Экономика

Lenta.ruLenta.ruВ мировой экономике нашли новый пузырь

Новым пузырем на рынке могут стать высокодоходные развивающиеся рынки. К такому заключению пришел Bloomberg, проанализировав индексы валют, акций и облигаций.
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Bloomberg предупредил о пузыре на рынке инвестиций в развивающиеся страны

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Экономисты предупредили о пузыре на рынке инвестиций в развивающиеся страны

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В мировой экономике нашли новый пузырь

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Bloomberg пугает мир существованием нового экономического пузыря

Экономика сегодня14:38
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Автоматически обработаны 7043 источника, обновлено в 14:54, Ашберн
Политика

Путин назвал решения по итогам встречи с Эрдоганом судьбоносными

Россия и Турции вышли на судьбоносные решения по ситуации в Сирии, заявил российский лидер Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров в Сочи с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.
RT на русском 14:08
Армия и оружие

Шойгу напомнил об оставшихся у США 1,5 часах по Сирии

У США остался один час и 31 минута, чтобы выполнить все обязательства, взятые по Сирии, заявил министр обороны России Сергей Шойгу, передает «РИА Новости».
РБК 14:24
Общество

Британия возобновляет полеты в египетский Шарм-эш-Шейх

Правительство Великобритании объявило о возобновлении полетов в аэропорт Шарм-эш-Шейх (Египет) спустя 4 года после крушения российского авиалайнера компании «Когалымавиа» над Синаем в 2015 году, следует из заявления Минтранса Великобритании.
Rambler News Service 08:19
Фигурное катание

15-летняя Щербакова стала рекордсменом женского фигурного катания

By a lot https://t.co/8T39z8dsLZ pic.twitter.com/D1LIvAXj3x — SkatingScores (@SkatingScores) October 20, 2019 Для юной подопечной тренера Этери Тутберидзе победа на Skate America в Лас-Вегасе стала первой во взрослом фигурном катании.
Вести.Ru вчера в 13:41
Происшествия

Пять человек погибли в перестрелке в Ростовской области

В Ростовской области произошла перестрелка, пять человек погибли, еще двое ранены, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.
РБК 11:00
Футбол

Ювентус — Локомотив 0:0 (1-й тайм)

RT на русском 14:22
Кино

Фрэнсис Форд Коппола раскритиковал фильмы Marvel вслед за Скорсезе

РИА Новости 20 октября в 09:05
Политика

Лукашенко заявил об усилении напряженности у границ Белоруссии

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что обстановка вблизи границ страны постоянно обостряется.
Газета.Ru 07:38
Общество

Россияне назвали самую бесполезную бытовую технику

Порядка 18% опрошенных порталом Hi-Tech Mail.ru россиян назвали мультиварку самой бесполезной покупкой из бытовой техники.
ТАСС вчера в 20:01
Политика

В МИДе назвали выгоду для Киева в случае признания Крыма частью России

Если Киев признает Крым российской территорией, это может стать хорошей основой для переговоров по морской границе между Украиной и РФ.
Известия 05:53
Авто

Эксперты назвали преимущества турбированных двигателей

Автоновости дня 08:54
Шоу-бизнес

Сын Орбакайте окончил элитный британский вуз

Кристина Орбакайте опубликовала в Instagram снимок младшего сына Дени Байсарова в мантии выпускника.
Пятый канал вчера в 08:23
Происшествия

В Москве задержали замглавы «Комитета за гражданские права»

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Москве заместителя председателя "Комитета за гражданские права" Андрея Маякова.
ТАСС 14:16
Политика

В «Азове» отреагировали на призыв в США признать полк террористами

«Полк «Азов», как официальная структура Национальной гвардии, подчиняется Министерству внутренних дел Украины и Генеральному штабу, и мы считаем, что, приравнивая «Азов» к террористам, 40 членов палаты представителей США приравняли к террористам все другие украинские подразделения, которые защищали Украину на фронте», — говорится в сообщении на сайте организации.
RT на русском вчера в 23:32
Политика

