Энергетика
REGNUMВ мире упал спрос на импорт СПГ из США
«Низкие спотовые цены на природный газ и СПГ в Европе и Азии снизили экономическую жизнеспособность экспорта СПГ из США, который крайне чувствителен к ценам», — отметили в EIA. По прогнозам минэнерго США, экспорт американского сжиженного природного газа начнёт расти в сентябре 2020 года.
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Минэнерго США зафиксировало спад спроса на американский сланцевый газ
Аргументы и Факты08 июля в 06:36
Автоматически обработано 7255 источников, обновлено в 23:29, Ашберн
Общество
Илон Маск обогнал Баффета в рейтинге миллиардеров
Американский предприниматель Илон Маск в пятницу занял седьмую строчку в рейтинге миллиардеров, составленном агентством Bloomberg, обогнав главу инвестиционного фонда Berkshire Hathaway Уоррена Баффета.
ТАСС 20:44
Происшествия
В подмосковной Рузе ликвидируют последствия прорыва дамбы
В Рузе уже сегодня откроют пострадавший после прорыва дамбы участок Волоколамского шоссе. Об этом сообщают власти Подмосковья.
Вести.Ru вчера в 23:25
Происшествия
Три человека пострадали в Нижнем Новгороде из-за взрыва газа
Три человека пострадали в результате взрыва газа с последующим возгоранием в многоэтажном доме в Нижнем Новгороде.
RT на русском 22:56
Наука
Обнаружены длительные сбои иммунитета у переболевших коронавирусом
Китайские ученые из Уханьского института вирусологии обнаружили длительные сбои иммунитета у переболевших коронавирусом.
ТК Звезда 00:29
Шоу-бизнес
Бондарчук готовится к переезду в квартиру за 80 миллионов рублей
Режиссер закончил обустраивать свою квартиру в Брюсовом переулке, которая была куплена два года назад за 80 миллионов рублей.
Вести Подмосковья 05:30
Здоровье
240 человек заразились коронавирусом в Алтайском крае за сутки
По информации оперштаба региона на пятницу, 10 июля, в Алтайском крае еще у 240 человек подтверждено инфицирование новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
Kursk.com 02:59
Политика
Кремль ответил на обвинения Жириновского в установлении неосталинизма
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на обвинения лидера ЛДПР Владимира Жириновского в установлении неосталинизма в России.
Lenta.ru 06:15
Общество
В Италии не исключили продление режима ЧС из-за коронавируса
Премьер Италии Джузеппе Конте предупредил, что в стране могут продлить режим ЧС из-за пандемии коронавируса, срок которого истекает 31 июля, сообщают европейские СМИ.
Интерфакс 08:27
Экономика
США решили ввести пошлины на товары из Франции на сумму $1,3 млрд
Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2019 года власти США заявили, что могут ввести дополнительные ограничительные меры на продукцию французских компаний в ответ на введение Францией цифрового налога.
REGNUM 17:32
Экономика
В РФ хотят изменить требования к зарплатам бюджетников
Российское правительство намерено изменить порядок начисления заработных плат работникам бюджетной сферы.
URA.Ru 21:44
Политика
Эрдоган подписал указ о возвращении собору Святой Софии статуса мечети
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ о преобразовании собора Святой Софии в Стамбуле в мечеть Айя-София, копия указана опубликована в аккаунте Эрдогана в Twitter.
Ведомости 12:24
Политика
Путин объяснил уважительный тон России в диалоге с партнерами
Президент России Владимир Путин объяснил, почему Россия выбрала уважительный тон диалога с партнерами.
Известия 14:27
Космос
Марсоход Curiosity приступил к летнему заданию
Ученые NASA сообщают, что марсоход Curiosity приступил к выполнению нового задания.
Финансовая газета 07 июля в 21:15
Общество
Еще четыре смерти от коронавируса зарегистрировано в Амурской области
Всего в Приамурье от COVID-2019 умерли 20 человек. 9 июля в Амурской области выявлен 31 новый случай коронавируса, а всего 1975 случаев.
Телепорт вчера в 20:49
Происшествия
Актриса из сериала «Хор» пропала на озере в Калифорнии
Как сообщает телеканал CNN, 33-летняя звезда сериала «Хор» пропала без вести вечером 8 июля во время прогулки по озеру Пиру в американском штате Калифорния.
REGNUM вчера в 07:34
Экономика
В России предложили провести деноминацию рубля
Руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев предложил провести деноминацию российской валюты из соотношения 1 к 100, сообщает «Федеральное агентство новостей» в пятницу, 10 июля.
Известия 17:01
Хоккей
Сезон НХЛ возобновится 1 августа в двух городах
Сезон Национальной хоккейной лиги будет возобновлен с 1 августа, сообщает русскоязычный сайт Лиги.
Газета.Ru 19:35
Футбол
Куртуа повторил рекорд «Реала» 32-летней давности
Голкипер мадридского "Реала" Тибо Куртуа повторил рекорд команды 32-летней давности, сообщает Gracenote Live.
Газета.Ru 23:20
Происшествия
В Белграде разогнали протестующих перед зданием парламента
Подразделения сербской полиции вытеснили протестующих с площади перед зданием Скупщины в центре Белграда, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 18:15
Происшествия
Школьника заподозрили в убийстве завуча в поселке под Новосибирском
Восьмиклассника из школы поселка Смоленский Мошковского района Новосибирской области подозревают в убийстве учительницы.
Известия 06:18
Футбол
Каштру предоставит отпуск всем игрокам основного состава «Шахтера»
Донецкий «Шахтер» к матчу 30-го тура УПЛ против «Десны» готовится без трех игроков основного состава – Марлоса, Николая Матвиенко и Жуниора Мораеса.
Metaratings вчера в 08:27
Общество
Мишустин поручил открыть трассу Москва—Казань в 2024 году
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что трассу М-12 Москва—Казань надо ввести в эксплуатацию в 2024 году.
Коммерсантъ 06:45
Общество
«Северный поток-2» может быть достроен через два месяца
Юшков убежден, что в лучшем случае строительство будет завершено уже через пару месяцев.
Госновости вчера в 08:27
Общество
В Москве на регулируемых пешеходных переходах исчезнут желтые полосы
Желтые полосы исчезнут на регулируемых пешеходных переходах в Москве, так как они снижают сцепление с дорогой во время дождя, сообщается в twitter-аккаунте Центра организации дорожного движения (ЦОДД).
РИА Новости 08 июля в 06:12
Политика
Депутат рады назвал еще одно нарушенное обещание Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский не выполнил обещание не пользоваться государственными резиденциями и отправился на дачу в Конча-Заспу, заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович.
Известия 22:12
Происшествия
В Египте 10 человек погибли при попытке спасти тонущего ребенка
Вблизи Александрии (Египет) в море утонули 10 человек, пытавшиеся спасти ребенка, сообщил 10 июля портал Al Balad.
Известия 21:22
Политика
В Хабаровском крае прошли обыски у шести членов ЛДПР
Российская газета 05:19
Шоу-бизнес
Карпович прокомментировала сведения о совместном отдыхе с Прилучным
Вечерняя Москва 13:58
Общество
Тропический шторм «Фэй» достиг побережья Нью-Джерси
Российская газета 18:55
Общество
В Сочи по требованию черкесов снесли памятник «Подвигу русских солдат»
Ruposters.ru вчера в 07:07