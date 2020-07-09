Энергетика

Газета.RuГазета.RuМинэнерго США признало неэффективность экспорта СПГ

Потребность в импорте из США упала, а низкие цены на оптовую покупку СПГ снизили экономическую жизнеспособность его экспорта. Согласно оценкам ведомства, отмены поставок привели к тому, что экспортный потенциал СПГ в июле и августе будет использован только на 25%.
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Министр спорта России Олег Матыцин оценил работу Владимира Драчева на посту президента Союза биатлонистов России (СБР), передает ТАСС.
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Зарубежным артистам, высказывающимся враждебно в адрес России, следует запретить въезд в страну.
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НХЛ и ассоциация игроков проголосовали за ратификацию продления коллективного трудового соглашения.
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Илон Маск вышел на седьмое место в рейтинге богатейших людей планеты по версии Bloomberg с состоянием в 70,5 миллиарда долларов.
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Несколько мигрантов сбежали из полиции в Тверской области

Несколько мигрантов сбежали из центра временного содержания иностранных граждан УМВД России по Тверской области.
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За последние сутки в России выявлено 6611 новых случаев заражения коронавирусом, общее число случаев заражения в стране за весь период эпидемии превысило 720 тысяч, сообщает оперативный штаб.
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За сутки коронавирус обнаружен у 6 611 человек в России

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В четвертьфиналах, которые будут состоять из одного, а не двух матчах, сыграют "Манчестер Сити" (Англия) / "Реал" (Испания) — "Ювентус" (Италия) / "Лион" (Франция) – 1пара, "РБ Лейпциг" (Германия) — "Атлетико" (Испания) – 2 пара, "Барселона" (Испания) / "Наполи" (Италия) — "Бавария" (Германия) / "Челси" (Англия) – 3 пара, "Аталанта" (Италия) — "ПСЖ" (Франция) – 4 пара.
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Все участники чемпионских боев UFC 251 успешно прошли взвешивание

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Роскосмос ответил на заявление Илона Маска о Сергее Королеве

Роскосмос ответил на английском языке основателю SpaceX Илону Маску, который назвал советского конструктора Сергея Королева одним из лучших.
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Анфиса Чехова показала фото без бюстгальтера

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В Австралии 17-летний сёрфер погиб при нападении акулы

В австралийском штате Новый Южный Уэльс закрыли несколько пляжей после того, как на 17-летнего сёрфера напала акула.
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