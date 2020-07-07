Энергетика

REGNUMREGNUMВ мире упал спрос на импорт СПГ из США

Потребность в импорте американского СПГ сокращается на фоне падения мирового спроса из-за мягкой зимы, ограничительных мер, вводимых из-за пандемии коронавирусной инфекции, а также заполнение до пределов хранилищ по всему миру.
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Минэнерго США зафиксировало спад спроса на американский сланцевый газ

Аргументы и Факты06:36

Американские производители сланцевого газа столкнулись со спадом спроса

Интерфакс05:16

Покупатели стали отказываться от американского газа

Взгляд.рувчера в 13:14

Это бесполезно. США признали неэффективность поставок СПГ в Европу

Радио Sputnikвчера в 13:55

Минэнерго США признало снижение эффективности экспорта СПГ

РИА Новостивчера в 13:23

В Минэнерго США признали неэффективность экспорта СПГ в Европу и Азию

ИА Красная Веснавчера в 14:13

Низкие спрос и цены на газ в ЕС и Азии привели к отказу от 110 поставок СПГ из США

ПРАЙМвчера в 13:14
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Происшествия

Суд арестовал второго фигуранта дела о хищении более 50 млн рублей

Тверской суд Москвы арестовал экс-директора Департамента управления программ и конкурсных процедур Министерства образования и науки Михаила Попова, подозреваемого в мошенничестве на сумму более 50 млн рублей.
RT на русском 06 июля в 12:54
257
Происшествия

Вертолет Ми-8 вылетел в Волгоградскую область, где горят частные дома

РИА Новости 10:30
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Общество

В АТОР рассказали о возможных сроках возобновления зарубежного туризма

Россия возобновит авиаперелеты по популярными туристическим направлениями не раньше конца сентября, заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров Майя Ломидзе в эфире радиостанции "Говорит Москва".
РИА Новости 11:07
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Общество

На Кубани смерч в Черном море повредил пляжную инфраструктуру

В станице Голубицкой Темрюкского района Кубани зафиксировано формирование смерча в Черном море с последующим выходом его на сушу.
Российская газета 09:17
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Экономика

Госдума приняла закон о рассрочке по долгам пенсионеров и бизнеса

Госдума приняла закон об отсрочке платежей по задолженностям для наиболее пострадавших бизнесменов и пенсионеров.
Российская газета вчера в 09:00
90
Шоу-бизнес

Авербух рассказал о романе с Арзамасовой из «Папиных дочек»

46-летняя звезда фигурного катания отметил, что всегда отрицал информацию о любовных историях, поскольку это было ложью, и добавил, что роман с Лизой – абсолютная правда.
Общественная служба новостей вчера в 11:24
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Наука

Физики собрали 128-кубитный чип на фотонной интегральной схеме

Физики объединили множество отдельных алмазных квантовых микрочипов при помощи фотонной интегральной схемы и изготовили 128-кубитный чип — наиболее крупное на сегодняшний день устройство такого типа.
N+1 11:01
Происшествия

Ефремову предъявили обвинение по делу о ДТП в окончательной редакции

ТАСС 06 июля в 11:34
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Происшествия

Росздравнадзор: возгорания в больницах произошли не от аппаратов ИВЛ

После пожаров в больницах Москвы и Петербурга, где во время пандемии коронавируса были установлены аппараты ИВЛ (искусственной вентиляции легких) "Авента-М", Росздравнадзор провел свою проверку.
Вести.Ru 08:31
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Политика

Суд в Киеве решил не избирать Порошенко меру пресечения

Печерский районный суд Киева оставил без рассмотрения ходатайство об избрании меры пресечения в виде личного обязательства экс-президенту Украины Петру Порошенко по делу о назначении Сергея Семочко первым замглавы Службы внешней разведки.
РИА Новости 09:48
3
Общество

Собчак задержали на Лубянке за участие в несогласованной акции

Слово и Дело 02:26
1,2K
Общество

Защита экс-журналиста «Ъ» Сафронова обжаловала арест

Защита бывшего журналиста газеты «Коммерсант» и советника генерального директора госкорпорации «Роскосмос» Ивана Сафронова обжаловала решение о его аресте, сообщили РАПСИ в пресс-службе Лефортовского суда Москвы.
РАПСИ 08:49
98
Армия и оружие

