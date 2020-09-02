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РИА Новости
РИА Новости

В минском офисе компании PandaDoc проходят обыски

Сотрудники Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Белоруссии пришли с обыском в PandaDoc, заявил один из основателей IT-компании Микита Микадо.В источнике
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ТАСС

В минском офисе компании PandaDoc проводят обыски

ТАСС08:11
Фонтанка.Ру

В минском офисе IT-компании PandaDoc проходят обыски. Ее сооснователь предложил помочь уволившимся силовикам деньгами

Фонтанка.Ру05:47
Lenta.ru

В Белоруссии устроили обыск в офисе бизнесмена из фильма Дудя

Lenta.ru07:12
Интерфакс

В Минске начались обыски в офисе PandaDoc

Интерфакс06:40
РБК

В минский офис ИТ-компании PandaDoc пришли с обысками

РБК06:29
РИА Новости

В минском офисе компании PandaDoc проходят обыски

РИА Новости07:48
Дождь

В Минске пришли с обыском в IT-компанию PandaDoc. Ее основатель предлагал помощь уволившимся силовикам

Дождь04:55
КП - Беларусь

В офисе компании PandaDoc проходит обыск. Основатели этой компании собирают деньги для уволившихся силовиков

КП - Беларусь05:28

Оживление промышленности может оказаться временным

В июле 2020 года годовые темпы падения выпуска в АПК, промышленности, строительстве, грузооборота транспорта и оборота торговли снизились на 5,9% против спада на 8,1% в июне и 10,6% в мае во многом благодаря ускорению роста торговли и замедлению спада в промышленности.
Коммерсантъвчера в 16:29
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MechanoGun уволен с поста тренера Hard Legion

Организация Hard Legion Esports уволила тренера команды по CS:GO Александра MechanoGun Богатырева — ранее ESL и DreamHack забанили его на своих турнирах за использование бага с камерой.
CyberSport.ruвчера в 07:47

Оливковое масло признано одним из лучших средств продления жизни

Оливковое масло является продуктом, снижающим риск возникновения рака, поддерживающего здоровье сердца, способствующего продлению жизни, – об этом говорят данные исследовании, опубликованного журналом Science Direct.
MedikForum.ru22:10

Правительство РФ выделит почти 22 млрд рублей на выплаты медработникам

Дополнительные средства из резервного фонда правительства в размере почти 22 млрд рублей будут выделены на выплаты врачам, фельдшерам, медсестрам, водителям машин скорой помощи, которые работают с инфицированными коронавирусом, соответствующие распоряжения подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Интерфакс19:38
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Начальники генштабов ВС РФ и Белоруссии обсудили совместные учения

Подготовка к намеченным на этот год маневрам обсуждалась начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым и его белорусским коллегой Александром Вольфовичем в ходе телефонных переговоров, передает РИА Новости со ссылкой на военное ведомство Белоруссии.
Народные новости07:55
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Александр Новак: «Добыча нефти в России в 2020 году снизится на 10%»

В рамках совещания о текущем состоянии нефтегазовой отрасли министр энергетики РФ отметил, что добыча нефти в этом году снизится до 510 млн тонн, а капитальные вложения в отрасль сократятся на 20%.
Энергетика и промышленность России09:34
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