В больнице имени Спасокукоцкого на севере Москвы произошло возгорание. Корпус больницы №50 был оборудован 800 койками для пациентов с COVID-19, сообщает «РИА Новости». Пожарные эвакуировали пациентов и персонал медучреждения — около 300 человек.

В Москве в больнице для пациентов с коронавирусом произошел пожар

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