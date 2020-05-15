Энергетика

News.ruNews.ruСтоимость нефти Brent выросла до 29,37 доллара за баррель

Коммерческие запасы в США за неделю, завершившуюся 8 мая, сократились на 0,7 млн баррелей — до 531,5 млн баррелей. Однако, подчеркнули эксперты, наблюдаемая тенденция с ценами на нефть ограничена опасениями перед возможной второй волной пандемии коронавирусной инфекции.
Читать в источнике
Комментировать6

Подробнее о событии

Нефть продолжает дорожать, Brent торгуется на уровне $31,89 за баррель, WTI превысила $29

Финмаркет11:51

Новости кризиса 15 мая: россияне массово забрали деньги из банков, а тысячи компаний на грани закрытия

URA.Ru11:02

Мировые цены на нефть выросли по итогам торгов четверга

Банки.ру01:42

Нефть марки Brent поднялась в цене выше $32 за баррель

REGNUM04:56

Мировые цены на нефть растут

RT на русском01:19

Цены на нефть пошли в рост

Lenta.ru02:58

Brent подорожала до $29,35 за баррель после падения котировок в среду

Интерфаксвчера в 01:43
Показать все источники
Автоматически обработано 7187 источников, обновлено в 12:54, Ашберн

Комментарии

Общество

В Пензенской области продлен режим повышенной готовности

В Пензенской области принято решение о продлении режима повышенной готовности.
Пенза-Обзор 10:25
7
Футбол

Кьеллини — об Артуро Видале: «Алкоголь был его слабостью»

Можно сказать, что алкоголь был его слабостью. Однако это не ставит под сомнение тот факт, что он чемпион, или его человеческие качества.
Sport24.ru 12:02
Экономика

В России могут упростить процедуру банкротства

Россиянам могут разрешить банкротиться без судов, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на соответствующий законопроект.
Газета.Ru 11:09
33
Политика

СМИ сообщили о планах Китая наложить санкции на Apple и Cisco

Меры включают добавление некоторых американских компаний в китайский "список ненадежных предприятий", приостановку закупок самолетов Boeing, ограничения или расследования в отношении таких американских компаний, как Qualcomm, Cisco и Apple, пишет газета.
РИА Новости 12:28
Армия и оружие

Загадочный полет: зачем Ju-52 прилетел в Москву за 38 дней до войны

Истинные причины прилета самолета в СССР накануне Великой Отечественной войны до сих пор остаются неразгаданными.
Российская газета 03:07
3
Происшествия

В США разбился истребитель пятого поколения F-22

Интерфакс 12:40
2
Политика

Путин возмутился ситуацией с выплатами медикам

Владимир Путин раскритиковал ситуацию с дополнительными выплатами медикам, работающим с больными COVID-19.
РИА Новости 07:40
2,9K
Происшествия

Торговцы протестуют у рынка в Москве из-за повышения стоимости аренды

Отмечается, что причиной недовольства стало повышение стоимости аренды.
Газета.Ru 11:23
494
Общество

Туроператоры аннулируют заграничные туры с вылетами в июне

Туроператоры отмечают, что поскольку туры с перелетом на чартерных рейсах аннулируются без фактически понесенных затрат, туристы смогут использовать для новых путешествий их полную стоимость.
Интерфакс 11:28
7
Общество

Костромским магазинам разрешили не обслуживать покупателей без масок

Кассиры в костромских магазинах теперь официально могут не обслуживать людей без масок - сообщает Национальная служба новостей.
k1news.ru 04:12
948
Общество

Скворцова назвала самую уязвимую для коронавируса группу крови

Больше всего подвержены заболеванию коронавирусом люди со второй группой крови, сообщила глава ФМБА Вероника Скворцова.
РИА Новости 10:58
852
Общество

Прокуратура не нашла нарушений в содержании пациентов в «Ленэкспо»

REGNUM 11:29
184
Происшествия

Мантуров сообщил о проверке аппаратов ИВЛ на уральском заводе

Уральский приборостроительный завод дополнительно проверил все партии аппаратов для искусственной вентиляции легких (ИВЛ) после пожара в больницах, сообщил журналистам глава Минпромторга Денис Мантуров.
РБК 12:28
19
Общество

