Происшествия
РБКВ московское УВД пришли с обысками по делу Голунова
В УВД по Западному административному округу Москвы проходят обыски по делу о незаконном задержании журналиста «Медузы» Ивана Голунова. Об этом РБК сообщил источник, близкий к УВД по ЗАО МВД по Москве.
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Политика
Россия и Турция договорились о перемирии в Идлибе
Эрдоган же заявил, что договоренности в Сочи нарушили «силы режима» (президента Сирии Башара Асада) и 1,5 млн беженцев находятся у границ Турции, что и стало причиной ввода турецких войск.
Политика
Украинские националисты закидали яйцами депутата Верховной рады
Ветераны радикального батальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) напали на депутата Верховной рады Макса Бужанского («Слуга народа»), закидав его яйцами.
Общество
Михаила Ефремова не пустили на борт самолета
Общество
Итальянцам рекомендовано не ездить в Россию
Посольство Италии в России посоветовало своим гражданам воздерживаться от посещения российского государства.
Кино
Появился финальный трейлер нового мультфильма о Скуби-Ду
Warner Bros. выложила финальный трейлер нового полнометражного мультфильма о Скуби-Ду и его команде.
Общество
Синоптики предсказали «малиновое» лето в 2020 году
Метеорологи пообещали россиянам, что в этом году их ждет «малиновое» лето — комфортное по температуре с небольшим превышением климатической нормы.
Происшествия
Пропавшую девочку нашли дома у похитителя в ящике под диваном
Как оказалось, ребенка похитили. Обнаружили ее в квартире у похитителя, в ящике для белья внутри дивана.
Политика
Объяснен отказ от поправки к Конституции о недвижимости чиновников
Излишне запрещать российским чиновникам иметь недвижимость за рубежом, многие получили недвижимость в странах СНГ по наследству, объяснил депутат Госдумы, сопредседатель рабочей группы по изменению Конституции Павел Крашенинников.
Экономика
Спасет ли обновленный Кабмин украинскую экономику
Недавняя отставка премьер-министра Украины и обновление Кабмина были связаны, в первую очередь, с экономическими провалами правительства.
Армия и оружие
Эрдоган оценил договоренности с Россией по Идлибу
Накануне лидеры России и Турции провели в Москве переговоры в связи с обострением ситуации в сирийской провинции Идлиб и по их итогам согласовали совместный документ.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл впервые прибыли в Лондон после «мегзита»
Принц Гарри и Меган Маркл 5 марта посетили ежегодную церемонию вручения премии фонда Endeavour Fund в Лондоне.
Политика
Владимир Путин прибыл в Иваново
Спорт
Большунов стал пятым в спринте на этапе Кубка мира в Норвегии
На очередном этапе Кубка мира, который проходит в норвежском Драммене, завершилась спринтерская гонка свободным стилем у мужчин.
Энергетика
Цена на нефть марки Brent опустилась ниже 48 долларов за баррель
Сегодня днем цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 4,78% - до 47,6 доллара за баррель, апрельские фьючерсы на нефть марки WTI падали до 43,8 доллара за баррель.
Политика
МИД обвинил власти Нидерландов в давлении на суд по делу MH17
Действия властей Нидерландов свидетельствуют о давлении на окружной суд Гааги, где 9 марта 2020 года начнутся слушания по делу о крушении в июле 2014 года в Донбассе Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Гаджеты
Android удалось запустить на iPhone 7
Общество
Россиян призвали не ездить в 11 стран из-за коронавируса
Роспотребнадзор утвердил список из 11-ти стран, в которые гражданам РФ не следует ездить из-за ситуации с распространением коронавируса.
Культура
HBO снимет сериал по игре The Last of Us
HBO совместно с Sony собирается снять сериал по популярной видеоигре The Last of Us. В России игру выпускают под названием «Одни из нас».
Общество
В России выявлено шесть новых случаев заражения коронавирусом
В России за сутки выявлено шесть новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщили в оперативном штабе по предупреждению и борьбе с коронавирусом.
Армия и оружие
Красная армия отбила последнее немецкое наступление 75 лет назад
Общие потери советских войск в Балатонской оборонительной операции составили 32,9 тысячи человек, из которых безвозвратные - 8,5. Фашисты потеряли около 27 тысяч человек, более 300 орудий и минометов, около 500 танков и штурмовых орудий.
Армия и оружие
Сирия попыталась сбить турецкий истребитель из С-200
Сирийские ПВО атаковали турецкий истребитель F-16 при помощи ракетно-зенитной системы С-200 «Ангара». Это произошло на северо-западе Сирии.
Политика
Парламент ДНР признал русский язык единственным государственным
Парламент самопровозглашенной Донецкой народной республики закрепил в конституции статус русского языка как единственного государственного, передает корреспондент РИА Новости.
Общество
Британская авиакомпания объявила себя банкротом из-за коронавируса
Британская авиакомпания Flybe объявила о своём банкротстве из-за падения продаж в связи с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Происшествия
В Афганистане 27 человек погибли в результате нападения
Не менее 27 человек погибли и ещё 29 пострадали в результате нападения, которое было совершено на церемонии по случаю годовщины смерти лидера моджахедов Абдулы Али Мазари в Кабуле.
Транспорт
Utair сокращает количество рейсов в Милан
"Для безопасности пассажиров в условиях распространения коронавируса в Италии Utair временно сокращает количество перелетов из Москвы в Милан и обратно", – говорится в сообщении.
Здоровье
Китайские врачи вылечили самого маленького пациента с коронавирусом
Самого маленького пациента Китая, который заразился коронавирусом, выписали из больницы 6 марта после того, как врачи признали его полностью здоровым.
Экономика
Предприятиям ОПК спишут около 375 млрд рублей долгов
Вице-премьер России Юрий Борисов рассказал о планах реструктуризации долгов предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК).
Гаджеты
Опубликовали фото новой модели смартфона Oppo Find X2
В Сети опубликовали снимки нового непредставленного смартфона Oppo Find X2, который сможет существенно опередить ближайших конкурентов.