Коронавирус
ИнтерфаксПогибшая при пожаре в московской больнице болела коронавирусом
Пациентка с коронавирусом, по предварительным данным, погибла при пожаре в больнице на севере Москвы, сообщил "Интерфаксу" информированный источник. По уточненным данным, пожар произошел в реанимации. Загорелись личные вещи и оборудование у одного из больных COVID-19.
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В течение 30 минут была произведена эвакуация всех пациентов – 295 человек, пожар полностью ликвидирован. Одна пациентка погибла, других пострадавших нет. Все пациенты размещены в других корпусах больницы, частично переводятся в другие больницы.
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Пожар в больнице на севере Москвы ликвидирован
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