48 тысяч южноуральских семей получили выплату на детей до трех лет

48 тысяч южноуральских семей, имеющих или имевших право на материнский капитал, получили ежемесячную выплату в размере 5 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте до трех лет.
Магсити74 11 мая в 22:03
Общество

Попова назвала признак нормализации ситуации с COVID-19 в России

Ситуация с коронавирусом в России станет нормальной, когда за сутки не будет выявлено ни одного случая COVID-19.
Известия 10:27
1
Политика

Лавров заявил об отсутствии прежней «свободы» в мире после пандемии

Москва, 15 мая 2020, 13:26 — REGNUM Мир вряд ли сможет вернуться к прежней «свободе» даже после завершения пандемии коронавируса, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
REGNUM 06:26
1K
Общество

В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС

Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском 03:23
1,6K
Происшествия

Анатолию Быкову предъявили обвинение в организации двойного убийства

Быкова задержали по подозрению в организации двойного убийства 7 мая, суд арестовал его до 4 июля.
Ведомости 06:00
266
Общество

На Кубани лишили полномочий судью, назвавшую себя «супертелочкой»

РИА Новости 08:47
474
Общество

Собянин указал на отсутствие предписаний носить маску на улице

Ношение масок и перчаток на улице в Москве не является обязательным, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в интервью программе «Вести» на телеканале «Россия 1».
РБК вчера в 16:01
784
Шоу-бизнес

Эрика Герцег объявила об уходе из «ВИА Гры»

Солистка Эрика Герцег ушла из популярной группы «ВИА Гра», пишет «Стархит» со ссылкой на заявление самой певицы.
Московский Комсомолец 03:43
Футбол

Клопп пошутил над Гари Невиллом

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп пошутил над Гари Невиллом, работающим футбольным экспертом на телевидении.
Евро-футбол.ру 09:18
Общество

Роскачество выявило в пельменях семи марок кишечную палочку

Роскачество нашло кишечную палочку в семи марках пельменей. Это уже повторное исследование этих марок.
РИА Новости 03:22
958
Общество

В Госдуму внесли законопроект о дистанционном образовании

Законопроект, который регламентирует дистанционное образование в России, внесён в Государственную думу, следует из базы данных палаты парламента.
RT на русском 09:03
37
Игры

Epic Games представила движок нового поколения Unreal Engine 5

Буквально на днях компания Epic Games впервые представила Unreal Engine 5. Вместе с этим также был опубликован промо-ролик, показывающий основные технические возможности нового игрового движка.
ITZine.ru вчера в 09:11
121
Культура

На дне Симферопольского водохранилища планируется концерт

Крымская государственная филармония организует на дне почти пустого Симферопольского водохранилища концерт классической музыки "На дне моря", сообщил журналистам художественный руководитель и главный дирижер филармонии Денис Карлов.
РИА Новости 12:42
12
Гаджеты

Назван возможный ассортимент AMD Ryzen 4000 семейства Renoir

В Сети опубликованы документы, согласно которым компания AMD готовит настольные версии мобильных процессоров Renoir .
Vevby.ru 08:36
Общество

В этом году некоторые вузы отказались от государственных экзаменов

В условиях пандемии коронавируса COVID-19 некоторые российские вузы решили отказаться в этом году от государственных экзаменов, сообщил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.
Коммерсантъ 12:13
Общество

Более 2 тыс. промышленных предприятий готовы возобновить работу в Подмосковье с 18 мая

К работе смогут вернутся около 240 тыс. человек. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.
ТАСС 12:13
Фигурное катание

Александра Трусова объяснила уход к Плющенко от Тутберидзе

Как сказала Трусова, в жизни порой необходимо делать ответственный шаг. Она отметила, что решение о переходе к Плющенко было взвешенным.
Амур.инфо 03:56
2
Как работают Яндекс.Новости?
Экономический кризисБольше новостей по теме
Главное