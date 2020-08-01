В мире зафиксирован рекордный прирост случаев коронавируса
Всего с начала пандемии, согласно данным ВОЗ, число подтвержденных случаев заболевания COVID-19 достигло 17,1 млн, число жертв составляет 668 910 человек, за сутки умерли 6812. Ранее сообщалось, что число заражений коронавирусом на территории США превысило 4,5 млн, погибли более 152 тыс. пациентов.В источнике
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В ВОЗ заявили о рекордном росте заражений коронавирусом за сутки
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