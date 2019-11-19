Глава министерства энергетики и угольной промышленности Украины Алексей Оржель оценил готовность страны к началу отопительного сезона в условиях возможного непродления контракта с Газпромом по транзиту газа в ЕС.

В минэнерго Украины оценили готовность страны к отопительному сезону

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