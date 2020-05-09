В течение 30 минут была произведена эвакуация всех пациентов – 295 человек, пожар полностью ликвидирован. Одна пациентка погибла, других пострадавших нет. Все пациенты размещены в других корпусах больницы, частично переводятся в другие больницы.

Пациентка с коронавирусом, по предварительным данным, погибла при пожаре в больнице на севере Москвы, сообщил "Интерфаксу" информированный источник. По уточненным данным, пожар произошел в реанимации. Загорелись личные вещи и оборудование у одного из больных COVID-19.

Погибшая при пожаре в московской больнице болела коронавирусом

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