В минском офисе компании PandaDoc проходят обыски
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Как сообщает ТАСС со ссылкой на портал tut.by, в Минске силовики из Департамента финансовых расследований (ДФР) Белоруссии устроили обыск в офисе представительства американской компании PandaDoc, занимающейся производством компьютерного программного обеспечения.В источнике
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