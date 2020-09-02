В минском офисе компании PandaDoc проходят обыски
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Сотрудники Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Белоруссии пришли с обыском в PandaDoc, заявил один из основателей IT-компании Микита Микадо.В источнике
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