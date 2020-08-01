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Газета.Ru
Газета.Ru

В мире зафиксирован рекордный прирост случаев коронавируса

Всего с начала пандемии, согласно данным ВОЗ, число подтвержденных случаев заболевания COVID-19 достигло 17,1 млн, число жертв составляет 668 910 человек, за сутки умерли 6812. Ранее сообщалось, что число заражений коронавирусом на территории США превысило 4,5 млн, погибли более 152 тыс. пациентов.В источнике
Подробнее о событии
Национальная служба новостей

В ВОЗ заявили о рекордном росте заражений коронавирусом за сутки

Национальная служба новостейвчера в 13:46
Известия

ВОЗ зафиксировала максимальный рост заразившихся COVID-19

Известиявчера в 14:39
ТАСС

ВОЗ зафиксировала рекордный рост заразившихся коронавирусом в мире за сутки

ТАССвчера в 14:19
Комсомольская правда

ВОЗ зафиксировала рекордное число заразившихся коронавирусом в мире за сутки

Комсомольская правдавчера в 14:13
РБК

ВОЗ зафиксировала новый рекорд по числу случаев COVID-19 за сутки

РБК17:57
RT на русском

В ВОЗ зафиксировали антирекорд по числу новых случаев COVID-19 в мире

RT на русскомвчера в 13:40
Московский Комсомолец

ВОЗ сообщила о рекордном росте числа заразившихся коронавирусом

Московский Комсомолецвчера в 13:38

Белоруссию предупредили о последствиях выдачи россиян Украине

Если Минск выдаст Киеву задержанных в Белоруссии граждан России, которых власти Незалежной подозревают в участии вооруженного конфликта в Донбассе, это может плохо закончиться для российско-белорусских отношений.
Утро.ruвчера в 12:35
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105 новых случаев коронавируса в Алтайском крае выявили за сутки

На прошедшие сутки в Алтайском крае еще у 105 человек подтверждено инфицирование, выздоровели 225 пациентов, 7 носителей коронавируса скончались, в том числе два непосредственно от COVID-19 и вызванных им осложнений.
Kursk.com30 июля в 01:34
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Юран покинул пост главного тренера «Химок»

51-летний специалист был назначен главным тренером команды в конце января этого года, довел химчан до второго места в турнирной таблице ФНЛ и, соответственно, вывел в Премьер-лигу, а также сделал команду призером Олимп Кубка России - в финале красно-черные уступили петербургскому "Зениту" со счетом 0:1.
Газета.Ruвчера в 15:25