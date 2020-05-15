Энергетика
News.ruСтоимость нефти Brent выросла до 29,37 доллара за баррель
Коммерческие запасы в США за неделю, завершившуюся 8 мая, сократились на 0,7 млн баррелей — до 531,5 млн баррелей. Однако, подчеркнули эксперты, наблюдаемая тенденция с ценами на нефть ограничена опасениями перед возможной второй волной пандемии коронавирусной инфекции.
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