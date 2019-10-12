Футбол
ProKazan.ruВ министерстве поддержали заявку Казани на Суперкубок УЕФА в 2023 году
Казань заявляется городом проведения суперкубка УЕФА 2023. Министерство спорта выразило свою поддержку. «Мы поддержали заявку Татарстана на проведение игры за Суперкубок», — приводит слова министра спорта Колобкова РИА Новости.
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Колобков: власти РФ поддержали заявку Казани на проведение Суперкубка УЕФА 2023 года
ТАСС Спортвчера в 07:43
Колобков: «Заявка Казани на Суперкубок УЕФА поддержана. Готовим правительственные гарантии»
Sport24.ruвчера в 07:51
Павел Колобков: «Заявка Казани на Суперкубок поддержана. Готовим правительственные гарантии»
Спорт БИЗНЕС Onlineвчера в 07:38
Автоматически обработано 7028 источников, обновлено в 07:05, Ашберн
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