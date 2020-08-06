Телеведущий, генеральный директор агентства «Россия сегодня» Дмитрий Киселёв заявил, что уход из группы Этери Тутберидзе тренера Сергея Розанова и фигуристок Александры Трусовой и Алёны Косторной является ограблением школы.
2 июня российский президент Владимир Путин утвердил основы государственной политики в области ядерного сдерживания, которое направлено на обеспечение понимания потенциальным противником неотвратимости возмездия в случае агрессии против России и её союзников.
Помимо отмены требования о репатриации и ограничений на зачисление валютной выручки на зарубежные счета, ЦБ предложил упростить порядок взаимодействия бизнеса с уполномоченными банками при совершении валютных операций.
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах смерти 15-летней девочки в Среднеуральском женском монастыре, духовником и основателем которого является лишённый сана схимонах Сергий (Николай Романов).
Российские частные инвесторы заметно увеличили инвестиции в иностранные акции и еврооблигации, чтобы диверсифицировать риски и защититься от ослабления рубля, рассказал на онлайн-встрече с журналистами президент Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) Алексей Тимофеев.