Британский парламент принял во втором чтении законопроект о Brexit

Британский парламент принял во втором чтении законопроект о Brexit с включенным в него текстом нового соглашения с Евросоюзом об условиях "развода".
ТАСС 14:17
Общество

«Северный поток-2» без учета датского участка построен

По словам главы «Газпрома» Алексея Миллера, строительство оставшихся 300 километров газопровода займет 5 недель.
ГЛАС.RU 12:10
Происшествия

В Перми девочка погибла во время тренировки в бассейне

По данным следствия, во вторник во время тренировки в группе синхронного плавания в городском бассейне скончалась 11-летняя девочка.
Российская газета 13:29
Технологии

На видео показали полёт электрического воздушного такси

Немецкая компания Lilium завершила первую фазу испытаний электрического аэротакси Lilium. Посмотреть его полёт можно на видео.
Ferra 13:28
Авто

Каршеринг YouDrive начал продавать автомобили

Сервис каршеринга YouDrive начал предлагать пользователям купить автомобили из своего парка, пишет РБК.
Ведомости вчера в 02:03
Общество

Суд в Киеве снял обвинения с Тюрина в заказе убийства Вороненкова

Известия 13:43
Происшествия

В Самарской области восьмиклассник умер, подавившись воздушным шариком

Как рассказали в прокуратуре, ученик школы №6 подавился воздушным шариком, когда играл с ним.
ТАСС 09:57
Космос

Ученые нашли звезду, которая старше Вселенной

HD 140283 имеет более высокое, чем прогнозировалось, отношение кислорода к железу, и, поскольку его во Вселенной в течение нескольких миллионов лет не было в избытке, он снова указывал на то, что звезда не такая старая.
OAnews 19 октября в 10:21
Игры

Новые игры Electronic Arts могут появиться в Steam

Electronic Arts перестала распространять игры через Steam в 2011 году, оставив на площадке Valve только старые тайтлы — Sims 2, первые две части Mass Effect, Dead Space и другие.
CyberSport.ru 09:44
Шоу-бизнес

Бузова купила квартиру за 120 миллионов

Российская телеведущая, актриса и певица Ольга Бузова, входящая в топ самых молодых миллионеров отечественного шоу-бизнеса, приобрела элитную квартиру в Москве.
Российская газета 06:55
Футбол

«Шахтер» сыграл вничью с загребским «Динамо» в матче Лиги чемпионов

Донецкий "Шахтер" сыграл вничью с загребским "Динамо" в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.
Газета.Ru 14:47
Общество

РАН просит Минобрнауки отменить правила общения с зарубежными учеными

22.10.19 Президиум РАН подготовил обращение к Минобрнауки с просьбой отменить приказ, регламентирующий общение российских ученых с зарубежными коллегами.
Портал Поиск 14:24
Футбол

Вратарь забил красивый гол со штрафного на последних минутах матча

Голкипер «Улл/Киса» смог забить гол на последних минутах матча против команды «Шейд», обеспечив свой клуб победой.
Discover24 04:06
Наука

На дне Волги нашли старинную ладью

Первыми обнаружившими старинный артефакт стали монахи из Свято-Богородичного Казанского монастыря в селе Винновка, об этом сообщает КП-Самара.
Похвистнево-Информ вчера в 20:33
Шоу-бизнес

Галкин присоединился к троллингу Гузеевой

Подписчики Галкина оставили немало положительных отзывов о Гузеевой.
Вечерний курьер вчера в 08:32
Происшествия

В Подмосковье нашли тела убитых в 2012 году депутата и членов ее семьи

РИА Новости вчера в 10:07
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Государство на юго-западе Южной Америки, занимающее длинную узкую полосу земли между Тихим океаном и Андами. На западе омывается Тихим океаном, на востоке граничит с Аргентиной, на севере с Перу, на северо-востоке с Боливией.
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