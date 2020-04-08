Происшествия
ИнтерфаксВ московской аптеке избили 81-летнего академика-историка
Глава Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин требует привлечь к уголовной ответственности мужчину, избившего в московской аптеке 81-летнего академика Владислава Назарова, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
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Общество
Скворцова спрогнозировала пик эпидемии коронавируса в России
Заболеваемость коронавирусом в России может выйти на плато через десять-четырнадцать дней, заявила в эфире канала "Россия 24" руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.
Происшествия
При пожаре в доме престарелых в Москве погибли два человека
В результате пожара в доме престарелых на Мякининской улице в Москве погибли два человека.
Политика
Замглавы Минпромторга исключили из «Единой России» за хулиганство
Заместитель главы Минпромторга Дмитрий Овсянников исключен из партии "Единая Россия" после скандала в аэропорту Ижевска.
Политика
ВТО обязала Украину исполнить решение по спору с РФ
В Минэкономразвития России сообщили, что Всемирная торговая организации (ВТО) обязала Украину исполнить решение по спору по энергокорректировкам, которое ранее было вынесено в пользу Москвы, до 15 сентября 2020 года.
Происшествия
Подавший сигнал тревоги A320 из Тюмени приземлился в Москве
Подавший сигнал тревоги самолет из Тюмени приземлился в «Шереметьево».
Общество
Минпросвещения допустило досрочное завершение учебного года
Российские школы могут досрочно завершить учебный год для первых — восьмых классов по итогам законченных четвертей и с учетом дистанционных всероссийских проверочных работ, сообщили в Минпросвещения.
Общество
Путин предложил новые меры поддержки в условиях пандемии
Президент России Владимир Путин объявил новые меры поддержки граждан и бизнеса в условиях пандемии коронавируса.
Экономика
Сбербанк заметил рост трат россиян в винных магазинах
За прошедшую неделю – с 30 марта по 5 апреля – расходы россиян на товары и услуги снизились на 22,9% по сравнению с неделей ранее, говорится в исследовании проекта Сбербанка «Сберданные».
Общество
В Москве умерли семь пациентов с коронавирусом
В Москве умерли еще семь пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, один из них лечился в частной клинике, сообщает московский оперативный штаб.
Экономика
ТМК уйдет с Лондонской фондовой биржи
Трубная металлургическая компания (ТМК), подконтрольная миллиардеру Дмитрию Пумпянскому, проведет делистинг своих глобальных депозитарных расписок с Лондонской фондовой биржи (LSE), сообщение опубликовано в разделе LSE для инвесторов.
Музыка
Организаторы Евровидения предложили фанатам спеть на конкурсе
Ранее стало известно о новых правилах Евровидения. Так, участники музыкального конкурса в 2021 году должны будут выступать с новыми песнями.
Происшествия
Никас Сафронов попал в ДТП в центре Москвы
Художник Никас Сафронов рассказал Пятому каналу, что попал в ДТП в центре Москвы в день своего рождения.
Технологии
Sony показала новый геймпад для PlayStation 5
Общество
В Москве медики смогут парковаться бесплатно
В Москве в ближайшее время парковка станет бесплатной для медиков, пишет Дептранс в Telegram.
Армия и оружие
Раскрыта судьба F-35 внутри России
Раскрыта судьба истребителя F-35 Lightning II внутри России.
Общество
Сын президента Сербии заболел коронавирусом
Президент Сербии Александр Вучич сообщил в Instagram, что его старший сын заразился коронавирусом.
Экономика
Эксперты заявили о недооценке властями масштабов кризиса из-за вируса
Государство «катастрофически недооценивает масштабы кризиса», категоричен руководитель Центра исследований экономической политики экономического факультета МГУ Олег Буклемишев: «Решения сдвинуты на уровень регионов, где во многих случаях нет ни денежных, ни интеллектуальных ресурсов для осмысленной политики».
Политика
Путин обратился к россиянам из-за вируса с фразой «выбора сейчас нет»
Президент России Владимир Путин в ходе обращения к гражданам заявил, что понимает их усталость от изоляции, однако другого выбора нет.
Общество
Стали известны размеры штрафов за нарушение самоизоляции в Петербурге
Губернатор Александр Беглов внёс поправки в закон об административных правонарушениях в Петербурге, где определены размеры штрафов за нарушение самоизоляции.
Общество
Собянин: Москва не сможет функционировать долго, если все закрыть
Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что Москва не сможет функционировать долго, если все в городе закрыть.
Здоровье
Дмитрий Азаров рассказал Владимиру Путину, как Самарская область борется с коронавирусом
Выступил на мероприятии и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.
Политика
Песков рассказал о покупке блокатора вирусов
Москва, 8 апреля 2020, 20:35 — REGNUM Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о покупке бейджа — блокатора вирусов, с которым он пришёл на совещание Владимира Путина с региональными властями.
Политика
Путин призвал вернуть нормальный график работы
Президент Владимир Путин выступил с обращением к губернаторам по теме борьбы с коронавирусом.
Экономика
Финляндия выделит 1 млрд евро на помощь бизнесу на фоне коронавируса
Правительство Финляндии в среду объявило о планах дополнительно направить 1 млрд евро на ликвидацию экономического урона от пандемии коронавируса, а также на борьбу с ним, сообщают европейские СМИ.
Здоровье
Глеб Никитин доложил Путину о борьбе с коронавирусом в регионе
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин доложил о подготовке местных властей к новым вызовам в связи с эпидемией коронавируса.
Политика
ДНР и Украина договорились о новом обмене пленными до Пасхи
Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики и Украины договорились о новом обмене пленными, он пройдет по формуле десять на восемь.
Политика
Вирусолог ответил Путину на вопрос о сокращении нерабочих дней
Вирусолог ответил Путину на вопрос о сокращении нерабочих дней.
Общество
Министр здравоохранения Астраханской области ушел в отставку
Министр здравоохранения Астраханской области Федор Орлов подал в отставку.
Игры
Ремастер Saints Row: The Third получил возрастной рейтинг
Энергетика
Россия обсудит с «большой ОПЕК+» сокращение своей добычи на 14%
Сокращение добычи в России Новый возможный объем сокращения в 1,6 млн барр. в сутки в пять раз больше предыдущего уровня (0,3 млн барр. в сутки), на который Россия согласилась снизить свою добычу в декабре 2019 года в рамках сделки ОПЕК +.