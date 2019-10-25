Футбол
Inc-news.ruВ молодёжном первенстве России по футболу пройдёт матч лидеров
Ведь помимо ЦСКА к динамовцам смогут приблизиться и другие преследователи – «Локомотив» и «Тамбов». Матч лидеров молодёжного первенства начнётся в субботу в 14-00.
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Интервью Кирилла Панченко — о матче с ЦСКА, приглашении Гончаренко и ситуации в «Динамо»
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