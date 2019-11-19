Общество
Взгляд.руВ минэнерго Украины оценили готовность страны к отопительному сезону
Глава министерства энергетики и угольной промышленности Украины Алексей Оржель оценил готовность страны к началу отопительного сезона в условиях возможного непродления контракта с Газпромом по транзиту газа в ЕС.
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Армия и оружие
НАТО намерено признать космос своей новой оперативной сферой
НАТО намерено 20 ноября признать космос новой оперативной сферой Североатлантического альянса.
Происшествия
Установлены личности погибших в результате обрушения асфальта в Пензе
По информации регионального УГИБДД УМВД России, в 09:45 в результате размыва грунта произошло обрушение дорожного покрытия прилегающего к проезжей части вместе с автомобилем Lada Largus.
Хоккей
Александр Овечкин вышел на третье место в гонке снайперов сезона НХЛ
Александр вышел на третье место в гонке снайперов сезона НХЛ, опередив капитана «Эдмонтона Ойлерз» Коннора Макдэвида и форварда «Торонто Мэйпл Лифс» Остона Мэттьюса (оба — по 14 шайб).
Происшествия
Обвиняемый в убийстве историк Соколов пытался покончить с собой
Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве своей аспирантки, пытался покончить с собой в перерыве между следственными действиями.
Здоровье
Названа истинная причина развития рака
Известно, что около 20 процентов всех злокачественных новообразований связаны с какой-либо вирусной или бактериальной инфекцией, при этом основной причиной является хроническое воспаление.
Политика
Украинское Минэнерго ответило на предложение «Газпрома» по транзиту
Глава украинского Минэнерго Алексей Оржель ответил на предложение российского «Газпрома» о продлении транзитного контракта «Нафтогазу» либо заключении нового договора на годовой срок с условием взаимного отказа от претензий.
Космос
«Роскосмос» запатентовал схему двигателя для космического самолёта
Как сообщает РИА «Новости», на сайте Роспатента появилась информация о том, что «Роскосмос» получил патент на схему силовой установки для самолета, способного кратковременно разгоняться до гиперзвуковой скорости и запускать ракеты в космос.
Происшествия
В Дагестане задержали восемь человек из верхушки управления ФСИН
В Дагестане задержаны восемь руководящих работников республиканского управления Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН).
Шоу-бизнес
Игорь Верник опроверг информацию о своей госпитализации
Известный российский актер и телеведущий Игорь Верник утром во вторник, 19 ноября, опроверг информацию о своей госпитализации.
Армия и оружие
Минобороны ответило Турции на слова о «невыполнении обещаний» по Сирии
В Минобороны России вызвало недоумение заявление министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу о «невыполнении Россией своих обещаний», а также угрозы в развязывании военной операции на севере Сирии.
Общество
Жена Боярского рассказала об участии внучки на балу дебютанток Tatler
Жена Боярского Лариса Луппиан рассказала 78.ru о бале дебютанток Tatler, который прошёл 20 ноября.
Политика
В Верховной раде назвали условия для прекращения войны в Донбассе
Для разрешения конфликта на востоке Украины необходимо уйти от политических оценок в правовое поле, заявил депутат фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ренат Кузьмин в эфире программы «Эпицентр украинской политики» на телеканале NewsOne.
Фигурное катание
Евгении Медведевой исполнилось 20 лет
Евгения Медведева дважды становилась серебряным призером Олимпийских игр, а также бронзовым призером чемпионата мира этого года, двукратной чемпионкой Европы и серебряным призером ЧЕ.
Общество
Астронавты США не вошли в состав экипажей кораблей «Союз»
Американские астронавты впервые за 19 лет не попали в состав экипажей космических кораблей «Союз», которые планируют отправить к МКС в октябре 2020 года и весной 2021 года.
Театры
Юрий Поляков: «То, что случилось с Дорониной, вызывает оторопь»
На прошлой неделе свое шестидесятипятилетие отметил писатель и драматург Юрий Поляков.
Гаджеты
Samsung понизит цены на смартфоны для конкуренции с Xiaomi и Huawei
Samsung решил добиться снижения цен на свои смартфоны, чтобы держать конкуренцию с китайскими компаниями Huawei и Xiaomi.
Политика
Зеленский назвал уход Тимошенко в оппозицию «давней традицией»
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко «имитирует заботу о народе», уходя в оппозицию, и назвал это «давней украинской традицией».
Экономика
Вложения России в гособлигации США увеличились почти до $10 млрд
Россия в сентябре 2019 года увеличила инвестиции в гособлигации США на $1,17 млрд, до $10,8 млрд.
Общество
Госдума разрешила демонстрацию свастики при условии осуждения нацизма
Госдума на пленарном заседании во вторник приняла закон, разрешающий использование нацистской символики при условии осуждения нацизма.
Наука
Электронные сигареты улучшают работу сердца курильщиков
Специалисты в области медицины из Шотландии сообщили, что благодаря переходу с традиционных сигарет на электронные курильщики могут улучшить работу своего сердца.
Шоу-бизнес
Михаил Боярский заявил об уходе со сцены
Известный российский артист Михаил Боярский в скором времени отметит 70-летний юбилей, поэтому, по его словам, изображать «молодого дурачка» он вовсе не собирается.
Культура
Александр Лунгин представит в Новосибирске «Большую поэзию»
Происшествия
Капитана спецназа ФСБ избили в центре Москвы
Футбол
Артем Дзюба: на Евро-2020 хотим пройти в четвертьфинал и даже дальше
Хочется, конечно, выйти как минимум в четвертьфинал и даже зайти дальше.
Общество
РЖД показали новый плацкартный вагон
Компания «Трансмашхолдинг» представила три варианта плацкартного вагона нового поколения.
Политика
США объявили о признании поселений Израиля на территории Палестины
Администрация американского президента Дональда Трампа пересматривает позицию США относительно легитимности поселений Израиля на территории Палестины и больше не считает их противоречащими международному праву, заявил глава Госдепа Майк Помпео.
Шоу-бизнес
Эммануил Виторган с супругой показали подросшую младшую дочь
Младшие дочери артиста, рожденные в браке с Ириной Млодик, еще совсем маленькие: Этель скоро исполнится два года, а Кларе — только три месяца.