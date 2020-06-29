Коронавирус
Аргументы и ФактыЧисло жертв коронавируса в мире превысило 500 тысяч человек
Общее число жертв коронавируса в мире превысило 500 тысяч человек, передает РИА Новости. Об этом свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса. По его подсчетам, на данный момент от последствий заражения коронавирусом в мире скончались 500 108 человек.
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с чего всё началось
Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину на телеканале «Россия 1» рассказал, как защищается от коронавируса. Он сообщил, что раз в три дня сдает тесты — все они отрицательные.Екатеринбург Онлайнвчера в 06:49
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Более 10 млн человек по всему миру заразились COVID-19, число жертв превысило 500 тыс
Интерфаксвчера в 18:47
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Общество
ВЦИОМ: около 76% россиян поддержали поправки за четыре дня голосования
Порядка 76% россиян поддержали поправки в конституцию за четыре дня голосования, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.
РИА Новости 02:45
Общество
Минтруд объяснил порядок новых выплат в 10 тыс. рублей на детей
В Минтруде рассказали, как будут перечислять новую единовременную выплату в десять тысяч рублей на детей до 16 лет.
РИА Новости вчера в 18:20
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Американец Порье победил Хукера и выиграл турнир UFC в Лас-Вегасе
Американский боец смешанных единоборств Дастин Порье одержал победу над соотечественником Дэном Хукером в главном поединке турнира UFC Вегас 4.
Vprognoze.ru вчера в 02:26
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В Ростуризме подтвердили изменение правил приема туристов
По данным ведомства, теперь взамен справки об отрицательном тесте на COVID-19 введено обязательное требование о предоставлении документа об отсутствии контакта с больными в последние две недели.
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RuNews24.ru вчера в 10:01
Происшествия
В Карачи боевики напали на Пакистанскую фондовую биржу
В Карачи произошло нападение боевиков на Пакистанскую фондовую биржу, сообщает Dawn.
RT на русском 02:32
Шоу-бизнес
Бывший муж Бледанс показал любовь особенного сына к младшей сестре
В новой публикации Александр Семин показал, как Семен общается с младшей сестрой.
Дни.ру вчера в 10:05
Происшествия
«Норникель» мог допустить новое загрязнение на своем предприятии
Разливы оборотной воды на хвостохранилище – типичная для горнодобывающих предприятий авария, многие фабрики допускают подобные нарушения в ежедневном режиме, говорит аналитик АКРА Максим Худалов.
Ведомости вчера в 16:08
Общество
У россиян началась сокращенная рабочая неделя
Россиян ждет сокращенная рабочая неделя в связи с общероссийским голосованием по поправкам в Конституцию, которое пройдет в среду 1 июля.
РИА Новости вчера в 17:11
Происшествия
Сестры Хачатурян ознакомились с материалами дела
ТАСС вчера в 23:22
Транспорт
Стоимость проезда по ЦКАД составит 2,5 рубля за километр
Стоимость проезда по Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД) составит 2,5 рубля за километр, сообщил журналистам глава "Автодора" Вячеслав Петушенко.
ТАСС 02:43
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Лукашенко назвал Белоруссию единственным союзником России
В сложившейся геополитической обстановке единственным союзником России остается Белоруссия, сказал белорусский президент Александр Лукашенко в эфире государственного телеканала «Беларусь-1».
Коммерсантъ вчера в 18:09
Происшествия
В больнице в Коммунарке лечатся более 300 пациентов
В больнице в Коммунарке в Москве, где лечат больных коронавирусной инфекцией, находятся более 300 пациентов.
RT на русском 01:59
Технологии
Эксперт рассказал о пользе отключения геолокации на смартфоне
Определение геолокации на смартфонах следует ограничивать или отключать, если человек обеспокоен сбором своих персональных данных, рассказал 29 июня эксперт платформы НАФИ «Цифровой гражданин» Владимир Гриценко.
Известия вчера в 21:15
Экономика
Греф ожидает быстрого укрепления рубля до конца года
Рубль к концу 2020 года укрепится, а доллар резко упадет до 60-62 рублей, прогнозирует глава Сбербанка Герман Греф.
Вести.Ru 02:15
Политика
Глава Крыма отказался просить у Зеленского возобновить подачу воды
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что власти не будут просить президента Украины Владимира Зеленского возобновить подачу воды на полуостров.
РБК вчера в 08:51
Футбол
Смолов забил «Барселоне» в матче чемпионата Испании по футболу
Vprognoze.ru 27 июня в 15:27
Общество
В России предложили новые меры поддержки родителям детей-инвалидов
«Просим вас позволить родителям детей-инвалидов, получающим пособие по уходу за ребенком-инвалидом, иметь источники дохода, не превышающие один МРОТ (минимальный размер оплаты труда), при сохранении пособия», — сказано в тексте обращения.
Известия 00:05
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В Алтайском крае за сутки умерли четыре пациента с коронавирусом
Четыре зараженных коронавирусом пациента скончались в Алтайском крае за сутки, количество летальных исходов достигло 67, сообщают в региональном оперштабе по противодействию COVID-19.
РИА Новости 27 июня в 05:11
Фигурное катание
Бывшая фигуристка Попова рассказала о несчастном детстве из-за спорта
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Национальная служба новостей 02:45
Общество
Названы регионы РФ с наиболее доступным жильем
Исследование определило регионы страны с наиболее доступным по стоимости жильем. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 18:28
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Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк пострадала в московском салоне красоты
Как выяснилось, дочь актрисы решилась сменить прическу и обратилась к специалистам в дорогой салон.
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PS5 в стилистике Cyberpunk 2077: энтузиаст представил своё виденье специальной версии консоли
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В Татарии 29 июня откроются крупные торговые центры и детские лагеря
Возобновят деятельность детские лагеря отдыха. Также смогут приступить к работе торговые центры площадью до 800 кв. метров.
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