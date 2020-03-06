В УВД по Западному административному округу Москвы проходят обыски по делу о незаконном задержании журналиста «Медузы» Ивана Голунова. Об этом РБК сообщил источник, близкий к УВД по ЗАО МВД по Москве.

В московское УВД пришли с обысками по делу Голунова

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