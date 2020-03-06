Происшествия

РБКРБКВ московское УВД пришли с обысками по делу Голунова

В УВД по Западному административному округу Москвы проходят обыски по делу о незаконном задержании журналиста «Медузы» Ивана Голунова. Об этом РБК сообщил источник, близкий к УВД по ЗАО МВД по Москве.
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У экс-полицейских проводятся обыски по делу Голунова

Коммерсантъ07:20

В УВД на западе Москвы проходят обыски по делу Голунова

RT на русском06:42

Следственные действия проводятся сегодня в УВД Западного округа Москвы

Эхо Москвы07:00

В кабинетах экс-полицейских из «дела Голунова» провели следственные действия

Интерфакс06:53

В московское УВД пришли с обысками по делу Голунова

РБК06:44

Адвокат фигуранта дела Голунова сообщил об обысках в УВД по ЗАО Москвы

Ведомости07:03

Адвокат сообщил об обысках в УВД по ЗАО Москвы по делу Голунова

ТАСС06:35
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Политика

Россия и Турция договорились о перемирии в Идлибе

Эрдоган же заявил, что договоренности в Сочи нарушили «силы режима» (президента Сирии Башара Асада) и 1,5 млн беженцев находятся у границ Турции, что и стало причиной ввода турецких войск.
Ведомости вчера в 14:41
Происшествия

Смертник подорвался у посольства США в Тунисе

Вести.Ru 06:03
Политика

Украинские националисты закидали яйцами депутата Верховной рады

Ветераны радикального батальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) напали на депутата Верховной рады Макса Бужанского («Слуга народа»), закидав его яйцами.
REGNUM вчера в 22:02
Общество

Михаила Ефремова не пустили на борт самолета

Известия 07:01
Общество

Итальянцам рекомендовано не ездить в Россию

Посольство Италии в России посоветовало своим гражданам воздерживаться от посещения российского государства.
Вести.Ru 07:48
Кино

Появился финальный трейлер нового мультфильма о Скуби-Ду

Warner Bros. выложила финальный трейлер нового полнометражного мультфильма о Скуби-Ду и его команде.
Игромания.ру вчера в 12:13
Общество

Синоптики предсказали «малиновое» лето в 2020 году

Метеорологи пообещали россиянам, что в этом году их ждет «малиновое» лето — комфортное по температуре с небольшим превышением климатической нормы.
РБК вчера в 07:51
Происшествия

Пропавшую девочку нашли дома у похитителя в ящике под диваном

Как оказалось, ребенка похитили. Обнаружили ее в квартире у похитителя, в ящике для белья внутри дивана.
Вести.Ru 06:21
Политика

Объяснен отказ от поправки к Конституции о недвижимости чиновников

Излишне запрещать российским чиновникам иметь недвижимость за рубежом, многие получили недвижимость в странах СНГ по наследству, объяснил депутат Госдумы, сопредседатель рабочей группы по изменению Конституции Павел Крашенинников.
Lenta.ru 07:51
Экономика

Спасет ли обновленный Кабмин украинскую экономику

Недавняя отставка премьер-министра Украины и обновление Кабмина были связаны, в первую очередь, с экономическими провалами правительства.
Украина.ру 00:05
Армия и оружие

Эрдоган оценил договоренности с Россией по Идлибу

Накануне лидеры России и Турции провели в Москве переговоры в связи с обострением ситуации в сирийской провинции Идлиб и по их итогам согласовали совместный документ.
РИА Новости 06:52
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл впервые прибыли в Лондон после «мегзита»

Принц Гарри и Меган Маркл 5 марта посетили ежегодную церемонию вручения премии фонда Endeavour Fund в Лондоне.
Народные новости вчера в 16:31
Политика

Владимир Путин прибыл в Иваново

REGNUM 06:34
Политика

Сотрудник СБУ рассказал о подробностях убийства комбата Гиви

Известия 04:30
Спорт

Большунов стал пятым в спринте на этапе Кубка мира в Норвегии

На очередном этапе Кубка мира, который проходит в норвежском Драммене, завершилась спринтерская гонка свободным стилем у мужчин.
Вести.Ru 04 марта в 11:23
Энергетика

