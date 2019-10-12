Казань заявляется городом проведения суперкубка УЕФА 2023. Министерство спорта выразило свою поддержку. «Мы поддержали заявку Татарстана на проведение игры за Суперкубок», — приводит слова министра спорта Колобкова РИА Новости.

В министерстве поддержали заявку Казани на Суперкубок УЕФА в 2023 году

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