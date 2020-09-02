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Моя Москва.онлайн
Моя Москва.онлайн

В минском офисе компании PandaDoc проходят обыски

По словам основателя компании, у ряда сотрудников был обыск дома. Один из основателей IT-компании Микита Микадо заявил, что сотрудники Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Белоруссии пришли с обыском в PandaDoc.В источнике
Подробнее о событии
ТАСС

В минском офисе компании PandaDoc проводят обыски

ТАСС08:11
Дождь

В Минске пришли с обыском в IT-компанию PandaDoc. Ее основатель предлагал помощь уволившимся силовикам

Дождь04:55
Lenta.ru

В Белоруссии устроили обыск в офисе бизнесмена из фильма Дудя

Lenta.ru07:12
Интерфакс

В Минске начались обыски в офисе PandaDoc

Интерфакс06:40
РБК

В минский офис ИТ-компании PandaDoc пришли с обысками

РБК06:29
Forbes

Власти Белоруссии заподозрили стартап героя фильма Дудя в уклонении от налогов

Forbes06:30
РИА Новости

В минском офисе компании PandaDoc проходят обыски

РИА Новости07:48
КП - Беларусь

В офисе компании PandaDoc проходит обыск. Основатели этой компании собирают деньги для уволившихся силовиков

КП - Беларусь05:28

Путин пообещал решить вопрос водоснабжения Севастополя

Президент России Владимир Путин на встрече с временно исполняющим обязанности губернатора Севастополя Михаилом Развожаевым пообещал направить средства для капитального ремонта сетей водоснабжения в регионе.
Ведомости08:34
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Глава МИД Белоруссии поблагодарил Россию за взвешенную позицию

По словам Макея, «взвешенная и предельно четкая позиция» Москвы сдерживает внешние силы от «неприкрытого вмешательства» во внутренние дела Белоруссии, что позволяет перевести ситуацию «в более спокойное русло» и наладить диалог с обществом.
Lenta.ru08:38
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Правительство выделило более 34,3 млрд рублей на детские выплаты

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому регионы получат дополнительные средства в размере 34,3 млрд руб. на ежемесячные выплаты семьям с детьми в возрасте от 3 до 7 лет.
Ведомости00:32
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В Башкирии бывших сотрудников ФСИН подозревают в убийстве ветерана

Сотрудники управления уголовного розыска МВД по Башкирии и республиканского управления Следственного комитета России (СКР) задержали двоих подозреваемых в убийстве столетнего ветерана Великой Отечественной войны — жителя села Леуза Кигинского района Ивана Несмеянова.
Коммерсантъ07:51
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США провели третий за этот год испытательный пуск ракеты «Минитмен-3»

Соединенные Штаты в среду осуществили очередной испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III ("Минитмен-3"), способной нести несколько ядерных боеголовок индивидуального наведения, для проверки боеготовности оружия ядерного сдерживания, сообщило Командование глобального удара ВВС США.
Интерфакс05:54
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Минфин предложил радикально упростить получение налоговых вычетов

Минфин предложил упростить механизм получения налоговых вычетов по НДФЛ: возмещать НДФЛ только по заявлению гражданина, без подачи декларации по форме 3-НДФЛ, срок камеральной проверки сократить с текущих трех месяцев до 30 дней, перечисление денег на счет гражданина производить в течение 15 дней после окончания проверки, а не месяца, как сейчас.
Российская газета08:23

Белорусы Крыма отреагировали на заявление Тихановской о полуострове

Глава крымской региональной национально-культурной автономии «Белорусы Крыма» Роман Чегринец прокомментировал слова экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской о статусе Крыма.
Известия21:05
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