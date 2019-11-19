Глава министерства энергетики и угольной промышленности Украины Алексей Оржель оценил готовность страны к началу отопительного сезона в условиях возможного непродления контракта с Газпромом по транзиту газа в ЕС.

В минэнерго Украины оценили готовность страны к отопительному сезону

Происшествия Установлены личности погибших в результате обрушения асфальта в Пензе По информации регионального УГИБДД УМВД России, в 09:45 в результате размыва грунта произошло обрушение дорожного покрытия прилегающего к проезжей части вместе с автомобилем Lada Largus.

Здоровье Названа истинная причина развития рака Известно, что около 20 процентов всех злокачественных новообразований связаны с какой-либо вирусной или бактериальной инфекцией, при этом основной причиной является хроническое воспаление.

Политика Украинское Минэнерго ответило на предложение «Газпрома» по транзиту Глава украинского Минэнерго Алексей Оржель ответил на предложение российского «Газпрома» о продлении транзитного контракта «Нафтогазу» либо заключении нового договора на годовой срок с условием взаимного отказа от претензий.

Космос «Роскосмос» запатентовал схему двигателя для космического самолёта Как сообщает РИА «Новости», на сайте Роспатента появилась информация о том, что «Роскосмос» получил патент на схему силовой установки для самолета, способного кратковременно разгоняться до гиперзвуковой скорости и запускать ракеты в космос.

Политика В Верховной раде назвали условия для прекращения войны в Донбассе Для разрешения конфликта на востоке Украины необходимо уйти от политических оценок в правовое поле, заявил депутат фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ренат Кузьмин в эфире программы «Эпицентр украинской политики» на телеканале NewsOne.

Фигурное катание Евгении Медведевой исполнилось 20 лет Евгения Медведева дважды становилась серебряным призером Олимпийских игр, а также бронзовым призером чемпионата мира этого года, двукратной чемпионкой Европы и серебряным призером ЧЕ.

Общество Астронавты США не вошли в состав экипажей кораблей «Союз» Американские астронавты впервые за 19 лет не попали в состав экипажей космических кораблей «Союз», которые планируют отправить к МКС в октябре 2020 года и весной 2021 года.

Наука Электронные сигареты улучшают работу сердца курильщиков Специалисты в области медицины из Шотландии сообщили, что благодаря переходу с традиционных сигарет на электронные курильщики могут улучшить работу своего сердца.

Шоу-бизнес Михаил Боярский заявил об уходе со сцены Известный российский артист Михаил Боярский в скором времени отметит 70-летний юбилей, поэтому, по его словам, изображать «молодого дурачка» он вовсе не собирается.

Политика США объявили о признании поселений Израиля на территории Палестины Администрация американского президента Дональда Трампа пересматривает позицию США относительно легитимности поселений Израиля на территории Палестины и больше не считает их противоречащими международному праву, заявил глава Госдепа Майк Помпео.