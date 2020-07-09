Энергетика
Газета.RuМинэнерго США признало неэффективность экспорта СПГ
Потребность в импорте из США упала, а низкие цены на оптовую покупку СПГ снизили экономическую жизнеспособность его экспорта. Согласно оценкам ведомства, отмены поставок привели к тому, что экспортный потенциал СПГ в июле и августе будет использован только на 25%.
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Минэнерго США зафиксировало спад спроса на американский сланцевый газ
Аргументы и Факты08 июля в 06:36
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Политика
WP: Трамп подтвердил кибератаку против российской компании в 2018 году
Президент США Дональд Трамп подтвердил ответственность Вашингтона за кибератаку против российской компании в 2018 году.
RT на русском 03:54
Гаджеты
Cubot представила самый бюджетный смартфон с пентакамерой
Стоит отметить, что новинка позиционируется как самый бюджетный аппарат с основной камерой, оснащённой пятью датчиками изображения.
UfaTime.ru 01:34
Общество
В Хабаровском крае прошли митинги в поддержку Фургала
Накануне губернатор Хабаровского края Сергей Фургал был арестован на два месяца за организацию убийств в 2004-2005 годах.
BFM.ru 02:40
Происшествия
Обвиняемые в убийстве восьмилетней девочки арестованы на Сахалине
Обвиняемые в убийстве восьмилетней девочки в Сахалинской области арестованы.
Известия 00:47
Биатлон
Матыцин оценил работу Драчева на посту президента СБР
Министр спорта России Олег Матыцин оценил работу Владимира Драчева на посту президента Союза биатлонистов России (СБР), передает ТАСС.
Газета.Ru 04:12
Экономика
В России предложили провести деноминацию рубля
Василий Карпунин из "БКС Брокер" разъяснил, что деноминацию обычно используют в странах с гиперинфляцией, а сейчас России не нужно этого делать, так как достигнуты определенные успехи в стабилизации курса рубля и удержании инфляции.
Газета.Ru вчера в 09:52
Политика
Пушков предложил запретить въезд в Россию нелояльным артистам
Зарубежным артистам, высказывающимся враждебно в адрес России, следует запретить въезд в страну.
Газета.Ru вчера в 03:36
Происшествия
В Египте 10 человек погибли при попытке спасти тонущего ребенка
Известия вчера в 21:22
Общество
В отношении адвокатов по делу Ефремова возбудили дисциплинарные дела
Право.ру вчера в 08:31
Общество
Почти 40 новых случаев коронавируса подтверждено в Карелии за сутки
Всего с начала пандемии в Карелии проведено более 90 тысяч тестов на коронавирус. Кроме того, 926 пациентов выздоровели от COVID-19.
Карелинформ 03:26
Хоккей
Игрокам НХЛ разрешили выступать на Олимпийских играх
НХЛ и ассоциация игроков проголосовали за ратификацию продления коллективного трудового соглашения.
Спорт-Экспресс 00:54
Общество
Илон Маск обогнал Баффета в списке богатейших людей мира
Илон Маск вышел на седьмое место в рейтинге богатейших людей планеты по версии Bloomberg с состоянием в 70,5 миллиарда долларов.
BFM.ru 03:08
Наука
Найден необычный способ обнаружения коронавируса по голосу
Американские ученые предположили, что обнаружить заражение человека коронавирусом можно с помощью его голоса, поскольку он полностью зависит от функционирования дыхательного аппарата.
MedikForum.ru вчера в 18:17
Политика
В Крым прибыл первый эшелон с материалами для строительства водовода
Российская газета 03:35
Энергетика
СМИ узнали о простое газопровода «Голубой поток» с середины мая
Газопровод «Голубой поток», ведущий в Турцию, не работает с мая, пишет Reuters со ссылкой на источники.
РБК вчера в 16:45
Армия и оружие
ВС Латвии заявили о приближении семи российских кораблей к границе
ТАСС 09 июля в 12:17
Шоу-бизнес
На ТНТ стартует новое реалити-шоу «Битва дизайнеров»
Вокруг ТВ вчера в 12:02
Происшествия
Число пострадавших при взрыве газа в Нижнем Новгороде выросло до пяти
Коммерсантъ 01:18
Происшествия
Несколько мигрантов сбежали из полиции в Тверской области
Несколько мигрантов сбежали из центра временного содержания иностранных граждан УМВД России по Тверской области.
Известия 02:58
Общество
Число случаев заражения коронавирусом в России превысило 720 тысяч
За последние сутки в России выявлено 6611 новых случаев заражения коронавирусом, общее число случаев заражения в стране за весь период эпидемии превысило 720 тысяч, сообщает оперативный штаб.
Lenta.ru 03:36
Общество
За сутки коронавирус обнаружен у 6 611 человек в России
Коронавирусная инфекция была диагностирована у еще 6 611 человек в 83 регионах России, сообщает оперативный штаб.
Газета.Ru 03:41
Футбол
«Реал» и «Ювентус» могут встретиться в четвертьфинале Лиги чемпионов
В четвертьфиналах, которые будут состоять из одного, а не двух матчах, сыграют "Манчестер Сити" (Англия) / "Реал" (Испания) — "Ювентус" (Италия) / "Лион" (Франция) – 1пара, "РБ Лейпциг" (Германия) — "Атлетико" (Испания) – 2 пара, "Барселона" (Испания) / "Наполи" (Италия) — "Бавария" (Германия) / "Челси" (Англия) – 3 пара, "Аталанта" (Италия) — "ПСЖ" (Франция) – 4 пара.
Вести.Ru вчера в 07:00
Общество
В Госдуму внесли законопроект об ограничении изъятия детей из семьи
В Госдуму внесли законопроект, который позволит ограничить внесудебное изъятие детей из семьи.
НТВ вчера в 04:11
Происшествия
С Ефремова взыскали 117 тысяч рублей неоплаченного налога за Jeep
Российская газета вчера в 03:38
Политика
Эрдоган подписал указ о превращении собора Святой Софии в мечеть
Ранее Госсовет Турции аннулировал решение 1934 года о превращении собора Святой Софии в Стамбуле в музей.
RT на русском вчера в 10:20
Единоборства
Все участники чемпионских боев UFC 251 успешно прошли взвешивание
Шестеро участников главных поединков турнира UFC 251 показали необходимые результаты на церемонии взвешивания, информирует пресс-служба промоушена.
РИА Новости вчера в 10:41
Общество
Роскосмос ответил на заявление Илона Маска о Сергее Королеве
Роскосмос ответил на английском языке основателю SpaceX Илону Маску, который назвал советского конструктора Сергея Королева одним из лучших.
ТАСС 03:02
Шоу-бизнес
Анфиса Чехова показала фото без бюстгальтера
Телеведущая Анфиса Чехова опубликовала новый снимок, на котором позирует без бюстгальтера.
Слово и Дело вчера в 12:29
Происшествия
В Австралии 17-летний сёрфер погиб при нападении акулы
В австралийском штате Новый Южный Уэльс закрыли несколько пляжей после того, как на 17-летнего сёрфера напала акула.
RT на русском 02:54