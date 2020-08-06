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ТАСС
ТАСС

В мире второй месяц подряд растут цены на продовольствие

Мировые цены на продовольственные сырьевые товары растут второй месяц подряд, в первую очередь повысилась стоимость растительных масел и молочной продукции.В источнике
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Московский Комсомолец

Цены на продукты в мире растут второй месяц подряд

Московский Комсомолецвчера в 08:56
Российская газета

Цены на продовольствие продолжают расти

Российская газетавчера в 10:30
News.ru

В ООН заявили о росте цен на продукты по всему миру

News.ruвчера в 10:06
Lenta.ru

В мире подорожала еда

Lenta.ru20:01
ТАСС

В мире второй месяц подряд растут цены на продовольствие

ТАССвчера в 08:41
Коммерсантъ

Продукты в мире дорожают второй месяц подряд

Коммерсантъвчера в 07:56
ПРАЙМ

Мировые цены на продовольствие в июле выросли второй месяц подряд

ПРАЙМвчера в 05:03

Дмитрий Киселёв заявил о разграблении группы Тутберидзе

Телеведущий, генеральный директор агентства «Россия сегодня» Дмитрий Киселёв заявил, что уход из группы Этери Тутберидзе тренера Сергея Розанова и фигуристок Александры Трусовой и Алёны Косторной является ограблением школы.
News.ruвчера в 05:47
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В Генштабе России назвали субъекты ядерного сдерживания

2 июня российский президент Владимир Путин утвердил основы государственной политики в области ядерного сдерживания, которое направлено на обеспечение понимания потенциальным противником неотвратимости возмездия в случае агрессии против России и её союзников.
RT на русском19:53
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ЦБ согласился на постепенную отмену репатриации валютной выручки

Помимо отмены требования о репатриации и ограничений на зачисление валютной выручки на зарубежные счета, ЦБ предложил упростить порядок взаимодействия бизнеса с уполномоченными банками при совершении валютных операций.
РБКвчера в 06:40
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Адвокат вдовы Картрайта отреагировала на показания его любовницы

Адвокат Ирина Скурту, защищающая обвиняемую в убийстве мужа – рэпера Энди Картрайта (Александр Юшко) – Марину Кохал, усомнилась в достоверности показаний любовницы музыканта, опубликованных в СМИ.
Газета.Ruвчера в 05:32
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СК проверит обстоятельства смерти девочки в монастыре схимонаха Сергия

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах смерти 15-летней девочки в Среднеуральском женском монастыре, духовником и основателем которого является лишённый сана схимонах Сергий (Николай Романов).
RT на русском18:30
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Россияне увеличили вложения в ценные бумаги в валюте

Российские частные инвесторы заметно увеличили инвестиции в иностранные акции и еврооблигации, чтобы диверсифицировать риски и защититься от ослабления рубля, рассказал на онлайн-встрече с журналистами президент Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) Алексей Тимофеев.
РИА Новостивчера в 08:00

В России запатентовали препарат от коронавируса

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) запатентовало отечественный препарат "Лейтрагин", способный предотвратить или смягчить осложнения от коронавируса, сообщило ведомство на своем сайте.
РИА Новостивчера в 15:33
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