Цена на нефть марки Brent опустилась ниже 48 долларов за баррель

Сегодня днем цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 4,78% - до 47,6 доллара за баррель, апрельские фьючерсы на нефть марки WTI падали до 43,8 доллара за баррель.
Аргументы и Факты 07:18
Политика

МИД обвинил власти Нидерландов в давлении на суд по делу MH17

Действия властей Нидерландов свидетельствуют о давлении на окружной суд Гааги, где 9 марта 2020 года начнутся слушания по делу о крушении в июле 2014 года в Донбассе Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
РБК 04:12
Гаджеты

Android удалось запустить на iPhone 7

АБН вчера в 11:13
Общество

Россиян призвали не ездить в 11 стран из-за коронавируса

Роспотребнадзор утвердил список из 11-ти стран, в которые гражданам РФ не следует ездить из-за ситуации с распространением коронавируса.
Московский Комсомолец 07:49
Культура

HBO снимет сериал по игре The Last of Us

HBO совместно с Sony собирается снять сериал по популярной видеоигре The Last of Us. В России игру выпускают под названием «Одни из нас».
Комсомольская правда 02:07
Общество

В России выявлено шесть новых случаев заражения коронавирусом

В России за сутки выявлено шесть новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщили в оперативном штабе по предупреждению и борьбе с коронавирусом.
RT на русском 07:54
Армия и оружие

Красная армия отбила последнее немецкое наступление 75 лет назад

Общие потери советских войск в Балатонской оборонительной операции составили 32,9 тысячи человек, из которых безвозвратные - 8,5. Фашисты потеряли около 27 тысяч человек, более 300 орудий и минометов, около 500 танков и штурмовых орудий.
Российская газета 02:11
Армия и оружие

Сирия попыталась сбить турецкий истребитель из С-200

Сирийские ПВО атаковали турецкий истребитель F-16 при помощи ракетно-зенитной системы С-200 «Ангара». Это произошло на северо-западе Сирии.
НТВ вчера в 03:16
Политика

Парламент ДНР признал русский язык единственным государственным

Парламент самопровозглашенной Донецкой народной республики закрепил в конституции статус русского языка как единственного государственного, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 07:25
Общество

Британская авиакомпания объявила себя банкротом из-за коронавируса

Британская авиакомпания Flybe объявила о своём банкротстве из-за падения продаж в связи с коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском вчера в 09:12
Происшествия

В Афганистане 27 человек погибли в результате нападения

Не менее 27 человек погибли и ещё 29 пострадали в результате нападения, которое было совершено на церемонии по случаю годовщины смерти лидера моджахедов Абдулы Али Мазари в Кабуле.
RT на русском 06:55
Транспорт

Utair сокращает количество рейсов в Милан

"Для безопасности пассажиров в условиях распространения коронавируса в Италии Utair временно сокращает количество перелетов из Москвы в Милан и обратно", – говорится в сообщении.
Москва 24 06:15
Здоровье

Китайские врачи вылечили самого маленького пациента с коронавирусом

Самого маленького пациента Китая, который заразился коронавирусом, выписали из больницы 6 марта после того, как врачи признали его полностью здоровым.
Lenta.ru 07:51
Экономика

Предприятиям ОПК спишут около 375 млрд рублей долгов

Вице-премьер России Юрий Борисов рассказал о планах реструктуризации долгов предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК).
Коммерсантъ вчера в 11:00
Гаджеты

Опубликовали фото новой модели смартфона Oppo Find X2

В Сети опубликовали снимки нового непредставленного смартфона Oppo Find X2, который сможет существенно опередить ближайших конкурентов.
Rusargument вчера в 03:54
Как работают Яндекс.Новости?
Задержание корреспондента "Медузы" Ивана ГолуноваБольше новостей по теме
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