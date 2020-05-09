В городской клинической больнице имени С. И. Спасокукоцкого на севере Москвы произошел пожар, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного МЧС. Урологический корпус здания перепрофилирован для приема больных с коронавирусом. Сообщение о пожаре поступило в 20.00 мск.

В московской больнице для пациентов с коронавирусом произошел пожар

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