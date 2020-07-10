Всемирная организация здравоохранения сообщает, что в мире поставлен очередной антирекорд по числу заболевших коронавирусом за сутки - 228 000 человек.

В мире за сутки рекордно заразились коронавирусом 228000 человек

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