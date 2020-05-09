Коронавирус
ВедомостиВ московской больнице для пациентов с коронавирусом произошел пожар
В городской клинической больнице имени С. И. Спасокукоцкого на севере Москвы произошел пожар, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного МЧС. Урологический корпус здания перепрофилирован для приема больных с коронавирусом. Сообщение о пожаре поступило в 20.00 мск.
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В одном из корпусов на первом этаже ГКБ №50 произошло возгорание. Пожар оперативно потушен. Все пациенты эвакуированы и будут перевезены в другие больницы. К сожалению, без жертв не обошлось. По предварительным данным, один из пациентов погиб. Соболезную его родным и близким.
— Сергей Собянин, мэр МосквыRT на русском 14:49
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