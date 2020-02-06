Происшествия
КоммерсантъВ министерстве образования и науки Хакасии прошли обыски
Следователи СКР по Красноярскому краю и Хакасии провели обыски в министерстве образования и науки республики. Обыски прошли в рамках уголовного дела, возбужденного после того, как в нескольких сельских районах региона не были достроены детские сады.
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с чего всё началось
Следователи провели обыски в министерстве образования и науки Республики Хакасия в рамках расследования уголовных дел о служебном подлоге (ч. 2 ст. 292 УК), сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.РБК00:07
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«Крылья Советов» арендовали у «Зенита» полузащитника Иванова
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Сопредседатель Правозащитного центра «Единой России» Михаил Старшинов указал, что случаев, когда водитель был адекватен и способен управлять машиной, но по закону признавался виновным, очень много.
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Корабль «Союз МС-13» приземлился в Казахстане
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Армия и оружие
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Собеседник агентства добавил, что испытания Т-14 переходят в завершающую стадию.
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Чемпион WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол заявил о желании провести поединок с чемпионом WBC и IBF Артуром Бетербиевым.
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Помпео: Украина потеряла Крым навсегда
В ходе визита в Киев и встречи с крымско-татарской активисткой Эминой Джапаровой госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Украина потеряла Крым навсегда.
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Ксения Собчак станет ведущей ток-шоу на Первом канале
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Клишас: в Конституции может появиться понятие «федеральных территорий»
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Экономика
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Технологии
Пользователей Android предупредили об опасных приложениях
Приложения запрашивают слишком много разрешений на доступ к системе, в результате чего личные данные пользователей подвергаются риску.
Происшествия
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СК сообщил о задержании подозреваемого в убийстве авторитета Япончика
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Гаджеты
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Происшествия
В Ялте двух человек смыло волной с причала во время шторма
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Общество
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Зеленский дал два дня на принятие закона о продаже земли
Украинский президент Владимир Зеленский поручил депутатам от партии "Слуга народа", чтобы закон о продаже земли был принят в течение двух дней.
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