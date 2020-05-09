Коронавирус
ВедомостиВ московской больнице для пациентов с коронавирусом произошел пожар
В городской клинической больнице имени С. И. Спасокукоцкого на севере Москвы произошел пожар, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного МЧС. Урологический корпус здания перепрофилирован для приема больных с коронавирусом. Сообщение о пожаре поступило в 20.00 мск.
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В течение 30 минут была произведена эвакуация всех пациентов – 295 человек, пожар полностью ликвидирован. Одна пациентка погибла, других пострадавших нет. Все пациенты размещены в других корпусах больницы, частично переводятся в другие больницы.
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Пожар в больнице на севере Москвы ликвидирован
Официальный портал Мэра и Правительства Москвывчера в 14:58
Анастасия Ракова: 295 пациентов эвакуировали при пожаре в больнице на севере Москвы
Вечерняя Москвавчера в 15:47
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