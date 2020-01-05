Армия и оружие

REGNUMREGNUMВ минобороны Британии рассказали о праве США на убийство

«В соответствии с международным правом Соединенные Штаты имеют право защищать себя от тех, кто представляет непосредственную угрозу своим гражданам», — заявил глава британского минобороны в беседе с министром обороны США Марком Эспером. Уоллес также призвал стороны к деэскалации конфликта.
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Минобороны Британии назвало ликвидацию Сулеймани правом США

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В минобороны Британии рассказали о праве США на убийство

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Газета.Ruвчера в 17:29

В Минобороны Великобритании поддержали ликвидацию Сулеймани

Московский Комсомолецвчера в 18:37
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Вести.Ru 02:53
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Если Иран атакует одну из американских баз или любого гражданина США, то Вашингтон применит против исламской республики новейшее вооружение, заявил глава Белого дома Дональд Трамп.
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Sports.ru 00:15
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Президент Дональд Трамп отдал приказ об убийстве иранского генерала Касема Сулеймани вопреки данным разведки, сообщает The New York Times со ссылкой на источники в администрации США.
РБК 01:32
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Посольство Польши отреагировало на заявление МИД Украины о Бандере

В польском посольство на Украине резко ответили на слова пресс-секретаря МИД страны Екатерины Зеленко, в которых она осуждает героизацию украинских националистов.
Газета.Ru вчера в 22:29
Армия и оружие

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Боевики радикальной исламистской группировки «Аш-Шабаб» утром 5 января напали на американскую военно-морскую базу Манда-Махогони в Кении.
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В Канаде у пассажирского самолета при взлете оторвалось колесо

Самолет авиакомпании Air Canada, следовавший из Монреаля в Сагеней, вынужденно сел после того, как при взлете у него оторвалось колесо шасси, сообщает Radio Canada.
РБК вчера в 22:48
Экономика

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ИА Клерк.Ру вчера в 05:14
Энергетика

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Глава компании "Оператор газотранспортной системы Украины" Сергей Макогон прокомментировал данные о сокращении транзита российского газа.
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Солнце и Земля сблизились на максимальное расстояние

Расстояние между Землей и Солнцем максимально сократится 5 января — в этот день видимый диаметр Солнца будет наибольшим в году, сообщает пресс-служба Московского планетария.
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Линекер: «При всём уважении к Фергюсону, именно Гвардиола изменил АПЛ»

Экс-нападающий сборной Англии Гари Линекер поделился мнением о достижениях в АПЛ бывшего главного тренера "Манчестер Юнайтед" Алекса Фергюсона и наставника "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы.
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Врачи считают, что психические и психологические заболевания способен вызвать стресс и внезапные беспокойства.
Privet-Rostov.ru вчера в 02:40
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Уже сегодня «Золотой глобус» объявит победителей

Победители будут объявлены в двух категориях: драма и комедия/мюзикл.
Ревизор.ру 02:31
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Многие российские работодатели намерены увеличить заработную плату для сотрудников в 2020 году. Об этом сообщает "Российская газета".
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Пушков предложил США вернуть Техас Мексике

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter слова бывшего командующего сухопутными силами США в Европе генерала Бена Ходжеса о принадлежности Крыма России, предложив Вашингтону вернуть Техас Мексике.
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Продюсер «Ведьмака» признался, что создатели наделали много ошибок

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Брагин высказался о победе сборной России над Швецией

Главный тренер молодежной сборной России по хоккею Валерий Брагин прокомментировал итог победного матча против национальной команды Швеции.
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Российский большой десантный корабль (БДК) «Орск» получил повреждения у берегов Сирии и возвращается на буксире, сообщил Telegram-канал «Военный обозреватель» и сайт Avia.pro.
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Армия и оружие

В США назвали преимущества украинской армии над американской

Американская армия тесно сотрудничает с Вооруженными силами Украины и учится у них, заявил в интервью ТСН бывший временный поверенный в делах США в Киеве Уильям Тейлор.
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Тела пропавших в Киеве девушек нашли связанными в шкафу

В арендованной квартире в Подольском районе Киева нашли тела двух связанных девушек, сообщает сайт городской полиции.
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Касем Сулеймани
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Иранский военный деятель, генерал-лейтенант и командующий спецподразделением «эль-Кудс» ("Иерусалим") в составе КСИР, предназначенного для реализации военных и тайных операций за пределами Ирана. Эль-Кудс под руководством Сулеймани оказывает военную поддержку группировкам ХАМАС и Хезболла в Палестине и Ливане, а также сыграл важную роль в формировании политической ситуации в Ираке после вывода оттуда американских войск. Начиная с 2012 года Сулеймани предположительно помог правительству Башара Асада переломить ход гражданской войны в Сирии и отбить стратегические города и территории у повстанческих группировок. Сулеймани также участвует в оказании помощи правительству Ирака в борьбе против террористов «Исламского государства».
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