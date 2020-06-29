Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину на телеканале «Россия 1» рассказал, как защищается от коронавируса. Он сообщил, что раз в три дня сдает тесты — все они отрицательные.

с чего всё началось

Общее число жертв коронавируса в мире превысило 500 тысяч человек, передает РИА Новости. Об этом свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса. По его подсчетам, на данный момент от последствий заражения коронавирусом в мире скончались 500 108 человек.

Число жертв коронавируса в мире превысило 500 тысяч человек

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