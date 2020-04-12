с чего всё началось

Русская православная церковь уже призывала верующих в ближайшие недели, включая Пасху (19 апреля) молиться дома и не посещать храмы.

РПЦ рекомендовала проводить службы в Москве и Подмосковье без прихожан

Транспорт Собянин утвердил правила пропускного режима Определен формат пропусков для передвижения по Москве Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении специальных цифровых пропусков для поездок по Москве и Московской области. 3,1K

Общество Академик РАН рассказал, когда может закончиться пандемия За последние недели в Россию спецрейсами было возвращено более 130 тысяч граждан, застрявших за границей из-за пандемии. 7

Футбол Экс-тренер «Ливерпуля» Кенни Далглиш выписан из больницы Бывший футболист и главный тренер "Ливерпуля" Кенни Далглиш, сдавший положительный тест на коронавирус, выписан из больницы, сообщает Metro.

Общество Историк моды Васильев подтвердил сообщения о своей госпитализации Историк моды, телеведущий Александр Васильев прокомментировал в беседе с RT сообщения СМИ о своей госпитализации с пневмонией. 31

Общество Новые случаи заражения коронавирусом в России на 12 апреля 2020: 2186 человек заболели за сутки «За последние сутки в России подтверждено 2186 новых случаев коронавируса», - передает официальный канал оперативного штаба Москвы по ситуации с коронавирусом.

Общество Рогозин рассказал об ответе России на демпинг SpaceX Россия нашла способ ответить на демпинг SpaceX Илона Маска на рынке пусковых услуг, снизив цены на 30%, заявил в пятницу глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. 775

Футбол Известный тренер считает уровень футбола в Белоруссии выше российского Известный тренер Сергей Ташуев сравнил чемпионаты в России и Белоруссии, передает "Трибуна".

Общество Названо число новых случаев заражения коронавирусом в Москве За последние сутки в Москве подтверждено 1306 новых случаев заражения коронавирусом, всего в РФ зафиксировано 2186 новых случаев.

Культура Интернет-ресурсы Эрмитажа собрали 15 млн просмотров за две недели Около 15 миллионов просмотров в социальных сетях и на сайте музея было собрано за две недели карантина, заявил директор государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский, 11 апреля сообщает «Российская газета».

Общество Число заболевших коронавирусом в России превысило 10 тысяч Печальное лидерство по числу зараженных коронавирусом в России удерживает российская столица - в Москве за сутки заразились 857 человек.