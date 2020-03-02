Департамент образования и науки Москвы на фоне новостей о распространении коронавируса выпустил приказ о мерах профилактики гриппа и ОРВИ. Об этом в понедельник, 2 марта, в своем Telegram-канале сообщает RT.

Биатлон МОК представил суду документы с поддельными подписями Родченкова Международный олимпийский комитет (МОК) представил документы с поддельными подписями на слушании Спортивного арбитражного суда (CAS) в Лозанне по делу российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой.

Общество В Иране высокопоставленный чиновник умер от коронавируса В Иране от коронавируса умер член Совета целесообразности (совещательный орган при высшем руководителе Ирана) Сейед Мохаммад Мирмихаммади, сообщает местное издание IFP News.

Экономика Великобритания рекордно закупила золото в России Лондон на фоне подготовки к выходу из Евросоюза закупил золота в России на 5,33 миллиарда долларов, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Здоровье Билл Гейтс сравнил коронавирус с пандемией «испанки» начала XX века Миллиардер сравнил скорость распространения новой инфекции по всему миру с серьезностью эпидемии испанского гриппа 1918 года («испанки»), которая в XX веке унесла жизни более 50 млн человек по всему миру.

Политика Гончарук заявил, что не писал заявлений об отставке Премьер Украины Алексей Гончарук заявил, что не писал заявлений об отставке, однако не исключает консультаций с президентом Владимиром Зеленским и Верховной радой по этому поводу.

Происшествия СК завел уголовное дело в отношении украинских полицейских В феврале этого года, по данным СК РФ, Национальная полиция Украины и прокуратура Автономной Республики Крым (базируется в Херсоне) инициировали уголовное преследование трех российских следователей, которые вели дело Чийгоза.

Здоровье В Ухане закрыли первую спецбольницу для зараженных коронавирусом Одну из 16 спецбольниц в Ухане, построенных для зараженных коронавирусом, закрыли в связи с выздоровлением последних пациентов китайские власти 2 марта, сообщает гостелеканал CCTV.

Общество В России зафиксировали рост числа случаев афер с недвижимостью Число выявленных попыток мошенничества при совершении сделок с недвижимостью выросло в несколько раз за последние годы, сообщает РБК со ссылкой на данные Федеральной нотариальной палаты.

Происшествия В Краснодаре на Масленице отравились более 20 детей В воскресенье, 1 марта, в Краснодаре были госпитализированы 22 человека, принимавшие участие в праздновании Масленицы, сообщило управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.

Экономика Индексы PMI Китая в феврале рухнули до рекордных минимумов Индекс менеджеров закупок (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в феврале упал до рекордного минимума - 35,7 пункта по сравнению с 50 пунктов месяцем ранее, свидетельствуют данные Государственного статистического управления (ГСУ).

Происшествия В Приморье суд оштрафовал водителя автобуса за отказ везти ветерана Суд оштрафовал водителя из Приморского края за то, что тот отказал в бесплатном проезде и вытолкнул 94-летнего ветерана Великой Отечественной войны из автобуса.

Происшествия Майор Росгвардии уволен за употребление наркотиков на рабочем месте Майор медицинской службы, служивший в отряде спецназа Росгвардии «Пересвет», был уволен со службы из-за того, что в его крови были обнаружены наркотические вещества.

Политика Путин заявил о нежелании России ни с кем воевать Россия не собирается ни с кем воевать и создаёт такую ситуацию, чтобы у других не было даже намерения развязать с ней вооружённый конфликт, заявил российский лидер Владимир Путин в интервью ТАСС.