Футбол

ProKazan.ruProKazan.ruВ министерстве поддержали заявку Казани на Суперкубок УЕФА в 2023 году

Казань заявляется городом проведения суперкубка УЕФА 2023. Министерство спорта выразило свою поддержку. «Мы поддержали заявку Татарстана на проведение игры за Суперкубок», — приводит слова министра спорта Колобкова РИА Новости.
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В министерстве поддержали заявку Казани на Суперкубок УЕФА в 2023 году

ProKazan.ru05:41

Колобков: власти РФ поддержали заявку Казани на проведение Суперкубка УЕФА 2023 года

ТАСС Спортвчера в 07:43

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Sport24.ruвчера в 07:51

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Kazanfirst.ru01:16

Павел Колобков: «Заявка Казани на Суперкубок поддержана. Готовим правительственные гарантии»

Спорт БИЗНЕС Onlineвчера в 07:38

Минспорт поддержал заявку Казани на проведение Суперкубка УЕФА в 2023 году

РИА Новостивчера в 07:35
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