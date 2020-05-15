Энергетика

ТАССТАССЦена нефти Brent превысила $32 впервые с 6 мая

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2020 года на лондонской бирже ICE ускорила рост до 3,2% и достигала отметки $32,13 за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки на 9:02 мск.
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Цена нефтяной корзины ОПЕК продолжает повышаться

Росбалт08:57

Нефть дорожает на ожиданиях восстановления спроса на сырье

ПРАЙМ06:42

Стоимость нефти Brent превысила $32

News.ru02:42

Нефть марки Brent поднялась в цене выше $32 за баррель

REGNUM04:56

Цена на нефть Brent впервые с апреля превысила $32 за баррель

Rambler News Service03:19

Цена нефти Brent превысила $32 впервые с 6 мая

ТАСС02:09

Ожидание от сделки ОПЕК+ сбывается — нефть продолжает дорожать

ИА Красная Весна07:15
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Здоровье

Коронавирус чаще поражает людей со второй группой крови

Заслуженный врач России и член Совфеда Владимир Круглый в эфире телеканала «Звезда» рассказал об исследовании эпидемии коронавирусной инфекции в Китае, проведенном на выборке 3 000 пациентов, перенесших ковид.
Собеседник вчера в 11:32
35
Политика

В Чехии осудили снос памятника маршалу Коневу

"Отвратительными и циничными" назвал первый заместитель председателя палаты депутатов парламента, член Коммунистической партии Чехии и Моравии (КПЧМ) Войтех Филип действия главы района Прага-6, где был снесен памятник советскому маршалу Коневу.
Российская газета вчера в 22:07
57
Происшествия

Врач заразилась коронавирусом в Таганроге

Напомним, ранее коронавирус был подтверждён у двух медиков, работавших в одной из поликлиник Таганрога.
Ёрш 09:36
3
Здоровье

Симоньян сравнила системы здравоохранения в РФ и США

Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян оценила различия российской и американской систем здравоохранения.
Газета.Ru вчера в 20:53
2,9K
Происшествия

Бизнесмена Анатолия Быкова обвинили в организации двойного убийства

Бизнесмену Анатолию Быкову, который в 1990-е годы был совладельцем Красноярского алюминиевого завода, предъявили обвинение в организации убийства двух человек, сообщается на сайте Следственного комитета.
РБК 05:17
255
Происшествия

Полиция и Росгвардия пресекли сход торговцев около рынка Фуд-сити

ТАСС 11:04
Общество

Владимирские семьи могут подать заявление на единовременную выплату 10000 рублей до 1 октября

По прогнозам специалистов Пенсионного фонда, выплаты на детей получат более 100 000 владимирских семей.
ТК Вариант 13 мая в 15:38
Происшествия

Установлены подозреваемые в реабилитации нацизма в «Бессмертном полку»

RT на русском 10:13
966
Общество

Минобрнауки осудило романы студентов с преподавателями

Интерфакс 11:32
849
Игры

Grand Theft Auto V раздают бесплатно в Epic Games Store

Матч ТВ 04:11
777
Общество

Кубанскую судью лишили мантии за тост о «супертелочке»

Вести.Ru 08:59
418
Общество

Кубань готовится к частичному выходу из режима ограничений

Краснодар, 15 мая 2020, 10:02 — REGNUM Распоряжение о частичном выходе из режима ограничений при условии сохранения стабильной эпидобстановки подписал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, сообщила 14 мая пресс-служба администрации края.
REGNUM 03:02
89
Экономика

В России могут упростить процедуру банкротства

Россиянам могут разрешить банкротиться без судов, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на соответствующий законопроект.
Газета.Ru 11:09
32
Происшествия

На Ямале восьмилетний ребенок умер, отравившись водкой

Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбуждено в Ямало-Ненецком автономном округе после того, как восьмилетний мальчик умер от отравления алкоголем, сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ в пятницу.
ТАСС 09:56
3
Общество

В Москве начнётся массовое тестирование на иммунитет к коронавирусу

В Москве с 15 мая начнётся массовое тестирование жителей на антитела к коронавирусу.
RT на русском вчера в 13:32
5,1K
Общество

В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС

Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском 03:23
1,5K
Происшествия

В Саратове раскрыто дело о взятке чиновника из сферы строительства

В Саратове завершено расследование уголовного дела о взятке. Подозреваемый – сотрудник областного «Управления капитального строительства».
Саратов 24 09:47
1
Общество

Роспотребнадзор призвал Куйвашева продлить режим самоизоляции

Глава управления Роспотребнадзора по Свердловской области Дмитрий Козловских предложил главе региона Евгению Куйвашеву отложить смягчение ограничительных мер из-за коронавируса.
Газета.Ru 03:52
616
Общество

Профессор РАН Петр Чумаков рассказал о ремиссии у Анастасии Заворотнюк

Дни24 08:44
1
Общество

Скворцова назвала средство, подавляющее коронавирус

«Доклинические исследования показали, что «Мефлохин» подавляет на 100% цитопатическое действие вируса уже через 48 часов с момента инфицирования, но в очень маленькой дозе — два микрограмма на миллилитр», — сказала Скворцова.
REGNUM 09:20
108
Общество

Волгоградцы старше 60 лет бесплатно получают маски с доставкой на дом

Жители Волгограда в возрасте старше 60 лет бесплатно получают средства индивидуальной защиты второй день подряд.
РИАЦ 05:52
34
Здоровье

Антитела к коронавирусу обнаружили лишь у 5,6% петербуржцев

Лишь у 5,6% жителей Петербурга имеются антитела против коронавирусной инфекции.
Peterburg2.ru 11:27
15
Происшествия

Мантуров рассказал о проверках аппаратов ИВЛ, производимых на Урале

Каждый аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ), произведенный на "Уральском приборостроительном заводе", проходит тщательные проверки, сообщил журналистам глава Минпромторга Денис Мантуров.
РИА Новости 10:35
10
Экономика

ЦБ заявил о недобросовестном поведении банков из-за кредитных каникул

Некоторые кредиторы «позволяют себе недобросовестное поведение по отношению к заемщикам», пострадавшим в результате пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 и подающим заявки на кредитные каникулы.
РБК 11:12
4
Общество

В российских школах отменят общие перемены

"Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе.
РИА Новости 13 мая в 17:34
2,6K
Происшествия

Вадим Чельдиев включен в список экстремистов

Вадим Чельдиев включен в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга под номером 8993.
Кавказский узел 10:47
4
Общество

Федеральные власти до 1 июня решат, будет ли курортный сезон в Крыму

Решение о работе санаторно-курортной сферы в Крыму будет принято на федеральном уровне до 1 июня.
КП - Крым 04:30
8
Гаджеты

Камера OnePlus 8 Pro оказалась способна просвечивать одежду

Возможности камеры нового смартфона OnePlus 8 Pro были представлены экспертами на портале IXBT.
МонаВиста 10:02
24
Происшествия

На КАД в Санкт-Петербурге при транспортировке с тягача съехал танк

На 84-м км Кольцевой автодороги (КАД) в Санкт-Петербурге с предназначенного для транспортировки военной техники прицепа упал танк.
РБК 07:30
105
Здоровье

Жительницу Бурятии повторно госпитализировали с коронавирусом

Жительницу Бурятии, которая ранее вылечилась от коронавируса, вновь госпитализировали с таким же диагнозом.
Российская газета 02:27
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