Общество
АБНВ мире в два раза снизилось число изучающих русский язык
По данным на 2018 год, по всему миру русский язык изучали 38,2 млн человек. При этом, как передает РБК, в начале 1990-х годов число изучающих его превышало 74 млн человек. Интерес к русскому языку стал уменьшаться после распада Советского Союза.
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с чего всё началось
Как русский язык терял влияние Количество людей, изучающих русский как иностранный и обучающихся на нем в школах, колледжах и вузах, в мире упало примерно в два раза за постсоветский период, следует из доклада (есть у РБК) подведомственного Минобрнауки Центра социологических исследований (ФГАНУ "Социоцентр").РБК00:00
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Песков подтвердил подготовку визита Путина в Израиль в январе
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Первый обновленный ракетоносец отправился на испытания
25 октября стало известно, что первый построенный с нуля стратегический ракетоносец Ту-160М передадут военным в 2021 году.
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Владимир Зеленский теряет поддержку Украины
Владимир Зеленский теряет поддержку Украины Популярность президента Украины Владимира Зеленского стремительно снижается.