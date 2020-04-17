Общество
ВедомостиВ мобильном приложении Сбербанка пользователи обнаружили чужие номера
Клиенты Сбербанка пожаловались в социальных сетях на появление в приложении «Сбербанк онлайн» дополнительных номеров телефонов, к которым привязана карта. Сотрудник «Ведомостей» проверил приложение и нашел там помимо основного номера еще один, которым никогда не пользовался.
Читать в источнике
Оценить364
с чего всё началось
Неактуальные номера телефонов клиентов в поле для дополнительных номеров в приложении "Сбербанк онлайн" появились, поскольку клиенты ранее их указывали при заключении различных договоров с банком, но не сообщили о потере ими актуальности, рассказали РИА Новости в пресс-службе Сбербанка.РИА Новости08:46
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 15:31, Ашберн
Общество
Количество заболевших коронавирусом в Карелии вновь увеличилось
Еще два подтвержденных случая заболевания коронавирусом выявили в Карелии: положительный результат дали пробы, взятые у 51-летней жительницы Петрозаводска и 33-летнего жителя Кондопоги.
ИА Республика 12:28
Экономика
Набиуллина отвергла возможность введения моратория на вклады населения
Глава регулятора указала, что возможность введения моратория на вклады населения не предусмотрена ни в Гражданском кодексе, ни в законодательстве о банковской системе.
Известия 05:13
Здоровье
Инфекционист заявил, что пик коронавируса в России настанет летом
Пик заболевания коронавирусной инфекцией наступит в России через полтора-два месяца, считает доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев.
Мойка78 вчера в 15:02
Общество
Стройки Подмосковья будут разморожены со следующей недели — Воробьев
Разморозить стройки в Подмосковье планируется со следующей недели, заявил губернатор области Андрей Воробьев 17 апреля на своей странице в Instagram.
ИА Красная Весна 14:37
Общество
В Италии за сутки выздоровело рекордное число больных коронавирусом
12 апреля сообщалось, что в Италии зафиксировано самое низкое число смертей от коронавируса с 19 марта, за сутки тогда скончался 431 человек.
НТВ 13:59
Армия и оружие
Проходившие подготовку на базе США боевики сдались сирийской армии
Военное дело вчера в 01:58
Политика
Путин перенес срок предоставления деклараций о доходах чиновников
Президент Владимир Путин перенес на 1 августа срок отчета чиновников о доходах.
РБК 15:09
Шоу-бизнес
Прикованная к кровати Надежда Бабкина питается через зонд
Звезду планово лечат антибиотиками и капельницами, питается она по-прежнему через зонд, ходит в памперс, потому что физически прикована к кровати.
НТВ 10:54
Общество
Украинский Ан-225 «Мрия» установил новый рекорд
Украинский Ан-225 «Мрия», являющийся самым большим и грузоподъемным самолетом в мире, на фоне пандемии коронавирусной инфекции установил новый рекорд, сообщает The American Journal of Transportation.
Lenta.ru 06:57
Политика
Путин заявил о непройденном пике распространения коронавируса
«Риски, связанные с распространением эпидемии, по-прежнему еще очень высоки, пик еще не пройден, число заболевших растет, и не только в Москве, но и во многих других субъектах федерации», ― заявил российский лидер.
Известия 09:22
Общество
Безработным России установили максимальные выплаты
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал документ об установлении выплат безработным в максимальном размере.
Газета.Ru 11:49
Политика
Лукашенко раскритиковал российские тесты на коронавирус
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки в Гродненскую область негативно высказался о тестах на коронавирус российского производства.
Интерфакс 14:21
Общество
Собянин допустил ужесточение пропускного режима
Столичные власти могут ужесточить пропускной режим, если увеличится количество нарушений со стороны жителей и предприятий, сказал мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия 1".
РИА Новости 14:38
Экономика
ЦБ отказался раздавать деньги россиянам просто так
Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина отказалась от инициативы раздавать деньги россиянам просто так.
9111.ru 07:47
Транспорт
На въезде в Карелию установят КПП из-за коронавируса
Глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил об ограничении въезда в республику для борьбы с пандемией коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 12:32
Авто
В ГИБДД назвали самые непопулярные автомобили в России
Госавтоинспекция опубликовала данные о самых непопулярных автомобилях, которые эксплуатируются на территории Российской Федерации.
Car.ru вчера в 13:23
Кино
Сериал «Зулейха открывает глаза» оценили зрители
В основном, зрители положительно оценивают сериал "Зулейха открывает глаза" с Чулпан Хаматовой в главной роли, который транслируется в 21:00 на телеканале "Россия-1".
Ревизор.ру 15 апреля в 04:47
Здоровье
Роспотребнадзор заявил о росте бессимптомных заражений коронавирусом
В России зафиксирован рост числа людей, болеющих коронавирусной инфекцией COVID-19 бессимптомно, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
RT на русском 10:55
Общество
Минпросвещения перенесло всероссийские проверочные работы на осень
Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что всероссийские проверочные работы перенесут на начало следующего учебного года.
Газета.Ru 05:46
Общество
Главврач больницы в Москве рассказал о работе на пределе возможностей
Больница имени Филатова в Москве работает на пределе возможностей, почти все койки в реанимации уже заняты.
Российская газета 00:32
Экономика
Банк России облегчил массовую реструктуризацию кредитов граждан
В рамках очередного пакета мер помощи гражданам ЦБ РФ разрешил банкам с 1 марта по 30 сентября не применять более высокие надбавки к коэффициентам риска по реструктурированным кредитам.
Российская газета 08:43
Политика
Командующий Нацгвардии Украины заразился коронавирусом
У начальника Национальной гвардии Украины нашли коронавирус нового нового типа.
Телеканал 360° 14:21
Здоровье
В Ленобласти коронавирус подтвердился у 6% больных с внебольничной пневмонией
В Ленинградской области коронавирус подтвердился у 71 человека из 1258 пациентов с внебольничной пневмонией.
Neva.Today 14:15
Общество
Врач-патологоанатом усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом
У людей, зараженных коронавирусной инфекцией, развивается не пневмония, а начинается специфическое поражение легких.
Российская газета вчера в 08:11
Наука
Предложен новый метод терапии рака печени
Индикатор 09:54
Армия и оружие
Назван мощнейший корабль Черноморского флота России
Созданный в рамках проекта 1164 «Атлант» крейсер «Москва» назвали самым мощным кораблем Черноморского флота.
OAnews 04:21
Единоборства
Тони Фергюсон сделал вес, невзирая на отмену боя с Гэтжи
Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе Тони Фергюсон уложился в лимит своей категории, показав на весах 155 фунтов.
Чемпионат 15:26
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл раздали еду нуждающимся в Лос-Анджелесе
Принц Гарри и Меган Маркл, которые недавно сложили с себя королевские полномочия и переехали в Лос-Анджелес, посетили дома нескольких местных жителей и выдали им продуктовые наборы.
Pravda.Ru 05:03
Общество
Работающим россиянам старше 65 лет дадут больничные
Работающие россияне старше 65 лет смогут получить электронный больничный с 20 по 30 апреля, сообщил РИА Новости министр труда и социальной защиты Антон Котяков.
РИА Новости 07:59
Общество
Медведев допустил ужесточение ограничений из-за коронавируса
Ранее президент России Владимир Путин говорил, что борьба с распространением коронавируса требует принятия экстраординарных мер.
Труд 08:17