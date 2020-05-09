Коронавирус
ВедомостиВ московской больнице для пациентов с коронавирусом произошел пожар
В городской клинической больнице имени С. И. Спасокукоцкого на севере Москвы произошел пожар, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного МЧС. Урологический корпус здания перепрофилирован для приема больных с коронавирусом. Сообщение о пожаре поступило в 20.00 мск.
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Автоматически обработано 7176 источников, обновлено в 19:21, Ашберн
Армия и оружие
В Венесуэле нашли колумбийские катера с оружием на борту
Национальная гвардия Венесуэлы обнаружила у берегов страны три брошенных катера ВМС Колумбии с оружием на борту.
Lenta.ru 19:13
Армия и оружие
Путин рассказал о планах по укреплению Вооружённых Сил России
Россия продолжит совершенствовать Вооружённые Силы и оснащать их самыми передовыми образцами оружия.
RT на русском 18:43
Общество
В Санкт-Петербурге вводится масочный режим
С 12 мая жители Санкт-Петербурга будут обязаны носить в общественных местах средства индивидуальной защиты – маски и перчатки.
Вести.Ru 17:50
Армия и оружие
Более 12 тысяч лейтенантов пополнят ряды вооруженных сил
Более 12 тысяч молодых лейтенантов из 36 вузов Минобороны России направятся к местам дальнейшего прохождения военной службы, сообщает министерство обороны РФ.
РИА Новости 18:02
Здоровье
В Алтайском крае выявили 20 случаев заражения коронавирусом
Двадцать новых случаев инфицирования коронавирусной инфекцией выявили за последние сутки в Алтайском крае, общее число заболевших выросло до 641, сообщает в субботу региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости 00:50
Кино
Экранизацию «Возрождения» Кинга выпустят создатели фильма «Доктор Сон»
Лос-Анджелес, США, 9 мая 2020, 08:31 — REGNUM Над новым фильмом «Возрождение» по одноимённому роману Стивена Кинга будут работать режиссёр Майк Флэнеган и продюсер Тревор Мэйси.
REGNUM 01:31
Политика
В действиях властей Ирана увидели нацизм
Госсекретарь США Майкл Помпео в годовщину выхода страны из соглашения о Совместном всеобъемлющем плане действий (СПВД) сравнил действия иранских властей с нацизмом.
Lenta.ru 18:31
Политика
Обама назвал катастрофой реакцию Трампа на коронавирус
Бывший президент США Барак Обама оценил действия нынешнего главы государства Дональда Трампа в борьбе с пандемией коронавируса.
Lenta.ru 17:31
Здоровье
С подозрением на коронавирус в Петербурге пациентов принимают пять центров томографии
В Северной столице пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию принимают пять центров компьютерной томографии.
Мойка78 15:51
Общество
Минобороны РФ опубликовало фотографии советских полководцев
Москва, 10 мая 2020, 00:37 — REGNUM Министерство обороны России опубликовало в специальном разделе на своем сайте редкие фотографии советских полководцев, сделанные в завершающий период Великой Отечественной войны.
REGNUM 17:37
Происшествия
Назван организатор убийства российского миллиардера
Следственный комитет России установил еще одного организатора убийства российского миллиардера, основателя торговой сети «Партия» Александра Минеева в 2014 году.
Lenta.ru вчера в 08:46
Общество
В МВД уточнили правила соблюдения самоизоляции не по месту прописки
Ранее в газете "Ведомости" вышел материал о том, как москвича оштрафовали за нарушение режима самоизоляции из-за того, что он живет не по месту регистрации, которое указано в паспорте.
Газета.Ru 10:17
Армия и оружие
В небе над Благовещенском сегодня состоялся авиапарад
Две пары сверхманёвренных истребителей пролетели над амурскими городами на высоте 600 метров со скоростью 500 километров в час (кстати, максимальные летные характеристики Су-35С многократно выше).
