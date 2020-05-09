Коронавирус
ВедомостиВ московской больнице для пациентов с коронавирусом произошел пожар
В городской клинической больнице имени С. И. Спасокукоцкого на севере Москвы произошел пожар, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного МЧС. Урологический корпус здания перепрофилирован для приема больных с коронавирусом. Сообщение о пожаре поступило в 20.00 мск.
Читать в источнике
Оценить1,1K
В течение 30 минут была произведена эвакуация всех пациентов – 295 человек, пожар полностью ликвидирован. Одна пациентка погибла, других пострадавших нет. Все пациенты размещены в других корпусах больницы, частично переводятся в другие больницы.
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7176 источников, обновлено в 22:26, Ашберн
Здоровье
Опять плюс: коронавирус в Приморье поразил уже 808 человек
По информации регионального оперштаба по борьбе с распространением COVID-19, в крае опасный диагноз был поставлен уже 808 раз.
Восток-Медиа 00:05
Происшествия
Тренер по ММА избил продавщицу в Крыму за требование надеть маску
Приехавший в Крым из Санкт-Петербурга тренер по смешанным единоборствам избил продавщицу, которая сделала ему замечание из-за отсутствия маски и отказалась отпускать товар.
Вести.Ru 05:27
Шоу-бизнес
Милла Йовович рассказала о воевавших родственниках
Актриса Милла Йовович рассказала о бабушке и дедушках, прошедших Вторую мировую войну, на своей странице в Instagram.
Газета.Ru 12:15
Происшествия
ТАСС назвал причину пожара в больнице на севере Москвы
Причиной пожара в городской клинической больнице имени С. И. Спасокукоцкого в Москве стала неисправность в аппарате искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
РБК 17:07
Политика
Белоруссия не могла отказаться от военного парада, заявил Лукашенко
Белоруссия не могла отказаться в этом году от проведения военного парада по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, у нее просто "не было другого выбора", заявил в субботу глава республики Александр Лукашенко.
РИА Новости 05:07
Единоборства
Петтис взял верх над Серроне на UFC 249
Петтис одержал 23-ю победу в карьере. Ранее сообщалось, что российский тяжеловес Алексей Олейник взял верх над бразильцем Фабрисио Вердумом.
RT на русском 22:04
Культура
El País (Испания): факты о Второй мировой войне, которые оказались неправдой (El País)
На европейском театре военных действий Второй мировой война закончилась 8 мая 1945 года безоговорочной капитуляцией Германии, которая была подписана седьмого числа, однако вступила в силу восьмого.
ИноСМИ 18:18
Общество
Бак российской ракеты взорвался в космосе
РИА Новости 16:49
Общество
«Я в маске»: общаемся с горожанами, которые забыли о самоизоляции и пошли смотреть авиапарад
Екатеринбург Онлайн 07:18
Политика
Белый дом не стал комментировать запись о победе США над нацизмом
Белый дом воздержался от комментариев своей записи по поводу победы США и Великобритании над нацизмом в период Второй мировой войны, сообщает агентство ТАСС.
Газета.Ru 20:12
Общество
Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по снятию ограничений в РФ
Как говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Роспотребнадзора вечером в пятницу, на всех этапах останутся обязательными дополнительные меры предосторожности при выходе из дома, работа в удаленном доступе (если это возможно) и использование гигиенических масок в общественных местах "при любом выходе на улицу".
Интерфакс вчера в 17:40
Здоровье
Число заболевших коронавирусом в Бурятии достигло 518
Число выявленных случаев заболевания коронавирусом в Бурятии за прошедшие сутки увеличилось на 19 и достигло 518.
RT на русском 06 мая в 22:49
Общество
Маск пригрозил перенести штаб-квартиру Tesla из Калифорнии
Гендиректор Tesla Илон Маск заявил, что намерен немедленно перенести штаб-квартиру и все новые проекты компании из Калифорнии в Техас или Неваду.
Ведомости 14:48
Армия и оружие
ООН подсчитала бойцов ЧВК Вагнера в Ливии
Piter.tv 07 мая в 02:46
Общество
Онищенко назвал хороший признак в ситуации с распространением COVID-19
В ситуации с эпидемией COVID-19 в России наметился "хороший признак", заявил в эфире НСН первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко, указав на снижение коэффициента распространения коронавируса.
РИА Новости 18:38
Наука
В Москве объявили конкурс идей юных кулибиных «Руками не трогать!»
Школа инженерного творчества и изобретательства «КулибинПро» объявляет конкурс детских инженерных идей для юных кулибиных «РУКАМИ НЕ ТРОГАТЬ!».
Наука и жизнь вчера в 12:44
Футбол
Умтити получил травму во время индивидуальной тренировки
Защитник «Барселоны» Самюэль Умтити выбыл на неопределенный срок из-за травмы, полученной во время индивидуальной тренировки.
Metaratings 10:16
Политика
В Британии опубликовали последние сообщения нацистов
В одном из посланий, которые были опубликованы GCHQ к 75-летию окончания Второй мировой войны, показывают последние слова, переданные лейтенантом Кункелем, служившем в спецслужбе ВВС Германии незадолго до того, как он сдался британским войскам.
РИА Новости 20:31
Наука
Найдено противоядие от укусов гадюк
Специалисты нашли более простой путь решения проблемы, так как они обнаружили уже существующее средство, способное в перспективе стать противоядием от укусов гадюк.
Anonsens 07:41
Общество
Власти Москвы разъяснили правила ношения масок в общественных местах
Москвичи обязаны носить маски и перчатки в общественном транспорте, в магазинах и на рабочем месте, заявил начальник Главконтроля столицы Евгений Данчиков.
Газета.Ru 16:47
Шоу-бизнес
Галкин опубликовал праздничное видео с Пугачевой и детьми
Шестилетние дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина поздравили россиян с 75-летием Великой Победы.
Вести.Ru 09:00
Политика
Немецкий политик призвал помнить, кто освободил Берлин
Советские войска освободили Берлин и Германию в целом от нацистов ценой невероятных человеческих жертв, и об этом необходимо помнить.
РИА Новости 19:28
Кино
Фанаты выпустили трейлер короткометражки по Cyberpunk 2077
Трейлер фанатской короткометражки по вселенной игры Cyberpunk 2077 появился на YouTube.
News.ru 16:39
Политика
Минобороны сообщило о завершении строительства храма в парке «Патриот»
Строительство главного храма Вооруженных сил России в подмосковном парке «Патриот» завершено, говорится в сообщении Минобороны в Facebook.
Ведомости 11:09
Экономика
Оборот малого и среднего российского бизнеса в апреле упал вдвое
В России оборот малого и среднего бизнеса в апреле упал вдвое по сравнению с апрелем прошлого года, сообщили аналитики IT-компании «Эвотор».
Коммерсантъ вчера в 02:56
Общество
Москвичей предупредили о резком похолодании
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о резком похолодании в Москве в середине следующей недели.
РИА Новости 06:11
Общество
Попова анонсировала ряд ограничений до создания вакцины
Ряд ограничительных мер, введенных в России из-за пандемии коронавируса COVID-19, не будет отменен до появления и испытания вакцины от данной болезни, предупредила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Газета.Ru вчера в 14:39