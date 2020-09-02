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Инфорос
Инфорос

В минском офисе компании PandaDoc проходят обыски

Как сообщает ТАСС со ссылкой на портал tut.by, в Минске силовики из Департамента финансовых расследований (ДФР) Белоруссии устроили обыск в офисе представительства американской компании PandaDoc, занимающейся производством компьютерного программного обеспечения.В источнике
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ТАСС

В минском офисе компании PandaDoc проводят обыски

ТАСС08:11
РИА Новости

В минском офисе компании PandaDoc проходят обыски

РИА Новости07:48
Фонтанка.Ру

В минском офисе IT-компании PandaDoc проходят обыски. Ее сооснователь предложил помочь уволившимся силовикам деньгами

Фонтанка.Ру05:47
Интерфакс

В Минске начались обыски в офисе PandaDoc

Интерфакс06:40
РБК

В минский офис ИТ-компании PandaDoc пришли с обысками

РБК06:29
Lenta.ru

В Белоруссии устроили обыск в офисе бизнесмена из фильма Дудя

Lenta.ru07:12
Дождь

В Минске пришли с обыском в IT-компанию PandaDoc. Ее основатель предлагал помощь уволившимся силовикам

Дождь04:55
КП - Беларусь

В офисе компании PandaDoc проходит обыск. Основатели этой компании собирают деньги для уволившихся силовиков

КП - Беларусь05:28

Депутат Верховной рады ответил на обвинения Зеленского в свой адрес

Киев, 2 сентября 2020, 16:04 — REGNUM Единственным следом президента Украины Владимира Зеленского в истории Украины станут материалы уголовного дела о госизмене, написал депутат Верховной рады Украины Гео Лерос 2 сентября на своей странице в социальной сети Facebook.
REGNUM09:04
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