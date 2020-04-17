Клиенты Сбербанка пожаловались в социальных сетях на появление в приложении «Сбербанк онлайн» дополнительных номеров телефонов, к которым привязана карта. Сотрудник «Ведомостей» проверил приложение и нашел там помимо основного номера еще один, которым никогда не пользовался.

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