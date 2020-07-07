Энергетика
REGNUMВ мире упал спрос на импорт СПГ из США
Потребность в импорте американского СПГ сокращается на фоне падения мирового спроса из-за мягкой зимы, ограничительных мер, вводимых из-за пандемии коронавирусной инфекции, а также заполнение до пределов хранилищ по всему миру.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7251 источник, обновлено в 08:46, Ашберн
Авто
Зачем в жару включать в машине печку
Daily 03:56
Экономика
Делягин рассказал об обнулении доходов россиян
Доходы россиян обнулились, средний класс стремительно сокращается, а государство не предпринимает никаких действий для того, чтобы остановить этот процесс, считает Делягин.
Deita.ru вчера в 21:10
Экономика
Законопроект о дополнительных выплатах пенсионерам внесен в Госдуму
Москва, 7 июля 2020, 11:30 — REGNUM Законопроект выплатах в 5 тыс. рублей ежемесячно для пенсионеров от 75 лет внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 7 июля.
REGNUM вчера в 04:30
Происшествия
Восемь заболевших коронавирусом выявили тесты за сутки в Армавире
В Армавире еще у 8 жителей города тесты на коронавирусную инфекцию дали положительный результат. В крае за сутки выявлен еще 61 заболевший.
Сайт города Армавира 03:57
Здоровье
94 человека заразились коронавирусом в Ростовской области за сутки
По информации Роспотребнадзора на среду, 8 июля, за последние сутки у 94 человек на Дону подтверждено инфицирование новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
Kursk.com 04:33
Музыка
Новый клип «Ленинграда» набрал более 1 млн просмотров за пять дней
Ролик «Ленинграда» на YouTube-канале группировки выложили в ночь на 3 июля. За это время его успели оценить более 1,2 млн пользователей.
РБК вчера в 05:47
Здоровье
Министр здравоохранения Архангельской области заразился коронавирусом
Глава Минздрава Архангельской области Антон Карпунов сдал положительный тест на коронавирус, сообщает «Интерфакс».
Полит.ру 07:05
Общество
Мишустин заявил об угрозе достижениям в борьбе с бедностью в России
Достижения последних десятилетий в области борьбы с бедностью оказались из-за пандемии коронавируса под угрозой, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
Lenta.ru 08:16
Общество
Россиянам автоматически начислят девять выплат и пособий до конца года
Водительские права, срок действия которых истекает с 1 февраля по 15 июля 2020 года, продлили до конца 2020 года.
iReactor 03:07
Экономика
Госдума приняла закон о рассрочке по долгам пенсионеров и бизнеса
Госдума приняла закон об отсрочке платежей по задолженностям для наиболее пострадавших бизнесменов и пенсионеров.
Российская газета вчера в 09:00
Авто
Семьи с детьми и медики с 7 июля смогут получить льготные автокредиты
Программа «Семейный автомобиль» позволяет оформить льготный автокредит любой семье, в которой есть от одного ребенка.
Evo-rus.com 02:11
Происшествия
Росздравнадзор: возгорания в больницах произошли не от аппаратов ИВЛ
После пожаров в больницах Москвы и Петербурга, где во время пандемии коронавируса были установлены аппараты ИВЛ (искусственной вентиляции легких) "Авента-М", Росздравнадзор провел свою проверку.
Вести.Ru 08:31
Общество
Семейная пара из ст. Крупской удостоена медали «За любовь и верность»
Власть Советов 02:43
Шоу-бизнес
Сергей Жуков назвал причины распада группы «Руки вверх»
Сегодня Сергей Жуков поделился своими воспоминаниями о работе в коллективе «Руки Вверх» и назвал причины распада группы.
Bimru.ru вчера в 12:43
Политика
Путин и Си Цзиньпин обсудили вопросы защиты суверенитета
РИА Новости 08:41
Общество
«Норникель» оспорил размер вреда от разлива топлива
"Норильский никель" не согласился с озвученным Росприроднадзором размером вреда от ЧП под Норильском.
РИА Новости 06:19
Экономика
Мобильная связь в России может подорожать на 14%
Во втором полугодии 2020 года минимальные пакетные тарифы на связь могут подорожать в среднем на 14%.
Российская газета 03:58
Происшествия
На Ямале пропавшую двухлетнюю девочку нашли мертвой
Российская газета 06:44
Общество
Аксенов исключил возвращение жестких ограничений из-за COVID-19
Глава РК Сергей Аксенов исключил возвращение к практике обязательного помещения в обсерватор туристов из регионов материковой части России.
Российская газета 07:09
Общество
Мини-рюмочные в Петербурге запретили с 1 января 2021 года
Один из инициаторов принятия закона депутат Денис Четырбок считает, что введение на городском уровне такого требования позволит защитить жителей домов от посетителей распивочных (так называемых «наливаек»), действующих по соседству.
Карповка 05:47
Происшествия
В Казахстане отдыхающие избили тюленя ради фотографии
Отдыхавшие заметили у берега тюленя и начали бить его палками и камнями, чтобы вытащить из воды и сфотографироваться.
РИА Новости 08:32
Общество
Кабмин разрешил за отмененные авиарейсы выдавать ваучеры вместо денег
Правительство утвердило постановление, позволяющее авиакомпаниям выдавать клиентам ваучеры вместо возврата денег за авиабилеты.
РИА Новости вчера в 16:44
Общество
Собчак задержали на Лубянке за участие в несогласованной акции
Слово и Дело 02:26
Общество
На Кубани сильные дожди привели к подтоплениям
Сильные дожди привели к подтоплению улиц в Краснодаре, Геленджике, Темрюкском районе Кубани, в станице Голубицкой на берег с моря вышел смерч, сообщает ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
РИА Новости 08:39
Здоровье
В Ростовской области могут вернуть ограничения из-за коронавируса
В связи с ростом темпов распространения COVID-19 в Ростовской области могут вернуть жесткие ограничения.
Регион online 08:31
Общество
Защита обжаловала арест советника главы «Роскосмоса» Сафронова
Защита обжаловала заключение под стражу подозреваемого в госизмене советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова.
Известия 08:08
Армия и оружие
В Нёноксе испытывают гиперзвуковую ракету «Циркон»
Испытания начались на военном полигоне в районе села Нёнокса под Северодвинском утром 7 июля.
Двина Сегодня 04:17