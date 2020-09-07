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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 27 млн

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в мире достигло 27 002 224, следует из данных университета Джонса Хопкинса. Умерли 882 053 человека с COVID-19, вылечились — 18 054 580.В источнике
С чего всё началось
Число заразившихся коронавирусом по всему миру составило 26304856 человек, из них умерли 3,3% — 868733, вылечились 66,6% — 17512585 человек, сообщает
 Университет Джонса Хопкинса.
Полит.ру4 сентября в 02:00
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Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 27 миллионов

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