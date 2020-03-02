Здоровье

Lenta.ruLenta.ruВ московских школах ввели жесткие меры из-за коронавируса

Департамент образования и науки Москвы на фоне новостей о распространении коронавируса выпустил приказ о мерах профилактики гриппа и ОРВИ. Об этом в понедельник, 2 марта, в своем Telegram-канале сообщает RT.
Читать в источнике
Комментировать42

Подробнее о событии

В школах Москвы начали вводить меры по нераспространению гриппа

REGNUM03:22

В школах Москвы усилили меры по профилактике гриппа и ОРВИ

RT на русском04:13

В московских школах ввели жесткие меры из-за коронавируса

Lenta.ru04:19

В московских школах отменили занятия в бассейнах и массовые мероприятия

Интерфакс04:10

В московских школах из-за коронавируса ввели «утренние фильтры»

Взгляд.ру04:54

В школах и детских садах Москвы отменили массовые мероприятия и занятия в бассейнах

Дождь04:49

В подмосковных школах и детсадах из-за ОРВИ ввели чрезвычайные меры

Вести Подмосковьявчера в 23:34
Показать все источники
Автоматически обработаны 7092 источника, обновлено в 05:06, Ашберн

Комментарии

Биатлон

МОК представил суду документы с поддельными подписями Родченкова

Международный олимпийский комитет (МОК) представил документы с поддельными подписями на слушании Спортивного арбитражного суда (CAS) в Лозанне по делу российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой.
Lenta.ru 03:46
Хоккей

Панарин первым из россиян набрал 90 очков в сезоне НХЛ

ProstoProSport 04:26
Общество

В Иране высокопоставленный чиновник умер от коронавируса

В Иране от коронавируса умер член Совета целесообразности (совещательный орган при высшем руководителе Ирана) Сейед Мохаммад Мирмихаммади, сообщает местное издание IFP News.
Ведомости 03:05
Экономика

Великобритания рекордно закупила золото в России

Лондон на фоне подготовки к выходу из Евросоюза закупил золота в России на 5,33 миллиарда долларов, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Lenta.ru 28 февраля в 06:23
Здоровье

Билл Гейтс сравнил коронавирус с пандемией «испанки» начала XX века

Миллиардер сравнил скорость распространения новой инфекции по всему миру с серьезностью эпидемии испанского гриппа 1918 года («испанки»), которая в XX веке унесла жизни более 50 млн человек по всему миру.
РБК 29 февраля в 12:33
Политика

Гончарук заявил, что не писал заявлений об отставке

Премьер Украины Алексей Гончарук заявил, что не писал заявлений об отставке, однако не исключает консультаций с президентом Владимиром Зеленским и Верховной радой по этому поводу.
РИА Новости 04:40
Происшествия

У летевшего транзитом через Москву пассажира выявили коронавирус

РИА Новости 03:09
Происшествия

Два человека погибли от химических ожогов сухим льдом в бане в Москве

Газета.Ru 28 февраля в 14:09
Экономика

Российские миллиардеры потеряли почти $30 млрд с начала года

Состояние самых богатых россиян сократилось с 1 января 2020 года на 29,54 миллиарда долларов.
Компания 03:45
Армия и оружие

Кремль ответил на призыв Эрдогана уйти из Сирии

Москва не оставит Сирию из-за террористической угрозы. Кремль ответил на призыв Эрдогана уйти из Сирии.
Piter.tv 03:56
Общество

Сеть магазинов подарков «Красный куб» прекратит работу

Ведомости вчера в 20:33
Происшествия

СК завел уголовное дело в отношении украинских полицейских

В феврале этого года, по данным СК РФ, Национальная полиция Украины и прокуратура Автономной Республики Крым (базируется в Херсоне) инициировали уголовное преследование трех российских следователей, которые вели дело Чийгоза.
РИА Новости 02:45
Здоровье

В Ухане закрыли первую спецбольницу для зараженных коронавирусом

Одну из 16 спецбольниц в Ухане, построенных для зараженных коронавирусом, закрыли в связи с выздоровлением последних пациентов китайские власти 2 марта, сообщает гостелеканал CCTV.
Красная весна 03:21
Общество

