Происшествия
Вести.RuВ московской больнице один пациент насмерть забил другого ходунками
В одной из московских больниц один пациент насмерть забил соседа по палате ходунками. По сообщению столичного главка Следственного комитета РФ, ЧП произошло в медучреждении на севере Москвы.
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Экономика
Кабмин утвердил выдачу субсидий предприятиям на профилактику COVID-19
Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил правила выдачи субсидий бизнесу для профилактики коронавирусной инфекции.
Российская газета 06:20
Армия и оружие
ВМС Украины получат ПКР «Нептун» в 2021 году и разместят их на Черном и Азовском побережье
Военно-морские силы (ВМС) Украины планируют принять на вооружение противокорабельные комплексы с крылатыми ракетами "Нептун" в 2021 году и развернуть три дивизиона.
ТАСС 13:49
Футбол
ЦСКА разгромил «Ахмат» в 26-м туре чемпионата России
Футболисты московского ЦСКА на выезде нанесли поражение грозненскому "Ахмату" в матче 26-го тура чемпионата России.
РИА Новости 15:23
Происшествия
Адвокат Ефремова заявил, что актер отказался признать вину в ДТП
CT news вчера в 16:28
Политика
В Госдуме предложили присвоить Путину титул «Владимир-объединитель»
Фёдоров считает, что Путину титул нужно присвоить «обязательно, но только после того, как он закончит реформу по восстановлению отечества, его свободы и независимости».
ИА Красная Весна 10:18
Политика
Сенатор объяснил, почему Россия вправе выдвигать требования к Украине
В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что никто от Украины, как независимой страны, ничего не может требовать.
РИА Новости 11:03
Общество
ВОЗ назвала единственное обнадеживающее лекарство против коронавируса
Единственным из противовирусных препаратов, показавших обнадеживающие результаты против COVID-19, в Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) назвали «Ремдесивир».
Smolnarod.ru 07:02
Шоу-бизнес
Шнуров впервые показал видео с четвертой женой
Российский рок-музыкант и актер, лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров выложил недавно в Instagram короткий видеоролик с женой Ольгой Абрамовой.
Территория новостей вчера в 02:21
Кино
Художественный фильм Данилы Козловского «Чернобыль» покажут в США
Американская компания Capelight Pictures приобрела права на картину Данилы Козловского «Чернобыль».
Live24 04:29
Шоу-бизнес
Вдова Диденко встретила новую любовь и уехала на отдых
Диденко решила начать новую жизнь и вступить в отношения с актером Владом Черных.
RuNews24.ru 09:09
Игры
Для Prototype вышел набор HD-текстур
CyberSport.ru 12:53
Здоровье
Врачи рассказали, что ждет женщин без секса
Некоторые считают, что отсутствие секса опасно для здоровья женщины. Акушер-гинеколог Евгения Пекарева уверена, что все как раз наоборот.
Народные новости 09:42
Футбол
Миранчук объяснил, почему футболисты не прокомментировали уход Семина
Полузащитник футбольного клуба "Локомотив" Антон Миранчук объяснил, почему игроки команды не прокомментировали смену главного тренера Юрия Семина на серба Марко Николича.
МК-Спорт 08:05
Автоспорт
Шарль Леклер: На чудеса рассчитывать не стоит
В квалификации на австрийской трассе Шарль Леклер показал 7-й время, после чего заявил, что машине Ferrari в целом не хватает скорости, но при этом подчеркнул, что сейчас важно сохранять позитивный настрой, хотя это и непросто.
F1news.ru 15:01
Энергетика
Транзит газа через Украину в первом полугодии снизился на 45%
Транзит природного газа через территорию Украины в первом полугодии 2020 года составил 24,9 млрд куб. м, что на 45% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
ТАСС 01 июля в 06:27
Армия и оружие
США получили замену российским ракетным двигателям РД-180
Компания United Launch Alliance сообщила в твиттере, что получила от Blue Origin первый ракетный двигатель BE-4, созданный для замены российских РД-180.
РИА Новости 10:45
Музыка
Группа «Ленинград» выпустила первый в 2020 году клип
Первый раз группа "Ленинград" распалась в 2008 году.
Газета.Ru 14:56
Футбол
Хусаинов раскритиковал арбитра матча «Спартак» — «Тамбов» за незасчитанный гол Соболева
Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов оценил работу судейской бригады Владимира Москалёва, обслуживавшей матч 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» — «Тамбов» (2:3).
RT на русском 14:00
Политика
Spiegel: Москва потребует от Киева активизации мер по Донбассу
На переговорах по деэскалации конфликта на востоке Украины Москва настаивает на скорейшей юридической реорганизации самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, сообщает немецкое издание Spiegel, ознакомившееся с неофициальным рабочим документом российской делегации.
Газета.Ru вчера в 10:02
Религия
Церковный суд лишил сана захватившего монастырь священника
В епархии надеются, что это случится уже сегодня. Священник много лет контролировал Среднеуральский женский монастырь.
Столица С вчера в 10:26
Экономика
В Госдуме предложили увеличить налоговый вычет при покупке жилья
"В целях повышения доступности жилья для российских семей и приближения сумм, подлежащих налоговому вычету на имущество, до фактической стоимости недвижимости, прошу вас рассмотреть возможность увеличить суммы, с которых граждане могут произвести налоговый вычет, в два раза — до 4 млн и 6 млн рублей соответственно", — подчеркивает Федоров в своем обращении к премьер-министру.
Газета.Ru 08:42
Шоу-бизнес
Хазанов госпитализирован из-за проблем с сердцем
Ночью самочувствие актера театра и кино ухудшилось, и его доставили в больницу из-за проблем с сердцем.
Evo-rus.com 11:22
Происшествия
Замглавы Минобрнауки задержана по делу о хищении 40 млн рублей
Заместителя главы Минобрнауки Марину Лукашевич задержали по делу о мошенничестве на 40 млн рублей.
Известия вчера в 20:43
Авто
Новый кроссовер Honda Breeze установил рекорд продаж
За первое полугодие текущего года в Поднебесной было продано 55 тысяч единиц Honda Breeze.
Car.ru 03:27
Происшествия
Обвиненного во взятке следователя ЦА СКР отпустили
Старшего следователя по особо важным делам Главного следственного управления Следкома России полковника Руслана Миниахметова отпустили в субботу после задержания.
Вести.Ru 10:15
Космос
Нижегородцы смогут увидеть парад планет в ночь на воскресенье
Pro Город НН вчера в 10:57
Политика
Сенатор и крымские татары прокомментировали отказ Турции признать Крым
В свою очередь, сенатор от крымского региона, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков отметил, что Крыму не нужно признание со стороны Турции - главное, чтобы Россия признавала и поддерживала регион.
Газета.Ru 14:30