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В минском офисе стартапа PandaDoc проходят обыски

Сотрудники Департамента финансовых расследований (ДФР) пришли с обыском в минский офис ИТ-компании PandaDoc, один из основателей которой предлагал помощь уволившимся силовикам.В источнике
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ТАСС

Сотрудники Парка высоких технологий протестуют в Минске из-за обысков в PandaDoc

ТАСС12:47
Фонтанка.Ру

В минском офисе IT-компании PandaDoc проходят обыски. Ее сооснователь предложил помочь уволившимся силовикам деньгами

Фонтанка.Ру05:47
Lenta.ru

В Белоруссии устроили обыск в офисе бизнесмена из фильма Дудя

Lenta.ru07:12
Интерфакс

В Минске начались обыски в офисе PandaDoc

Интерфакс06:40
РБК

В минский офис ИТ-компании PandaDoc пришли с обысками

РБК06:29
РИА Новости

В минском офисе компании PandaDoc проходят обыски

РИА Новости07:48
Дождь

В Минске пришли с обыском в IT-компанию PandaDoc. Ее основатель предлагал помощь уволившимся силовикам

Дождь04:55
КП - Беларусь

В офисе компании PandaDoc проходит обыск. Основатели этой компании собирают деньги для уволившихся силовиков

КП - Беларусь05:28

Лавров заявил о находящихся в Белоруссии 200 экстремистах с Украины

В Белоруссии находятся 200 украинских радикалов, цель которых - дестабилизировать ситуацию в республике, заявил глава МИД России Сергей Лавров на встрече со своим белорусским коллегой Владимиром Макеем.
Лавров заявил о находящихся в Белоруссии 200 экстремистах с Украины
Газета.Ru08:55
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Стратегические ядерные силы России и США сравнили в Китае

Обозреватели китайского издания Sohu (перевод опубликован «ИноСМИ») пришли к выводу, что в противостоянии двух ведущих ядерных держав в мире США и России, последняя удерживает лидерство по количеству ядерных боеголовок и по уровню развитости ракет.
Военное дело05:23
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Правительство выделило более 34,3 млрд рублей на детские выплаты

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому регионы получат дополнительные средства в размере 34,3 млрд руб. на ежемесячные выплаты семьям с детьми в возрасте от 3 до 7 лет.
Ведомости00:32
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Прокуратура ФРГ не считает дело Навального «особым случаем»

На запрос, проводит ли оно в настоящее время какие-либо проверки по делу Навального, в ведомстве ответили, что прокуратура ФРГ не информирует, кроме особых случаев, было ли проведено расследование в отношении кого-либо или было ли оно связано с определенным вопросом.
Вести.Ru04:23
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Россия может оказать медпомощь заразившемуся коронавирусом Берлускони

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с бывшим премьер-министром Италии, 83-летним лидером партии "Вперед, Италия" Сильвио Берлускони, который заразился новой коронавирусной инфекцией, передает РИА "Новости".
Газета.Ru13:10
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