В России зафиксировали рост числа случаев афер с недвижимостью

Число выявленных попыток мошенничества при совершении сделок с недвижимостью выросло в несколько раз за последние годы, сообщает РБК со ссылкой на данные Федеральной нотариальной палаты.
РИА Новости 04:32
Культура

Мадонна снова упала на сцене во время концерта в Париже и разрыдалась

Певица Мадонна снова упала на сцене во время концерта в Париже 27 февраля. Об этом сообщили в соцсетях присутствовавшие в зале зрители.
Пятый канал вчера в 04:10
Происшествия

В Подмосковье 17-летняя модель подавилась насмерть шоколадом

В подмосковных Котельниках 17-летняя модель погибла, отравившись шоколадом.
Газета.Ru 04:31
Происшествия

В Краснодаре на Масленице отравились более 20 детей

В воскресенье, 1 марта, в Краснодаре были госпитализированы 22 человека, принимавшие участие в праздновании Масленицы, сообщило управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.
Коммерсантъ 03:06
Армия и оружие

КНДР запустила два неопознанных снаряда в сторону Японского моря

Газета.Ru 04:19
Экономика

Индексы PMI Китая в феврале рухнули до рекордных минимумов

Индекс менеджеров закупок (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в феврале упал до рекордного минимума - 35,7 пункта по сравнению с 50 пунктов месяцем ранее, свидетельствуют данные Государственного статистического управления (ГСУ).
Интерфакс 01:40
Происшествия

В Приморье суд оштрафовал водителя автобуса за отказ везти ветерана

Суд оштрафовал водителя из Приморского края за то, что тот отказал в бесплатном проезде и вытолкнул 94-летнего ветерана Великой Отечественной войны из автобуса.
Известия 01:37
Армия и оружие

В Сирии турки сбили два самолета правительственных сил

Турецкие войска сбили два самолета сирийских ВВС в провинции Идлиб. Об этом сообщило государственное сирийское агентство SANA.
BFM.ru вчера в 07:43
Шоу-бизнес

В НИИ Питания РАН одобрили диету Бабкиной и Гришаевой

Ведущий научный сотрудник НИИ Питания РАН Ольга Григорьян в беседе с «Говорит Москва» отметила, что такой режим питания правильный и очень полезный.
Говорит Москва вчера в 05:10
Общество

TCS Group сообщила о выданном ордере на задержание Тинькова в Лондоне

В Лондоне после начала судебных слушаний со Службой внутренних доходов США (IRS) был выдан ордер на задержание основателя Тинькофф Банка Олега Тинькова.
РБК 05:05
Хоккей

Поединок «Барыса» и «Металлурга» завершился массовой дракой

Metaratings вчера в 09:59
Происшествия

Первое заражение коронавирусом в Москве подтвердили в Роспотребнадзоре

Роспотребнадзор подтвердил первый случай заражения коронавирусом в Москве. Заболевший россиянин Давид Беров недавно вернулся из Италии.
Lenta.ru вчера в 11:26
Общество

«Ъ»: «Силовые машины» намерены выйти из СП с Siemens

"Силовые машины" Алексея Мордашова решили продать свою 35-процентную долю в "Сименс технологии газовых турбин" (СТГТ, совместное предприятие с Siemens) основному владельцу - германской Siemens.
ТАСС 00:38
Происшествия

Бывший замминистра обороны СССР Шуралев погиб в ДТП

Бывший заместитель министра обороны СССР Владимир Шуралев погиб в результате ДТП возле дома.
RT на русском 04:30
Происшествия

Майор Росгвардии уволен за употребление наркотиков на рабочем месте

Майор медицинской службы, служивший в отряде спецназа Росгвардии «Пересвет», был уволен со службы из-за того, что в его крови были обнаружены наркотические вещества.
Ридус 03:34
Политика

Путин заявил о нежелании России ни с кем воевать

Россия не собирается ни с кем воевать и создаёт такую ситуацию, чтобы у других не было даже намерения развязать с ней вооружённый конфликт, заявил российский лидер Владимир Путин в интервью ТАСС.
RT на русском 02:37
Общество

Путин не поручал возобновить расследование убийства Листьева

Президент РФ Владимир Путин не давал поручений по возобновлению расследования убийства журналиста и телеведущего Владислава Листьева, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости 04:51
Как работают Яндекс.Новости?
Эпидемия коронавирусаБольше новостей по теме
Главное