ГТРК Амур 03:22
Происшествия
Больницу в Коммунарке «заминировали»
Неизвестные позвонили в полицию и сообщили, что медицинский центр в московской Коммунарке заминирован, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
Lenta.ru 09:21
Общество
Определены сроки открытия школ и детских садов в России
Глава отдела клинических исследований НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова в интервью порталу стопкоронавирус.рф назвала сроки открытия в России детских садов, школ и вузов.
Lenta.ru 15:09
Общество
Путин обратился к участникам онлайн-акции «Бессмертный полк»
Президент Владимир Путин обратился к участникам акции "Бессмертный полк", пообещав, что шествие еще пройдет по Красной площади.
РИА Новости 08:10
Футбол
Руслан Мармазов: Защищая нациста-убийцу, украинские ультрас пытаются напомнить о себе
ИА Новороссия 07 мая в 11:23
Общество
ВВС США зафиксировали взрыв российского бака в космосе
РИА Новости 16:49
Здоровье
Назван способ предотвратить пневмонию при коронавирусе
Врач Евгений Комаровский рассказал, какие меры можно предпринять, чтобы снизить риск развития пневмонии при коронавирусе.
Свободная Пресса 00:14
Экономика
Названа опасность досрочного погашения кредита
Юрлицам и физлицам, как правило, с экономической точки зрения не имеет смысла погашать кредиты досрочно, при этом для юридических лиц это может быть даже опасно, рассказал агентству "Прайм" гендиректор юридической фирмы Urvista Алексей Петропольский.
РИА Новости 00:02
Экономика
«Уральские авиалинии» сообщили о проблемах с кредитованием
"Существуют определенные проблемы с дальнейшим кредитованием нашей производственной деятельности", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.
Интерфакс вчера в 08:40
Общество
Москвичей предупредили о резком похолодании
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о резком похолодании в Москве в середине следующей недели.
РИА Новости 06:11
Финансы
ЦБ допускает снижение ключевой ставки на 100 базисных пунктов
Банк России допускает снижение уровня ключевой ставки на 100 базисных пунктов на следующем заседании совета директоров, сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе видеоконференции.
ТАСС вчера в 08:35
Происшествия
ТАСС назвал причину пожара в больнице на севере Москвы
Причиной пожара в городской клинической больнице имени С. И. Спасокукоцкого в Москве стала неисправность в аппарате искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
РБК 17:07
Игры
В Steam стартовала продажа коллекции игр Square Enix со скидкой 95%
В Steam стартовала продажа коллекции игр Square Enix со скидкой 95%, в которой насчитывается 54 игры.
Astera 13:33
Единоборства
Сергей Харитонов дал прогноз на бой Фергюсон — Гэтжи
Российский боец смешанного стиля Сергей Харитонов поделился мнением о главном поединке турнира UFC 249.
Bookmaker-ratings.ru 14:18
Фигурное катание
Плющенко обратился к команде Тутберидзе: «Успокойте своего сотрудника»
Команда Тутберидзе, успокойте своего смешного сотрудника! ответил Плющенко Железнякову, который отписался от Трусовой в Instagram.
Sport.ru 18:13
Армия и оружие
Появление военных кораблей НАТО у границ России сочли бессмысленным
Военные корабли США и Британии вошли в Баренцево море, поближе к границам России.
Газета.Ru вчера в 03:00
Армия и оружие
Путин поздравил выпускников военных вузов с Днем Победы
Президент России Владимир Путин поздравил выпускников военных вузов и академий Минобороны с Днем Победы и успешным завершением учебы.
РБК 18:42
Общество
Facebook забанил журналиста Sputnik за снимок со Знаменем Победы
Социальная сеть Facebook на три дня заблокировала аккаунт журналиста МИА "Россия сегодня" Леонида Свиридова после того, как он разместил на своей странице фотографию, где изображено Знамя Победы над Рейхстагом.
РИА Новости 16:49