот из США покорил интернет, появившись на стадионе «Метлайф» в штате Нью-Джерси в разгар матча по американскому футболу между командами «Даллас Ковбойс» и «Нью-Йорк Джайнтс» 4 ноября.
Ридус 05:28