ЗРК С-500 «Прометей» поступит в войска России до конца года

Командующий зенитно-ракетными войсками ВКС Сергей Бабаков подчеркнул, что ЗРК С-500 «Прометей» поступит в войска России до конца года.
HotGeo 02:43
8
Здоровье

Зафиксирован третий случай в мире полного излечения от ВИЧ

Специалистами зафиксирован третий случай в мире полного излечения от ВИЧ. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 08:33
30
Экономика

Золото обновило ценовой максимум с 2011 года

Минутами ранее цена золота росла до $1809 за тройскую унцию, что является максимальным показателем с 21 сентября 2011 года.
Газета.Ru вчера в 12:03
Общество

Минздрав одобрил препарат от коронавируса «Коронавир»

Министерство здравоохранения одобрило применение препарата с торговым названием «Коронавир» для лечения коронавируса SARS-CoV-2, следует из данных государственного реестра лекарственных средств.
РБК 10:37
163
Технологии

«МегаФон» признан лидером по скорости мобильного интернета в России

Средняя скорость скачивания в сети по стране составила 32,79 Мбит / с Международная компания Ookla признала сеть "МегаФон" лидером по скорости мобильного интернета на территории России.
Деловое.ТВ 07:52
49
Общество

СМИ: Никиту Джигурду задержали во время посещения Дивеево

Актера Никиту Джигурду задержали во время посещения села Дивеево неподалеку от местной обители, сообщает издание "Нижний Новгород онлайн".
РИА Новости 09:15
16
Армия и оружие

Генерал США: Украина останется без помощи НАТО в случае войны с РФ

Если между Украиной и Россией развяжется военный конфликт, НАТО не будет вмешиваться и открыто поддерживать Киев, считает бывший командующий Вооруженными силами США в Европе генерал Бен Ходжес.
Газета.Ru 06:39
19
Авто

Опубликованы первые изображения универсала Kia Rio X-Line

В Сети появились рендеры Kia Rio X-Line в кузове универсал.
Letnews.ru вчера в 12:52
Футбол

Сегодня состоится финал Кубка Украины

В полуфинальных матчах «Ворскла» только в серии пенальти одолела «Мариуполь», а киевское «Динамо» уверено переиграло клуб первой украинской лиги «Минай».
ГЛАС.RU 03:10
Гаджеты

Появились предполагаемые спецификации видеокарт NVIDIA GeForce RTX 3070 и 3070 Ti

Игромания.ру вчера в 12:09
29
Политика

Медведев назван вероятным преемником Путина

Венедиктов считает, что если бы Путин сейчас выбирал преемника для себя, то Медведев оказался бы в числе первых кандидатов.
Цензуры.Нет 06:03
267
Общество

Пляжи и аттракционы откроются в Подмосковье к 15 июля

На следующей неделе в Московской области планируют открыть пляжи, рестораны и аттракционы в парках, сообщил в эфире телеканала "Россия 1" губернатор Андрей Воробьев.
Российская газета 10:53
25
Общество

Адвокат Ефремова настроился на оправдательный приговор актеру

Lenta.ru 08:51
33
Политика

Юлия Тимошенко назвала граждан Украины «жестоко обманутыми»

В мае этого года сама Юлия Тимошенко стала долларовым миллионером после того, как получила компенсацию в размере 5,5 миллиона долларов за политические репрессии в 2011-2014 годах, когда она сидела в тюрьме в годы президентства Виктора Януковича.
Новые Известия 10:34
90
Общество

Московские театры могут открыться 1 августа

Столичным театрам могут разрешить открыться уже 1 августа. Правда, количество зрителей будет сокращено вдвое.
Российская газета 10:36
25
Общество

СПЧ предложил амнистировать все штрафы за нарушение самоизоляции

Совет по правам человека при президенте (СПЧ) впервые предложил провести административную амнистию в России, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 09:28
40
Экономика

На Чукотке более 250 предприятий получат субсидии за СИЗ и дезинфекцию

Анадырь, 8 июля 2020, 05:21 — REGNUM На Чукотке около 250 организаций получили право на компенсацию затрат на средства индивидуальной защиты и дезинфекцию в период эпидемии коронавируса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства округа.
REGNUM вчера в 22:21
87
Экономика

Мобильная связь в России может подорожать на 14%

Во втором полугодии 2020 года минимальные пакетные тарифы на связь могут подорожать в среднем на 14%.
Российская газета 03:58
1,4K
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