Происшествия

ИнтерфаксИнтерфаксВ московской аптеке избили 81-летнего академика-историка

Глава Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин требует привлечь к уголовной ответственности мужчину, избившего в московской аптеке 81-летнего академика Владислава Назарова, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
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СК возбудил дело об избиении 81-летнего академика РАН в столичной аптеке

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СК возбудил дело после избиения историка Владислава Назарова в очереди в столичной аптеке

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