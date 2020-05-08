Коронавирус

The Penza PostThe Penza PostВ мире число зараженных коронавирусом превысило 4 млн человек

По информации на утро 9 мая, в мире коронавирусом инфицированы 4 010 396 человек.
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Число зараженных коронавирусом в мире превысило 4 миллиона

Эхо Москвывчера в 20:05

Число заболевших коронавирусом в мире достигло 4 млн

URA.Ruвчера в 16:47

COVID-19: Россия занимает второе место по скорости распространения вируса

РЖД-Партнер08 мая в 04:26

Число выявленных случаев коронавируса в мире превысило четыре миллиона

Life.ru08 мая в 21:28

Число заболевших коронавирусом в мире превысило четыре миллиона

News.ru08 мая в 20:01

Число заболевших коронавирусом COVID-19 в мире превысило 4 млн человек

Российская газетавчера в 03:57

В мире от коронавируса излечились уже 30% инфицированных

Евразия Daily08 мая в 01:12
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Общество

Илон Маск обругал бывшего американского министра на русском языке

Американский бизнесмен и предприниматель Илон Маск нелицеприятно высказался в адрес экс-министра труда США Роберта Райха, обругав его на русском языке.
РИА Новости 00:28
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Общество

В России первыми откроют небольшие магазины одежды и обуви

Москва, 10 мая 2020, 08:45 — REGNUM Небольшие объекты непродовольственной торговли и услуг будут открыты в России в ходе первого этапа постепенной отмены ограничений, введённых из-за эпидемии коронавируса.
REGNUM 01:45
1K
Шоу-бизнес

Милла Йовович рассказала о своих русских бабушке и дедушке

Instagram Американская актриса Милла Йовович поздравила всех с Днем Победы и рассказала о своих родных, участвовавших в войне.
РЕН ТВ вчера в 09:13
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Общество

МВД отказалось ужесточать ответственность за побои

Министерство внутренних дел РФ отказалось от идеи ужесточать административную ответственность по ст. 6.1.1 КоАП РФ (побои), по которой квалифицируется в том числе домашнее насилие, сообщили ТАСС в пресс-центре МВД.
Коммерсантъ вчера в 23:30
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Музыка

В США умер один из пионеров рок-н-ролла Литтл Ричард

Daily Storm вчера в 11:31
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Единоборства

Гэтжи победил Фергюсона в главном бою UFC 249

Американский боец смешанных единоборств (ММА) Джастин Гэтжи одержал победу над соотечественником Тони Фергюсоном в главном бою в рамках турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 249 и завоевал временный чемпионский пояс в легком весе.
Газета.Ru 01:08
Общество

В Петербурге продлили ограничительные меры

Ограничительные меры, введенные ранее в Санкт-Петербурге в рамках режима повышенной готовности из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции, продлили до 31 мая, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.
РИА Новости вчера в 16:56
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Шоу-бизнес

Стало известно, где поселились в США принц Гарри и Меган Маркл

Принц Гарри и Меган Маркл вместе с годовалым сыном Арчи поселились в США на вилле стоимостью 14,5 миллиона фунтов стерлингов, принадлежащей 50-летнему голливудскому магнату Тайлеру Перри, сообщает Daily Mail.
Пятый канал 08 мая в 22:35
Здоровье

Названы самые продаваемые группы лекарств в России в марте

Названы самые продаваемые группы лекарств в России в марте этого года.
РЕН ТВ 01:28
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Здоровье

Новый случай заражения коронавирусом выявлен в китайском Ухане

Новый случай заражения коронавирусом выявлен в китайском Ухане, который стал эпицентром распространения инфекции и где на протяжении длительного времени не фиксировали новых заболевших, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление комитета по вопросам здравоохранения провинции Хубэй.
Газета.Ru 00:08
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Происшествия

Жители Пугачева из-за взрывов боеприпасов начали покидать свои дома

Жители поселка Пугачева в Удмуртии из-за взрывов боеприпасов начали самостоятельно покидать дома.
Российская газета вчера в 13:21
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Происшествия

В Новосибирской области за сутки выявлено 75 заражений коронавирусом

Новосибирск, 10 мая 2020, 09:00 — REGNUM Число новых выявленных случаев заражения коронавирусом за минувшие сутки на территории Новосибирской области выросло на 75 человек.
REGNUM 02:00
Политика

