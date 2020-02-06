с чего всё началось

Следователи СКР по Красноярскому краю и Хакасии провели обыски в министерстве образования и науки республики. Обыски прошли в рамках уголовного дела, возбужденного после того, как в нескольких сельских районах региона не были достроены детские сады.

В министерстве образования и науки Хакасии прошли обыски

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