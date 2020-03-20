30% мировой экономики уже в рецессии США, еврозона и Япония уже находятся в экономической рецессии, которая продлится до середины года, пишет главный экономист IIF Робин Брукс.

с чего всё началось

По мнению специалистов, треть мировой экономики уже охватил экономический кризис. Так, рецессия наблюдается в экономиках США, еврозоны и Японии, на которые приходится 15,1 процента, 11 процентов и 4 процента мирового ВВП соответственно.

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