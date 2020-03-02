Здоровье
Lenta.ruВ московских школах ввели жесткие меры из-за коронавируса
Департамент образования и науки Москвы на фоне новостей о распространении коронавируса выпустил приказ о мерах профилактики гриппа и ОРВИ. Об этом в понедельник, 2 марта, в своем Telegram-канале сообщает RT.
Читать в источнике
Оценить17
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7092 источника, обновлено в 05:06, Ашберн
Комментарии
Биатлон
МОК представил суду документы с поддельными подписями Родченкова
Международный олимпийский комитет (МОК) представил документы с поддельными подписями на слушании Спортивного арбитражного суда (CAS) в Лозанне по делу российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой.
Хоккей
Панарин первым из россиян набрал 90 очков в сезоне НХЛ
Общество
В Иране высокопоставленный чиновник умер от коронавируса
В Иране от коронавируса умер член Совета целесообразности (совещательный орган при высшем руководителе Ирана) Сейед Мохаммад Мирмихаммади, сообщает местное издание IFP News.
Экономика
Великобритания рекордно закупила золото в России
Лондон на фоне подготовки к выходу из Евросоюза закупил золота в России на 5,33 миллиарда долларов, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Здоровье
Билл Гейтс сравнил коронавирус с пандемией «испанки» начала XX века
Миллиардер сравнил скорость распространения новой инфекции по всему миру с серьезностью эпидемии испанского гриппа 1918 года («испанки»), которая в XX веке унесла жизни более 50 млн человек по всему миру.
Политика
Гончарук заявил, что не писал заявлений об отставке
Премьер Украины Алексей Гончарук заявил, что не писал заявлений об отставке, однако не исключает консультаций с президентом Владимиром Зеленским и Верховной радой по этому поводу.
Происшествия
Два человека погибли от химических ожогов сухим льдом в бане в Москве
Экономика
Российские миллиардеры потеряли почти $30 млрд с начала года
Состояние самых богатых россиян сократилось с 1 января 2020 года на 29,54 миллиарда долларов.
Армия и оружие
Кремль ответил на призыв Эрдогана уйти из Сирии
Москва не оставит Сирию из-за террористической угрозы. Кремль ответил на призыв Эрдогана уйти из Сирии.
Общество
Сеть магазинов подарков «Красный куб» прекратит работу
Происшествия
СК завел уголовное дело в отношении украинских полицейских
В феврале этого года, по данным СК РФ, Национальная полиция Украины и прокуратура Автономной Республики Крым (базируется в Херсоне) инициировали уголовное преследование трех российских следователей, которые вели дело Чийгоза.
Здоровье
В Ухане закрыли первую спецбольницу для зараженных коронавирусом
Одну из 16 спецбольниц в Ухане, построенных для зараженных коронавирусом, закрыли в связи с выздоровлением последних пациентов китайские власти 2 марта, сообщает гостелеканал CCTV.
Общество
В России зафиксировали рост числа случаев афер с недвижимостью
Число выявленных попыток мошенничества при совершении сделок с недвижимостью выросло в несколько раз за последние годы, сообщает РБК со ссылкой на данные Федеральной нотариальной палаты.
Культура
Мадонна снова упала на сцене во время концерта в Париже и разрыдалась
Певица Мадонна снова упала на сцене во время концерта в Париже 27 февраля. Об этом сообщили в соцсетях присутствовавшие в зале зрители.
Происшествия
В Подмосковье 17-летняя модель подавилась насмерть шоколадом
В подмосковных Котельниках 17-летняя модель погибла, отравившись шоколадом.
Происшествия
В Краснодаре на Масленице отравились более 20 детей
В воскресенье, 1 марта, в Краснодаре были госпитализированы 22 человека, принимавшие участие в праздновании Масленицы, сообщило управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.
Экономика
Индексы PMI Китая в феврале рухнули до рекордных минимумов
Индекс менеджеров закупок (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в феврале упал до рекордного минимума - 35,7 пункта по сравнению с 50 пунктов месяцем ранее, свидетельствуют данные Государственного статистического управления (ГСУ).
Происшествия
В Приморье суд оштрафовал водителя автобуса за отказ везти ветерана
Суд оштрафовал водителя из Приморского края за то, что тот отказал в бесплатном проезде и вытолкнул 94-летнего ветерана Великой Отечественной войны из автобуса.
Армия и оружие
В Сирии турки сбили два самолета правительственных сил
Турецкие войска сбили два самолета сирийских ВВС в провинции Идлиб. Об этом сообщило государственное сирийское агентство SANA.
Шоу-бизнес
В НИИ Питания РАН одобрили диету Бабкиной и Гришаевой
Ведущий научный сотрудник НИИ Питания РАН Ольга Григорьян в беседе с «Говорит Москва» отметила, что такой режим питания правильный и очень полезный.
Общество
TCS Group сообщила о выданном ордере на задержание Тинькова в Лондоне
В Лондоне после начала судебных слушаний со Службой внутренних доходов США (IRS) был выдан ордер на задержание основателя Тинькофф Банка Олега Тинькова.
Хоккей
Поединок «Барыса» и «Металлурга» завершился массовой дракой
Происшествия
Первое заражение коронавирусом в Москве подтвердили в Роспотребнадзоре
Роспотребнадзор подтвердил первый случай заражения коронавирусом в Москве. Заболевший россиянин Давид Беров недавно вернулся из Италии.
Общество
«Ъ»: «Силовые машины» намерены выйти из СП с Siemens
"Силовые машины" Алексея Мордашова решили продать свою 35-процентную долю в "Сименс технологии газовых турбин" (СТГТ, совместное предприятие с Siemens) основному владельцу - германской Siemens.
Происшествия
Бывший замминистра обороны СССР Шуралев погиб в ДТП
Бывший заместитель министра обороны СССР Владимир Шуралев погиб в результате ДТП возле дома.
Происшествия
Майор Росгвардии уволен за употребление наркотиков на рабочем месте
Майор медицинской службы, служивший в отряде спецназа Росгвардии «Пересвет», был уволен со службы из-за того, что в его крови были обнаружены наркотические вещества.
Политика
Путин заявил о нежелании России ни с кем воевать
Россия не собирается ни с кем воевать и создаёт такую ситуацию, чтобы у других не было даже намерения развязать с ней вооружённый конфликт, заявил российский лидер Владимир Путин в интервью ТАСС.
Общество
Путин не поручал возобновить расследование убийства Листьева
Президент РФ Владимир Путин не давал поручений по возобновлению расследования убийства журналиста и телеведущего Владислава Листьева, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.