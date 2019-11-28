Как русский язык терял влияние Количество людей, изучающих русский как иностранный и обучающихся на нем в школах, колледжах и вузах, в мире упало примерно в два раза за постсоветский период, следует из доклада (есть у РБК) подведомственного Минобрнауки Центра социологических исследований (ФГАНУ "Социоцентр").

с чего всё началось

По данным на 2018 год, по всему миру русский язык изучали 38,2 млн человек. При этом, как передает РБК, в начале 1990-х годов число изучающих его превышало 74 млн человек. Интерес к русскому языку стал уменьшаться после распада Советского Союза.

В мире в два раза снизилось число изучающих русский язык

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