Белоруссия не могла отказаться от военного парада, заявил Лукашенко

Белоруссия не могла отказаться в этом году от проведения военного парада по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, у нее просто "не было другого выбора", заявил в субботу глава республики Александр Лукашенко.
РИА Новости вчера в 05:07
6,9K
Происшествия

Собянин подтвердил гибель пациента при пожаре в больнице

Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил информацию о погибшем в результате пожара в ГКБ №50.
Российская газета вчера в 14:59
1,3K
Общество

В Москве умерли 58 пациентов с коронавирусом

Еще 58 пациентов с коронавирусом умерли в Москве, сообщает оперативный штаб.
РИА Новости вчера в 17:43
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Политика

В Крыму оценили шансы Зеленского на установку колокола в Симферополе

Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина прокомментировала идею президента Украины Владимира Зеленского об установке колокола на полуострове.
РЕН ТВ вчера в 14:56
1
Армия и оружие

В Китае заявили о бессмысленности покупки украинского «Мотор Сич»

Политическая Экспертиза 08 мая в 06:05
13
Кино

Премьера сериала «Диверсант. Крым» состоится 9 мая на Первом канале

Смогут ли они выполнить задание высокопоставленных чинов или их самих ждет смертельная опасность узнаем 9 мая в 17.20 и в 19.05 на Первом канале.
Комсомольская правда 08 мая в 23:44
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Экономика

Оборонный Промсвязьбанк распродал почти все запасы золота

По расчетам НКР, запасы золота в банках, которые раскрывают отчетность полностью, за месяц сократились почти на 2 т, еще около 2 т могло обеспечить снижение объемов в Промсвязьбанке.
РБК 02:00
11
Футбол

Экс-игрок «Спартака» Вукоевич подтвердил, что был задержан полицией

РИА Новости вчера в 16:12
13
Шоу-бизнес

Наталья Бочкарева оказалась в центре скандала в День Победы

Pravda.Ru вчера в 09:07
10
Общество

Врач перечислил угрозы выхода на улицу в жару во время эпидемии

Врач-терапевт Лариса Алексеева рассказала об опасности выхода на улицу в теплую погоду в условиях распространения коронавируса, передает "Вечерняя Москва".
Газета.Ru 01:58
383
Шоу-бизнес

Ольгу Куриленко затравили за поздравление с Днем Победы

40-летняя Ольга Куриленко опубликовала поздравление с Днем Победы еще 8 мая.
StarHit.ru вчера в 21:40
19
Общество

Названы главные ошибки при ношении маски

Некоторые люди неправильно носят, а главное — надевают и снимают медицинские маски, рассказал "Аргументам и фактам" отоларинголог Владимир Зайцев.
РИА Новости 07 мая в 10:16
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Авто

В России предложили продавать автомобили прямо с заводов

Как пишет издание iReactor со ссылкой на автоэксперта Дмитрия Попова, дилерские центры зачастую предлагают мало бюджетных решений для покупателей.
Тарантас Ньюс 08 мая в 23:46
131
Здоровье

Главврача екатеринбургской больницы оштрафовали на 100 тысяч рублей

Главврач больницы №24 Алексей Малинкин был оштрафован судом в Екатеринбурге из-за решения лечить семерых пациентов, зараженных COVID-19, на дому, что повлекло за собой вспышку заболеваемости.
Сайт интересных новостей вчера в 20:00
58
Здоровье

Роспотребнадзор назвал критерии для снятия запретов из-за коронавируса

Роспотребнадзор назвал критерии, по которым в случае улучшения эпидситуации с коронавирусом будут в три этапа сниматься запреты и ограничения, введенные из-за распространения коронавирусной инфекции.
Ведомости 08 мая в 19:46
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Единоборства

Уайт анонсировал титульный бой для Петра Яна

Ранее сообщалось, что летом россиянин должен провести бой с первым номером легчайшего веса бразильцем Марлоном Мораесом.
Советский спорт 02:22
Происшествия

Один человек погиб в Ленобласти после столкновения автомобиля с лосем

В результате ДТП погиб водитель автомобиля, еще три человека получили травмы средние и тяжелые травмы. Всех пострадавших госпитализировали.
REGNUM вчера в 20:55
6
Общество

Москвичей предупредили о резком похолодании

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о резком похолодании в Москве в середине следующей недели.
РИА Новости вчера в 06:11
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Главное