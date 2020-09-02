В минском офисе стартапа PandaDoc проходят обыски
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Сотрудники Департамента финансовых расследований (ДФР) пришли с обыском в минский офис ИТ-компании PandaDoc, один из основателей которой предлагал помощь уволившимся силовикам.В источнике
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