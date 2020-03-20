Экономика
Lenta.ruВ мире объявили экономический кризис
По мнению специалистов, треть мировой экономики уже охватил экономический кризис. Так, рецессия наблюдается в экономиках США, еврозоны и Японии, на которые приходится 15,1 процента, 11 процентов и 4 процента мирового ВВП соответственно.
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с чего всё началось
30% мировой экономики уже в рецессии США, еврозона и Япония уже находятся в экономической рецессии, которая продлится до середины года, пишет главный экономист IIF Робин Брукс.РБКвчера в 21:59
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РБК: экономисты заявили о начале рецессии в трети мировой экономики
Будущее России. Национальные проекты03:37
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Общество
В России еще четыре человека выздоровели от коронавируса
В России поправились еще четыре пациента с коронавирусом, общее число выздоровевших достигло девяти, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.
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WSJ: США могут ввести санкции против России за обвал цен на нефть
Как сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на официальных лиц Белого дома, администрация Дональда Трампа рассматривает возможность введения новых санкций против России.
Общество
Раскрыта личность умершей россиянки с коронавирусом
Личность женщины раскрыла газета «Московский комсомолец».
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Число жертв коронавируса в мире превысило 10 тысяч
Число летальных исходов после заражения коронавирусом COVID-19 в мире превысило 10 тысяч человек.
Здоровье
Общественники требуют от Путина экстренных мер из-за COVID-19
Москва, 20 марта 2020, 11:56 — REGNUM Медики и общественные деятели предложили свой вариант мер по борьбе с распространением пандемии коронавируса.
Энергетика
Цена российской нефти Urals снизилась до $19 за баррель
В ходе торгов в четверг, 19 марта, баррель нефти Urals подешевел до планки в 18,64 доллара за баррель.
Гаджеты
Флагманский процессор Intel Core i9-10900K автоматически разгоняется до 5,3 ГГц
Тестирование показало, что он автоматически разгоняется до 5,3 ГГц. Intel Core i9-10900K получил десять ядер с 20-ю потоками.
Общество
Disney отказался предоставлять отчеты о кассовых сборах
Компания Disney отказалась временно предоставлять отчеты о кассовых сборах, из-за ситуации с коронавирусом в мире приостановили работы многие кинотеатры.
Технологии
Microsoft показала новый «Проводник» и меню «Пуск» в Windows 10
Элементы интерфейса прошлых лет постепенно сменяют новые, среди которых есть и те, которое еще не были официально презентованы: обновленное контекстное меню, меню «Пуск» в концепции Fluent Design и новый «Проводник».
Общество
Проект «20 вопросов Владимиру Путину» превратят в фильм
Оставшиеся серии будут показаны в большом итоговом фильме, выход которого запланирован на весну. О дате будет сообщено дополнительно.
Игры
Valve объяснила задержку Half-Life 3
Для Valve на первом месте стоит не прибыль, а качество продукта и удобство пользователей, поэтому на некоторое время была задержка с выходом новой части Half-Life.
Энергетика
Цена нефти Brent выросла более чем на 3%
Майские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE выросли более чем на 3%.
Происшествия
Один человек погиб при взрыве бытового газа в пятиэтажке в Перми
В пятиэтажке в центре Перми произошел взрыв, в результате которого один человек погиб.
Культура
«Яндекс.Эфир» открыл платформу для видеоблогеров
«Яндекс.Эфир» открыл свою платформу для видеоблогеров, сообщает пресс-служба компании.
Футбол
Адиль Рами: «Боюсь, что не смогу вернуться играть в футбол»
Никогда не знаешь, когда сможем путешествовать, карантин повсюду, я боюсь, что не смогу вернуться играть в футбол.
Политика
Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес
Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.
Хоккей
Тарасенко поделился мыслями о возвращении в КХЛ
Российский нападающий "Сент-Луис Блюз" Владимир Тарасенко поделился мыслями о возвращении в Континентальную хоккейную лигу (КХЛ), передает "Спорт-Экспресс".
Хоккей
Владелец «Донбасса» рассказал о состоянии сгоревшей арены в Донецке
Владелец хоккейного клуба "Донбасс" Борис Колесников рассказал о том, как обстоят дела у клуба, который в сезоне-2013/14 выступал в КХЛ.
Общество
ФСБ выявила в ряде регионов России ячейку ИГ
Сотрудники Федеральной службы безопасности выявили в Крыму, Ростовской области и Республике Коми ячейку финансистов террористической организации "Исламское государство".
Здоровье
Врачи перечислили варианты защиты от коронавируса
Медицинские специалисты рассказали, что риск заразиться коронавирусом ниже у людей, которые делали прививки от гриппа.
Общество
Князь Монако Альбер II заразился коронавирусом
Как передает ТАСС, коронавирусом нового типа заболел князь Монако Альбер II.
Здоровье
Инфекционист объяснил, что делать при отсутствии медицинской маски
Москва, 19 марта 2020, 07:02 — REGNUM Альтернативой одноразовой медицинской маске может стать самодельная марлевая маска, сообщил директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог-инфекционист, аллерголог Георгий Викулов.
Политика
В Калининграде ответили на призыв поляков присоединить регион
Власти Калининградской области не готовы комментировать степень вменяемости читателей польской Gazeta Wyborcza, призывающих воспользоваться сложившейся из-за коронавируса ситуацией и присоединить регион к Польше, заявил РИА Новости руководитель пресс-службы областного правительства Дмитрий Лысков.
Политика
Трамп изменил формат встречи G7 из-за коронавируса
Президент США Дональд Трамп отменит июньскую встречу лидеров «большой семерки» (G7) в своей резиденции в Кэмп-Дэвиде из-за коронавируса и пообщается с ними по видеосвязи.
Происшествия
В МВД России зафиксировали рост числа фейковых новостей о коронавирусе
В МВД России заявили об увеличении количества фейковых новостей о коронавирусе в разных регионах страны.
Энергетика
Китай отказывается от нефти из России из-за санкций США
Крупнейший мировой потребитель нефти Китай намерен отказаться от поставок нефти из России.
Общество
Биолог назвала главные условия для прекращения пандемии коронавируса
Доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU (США) Анча Баранова рассказала, какие факторы поспособствуют прекращению распространения SARS-CoV-2, пишет РИА Новости.
Общество
Власти Подмосковья уточнили постановление о работе торговых центров
"Рекомендовать собственникам торговых центров, торговых комплексов, многофункциональных торгово-развлекательных центров, аутлет-центров в период повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций приостановить работу кинотеатров в указанных объектах", - говорится в сообщении.
Финансы
Банк России продал валюту на 7,7 млрд рублей
Москва, 20 марта 2020, 10:48 — REGNUM Центробанк России продал на внутреннем рынке с расчетами на 19 марта 2020 года валюту на 7,7 млрд рублей, сообщается на сайте регулятора.
Общество
Доктор Мясников назвал сроки окончания эпидемии коронавируса
Врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», назвал сроки окончания эпидемии коронавируса.