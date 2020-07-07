Потребность в импорте американского СПГ сокращается на фоне падения мирового спроса из-за мягкой зимы, ограничительных мер, вводимых из-за пандемии коронавирусной инфекции, а также заполнение до пределов хранилищ по всему миру.

В мире упал спрос на импорт СПГ из США

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