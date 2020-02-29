Происшествия

Вести.RuВести.RuВ московской кальянной полицейские задержали 70 человек

Во время рейда в одной из кальянных на Кутузовском проспекте в Москве полицейские задержали 70 человек.
Читать в источнике
Комментировать31
с чего всё началось

В Москве полицейские задержали 70 человек в кальянной

"Сегодня вечером в одной из кальянных на Кутузовском проспекте прошел полицейский рейд, в рамках которого задержано 70 человек, все они будут доставлены в отделы полиции", - сказал собеседник агентства. По его словам, всех задержанных проверят на наркотики.
ТАСС15:12

Подробнее о событии

70 человек задержаны в ходе рейда в одной из кальянных на Кутузовском проспекте в Москве

Эхо Москвы17:05

В кальянной в центре Москвы задержаны около 100 человек

Московский Комсомолец14:52

СМИ сообщили о задержании 70 человек в московской кальянной

РБК16:19

Полиция задержала 70 человек в одной из кальянных в Москве

Москва 2415:41

В Москве полицейские задержали 70 человек в кальянной

ТАСС15:12

СМИ: полиция задержала 70 человек в московской кальянной

Коммерсантъ16:53

Видео задержания около сотни посетителей кальянной в Москве

РЕН ТВ14:55
Показать все источники
Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 17:57, Ашберн
Футбол

Селюк: «Возможно, Гогуа совершил ошибку, перейдя в ЦСКА»

Футбольный функционер Дмитрий Селюк поделился мнением о ситуации защитника ЦСКА Седрика Гогуа, который не выходил в стартовом составе армейцев в чемпионате России с 6 октября прошлого года.
Sport24.ru 17:06
Общество

В Анкаре напали на трех сотрудников Sputnik Турция

Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что неизвестные ворвались домой к трем сотрудникам Sputnik Турция в Анкаре, обвинив их в предательстве родины.
РИА Новости 16:43
Происшествия

МВД возбудило дело из-за показа порноролика на гуляниях в Приморье

RT на русском 07:30
Футбол

Прервалась беспроигрышная серия «Ливерпуля» в АПЛ

Газета.Ru 14:53
Футбол

Ван Бастен призвал не сравнивать Месси и Роналду

Легендарный форвард сборной Нидерландов Марко ван Бастен считает, что неуместно сравнивать нападающего «Барселоны» Лионеля Месси с футболистом «Ювентуса» Криштиану Роналду.
ProstoProSport вчера в 15:51
Общество

Марш в центре Москвы собрал 10,5 тысяч человек и завершился без инцидентов

В Москве на марш памяти политика Бориса Немцова, застреленного в 2015 году, пришли 10,5 тысяч человек.
Вести.Ru 08:34
Космос

Подготовка МКС к прибытию модуля «Наука» откладывается

3DNews 26 февраля в 02:18
Футбол

«Спартак» победил «Динамо» в московском дерби в РПЛ

РБК 10:43
Политика

Украина не станет праздновать День Победы 9 мая

Украина отказалась отмечать День Победы 9 мая, заявил министр иностранных дел страны Вадим Пристайко в интервью телеканалу "Украина 24".
Газета.Ru вчера в 23:28
Происшествия

Фанаты «Спартака» и «Динамо» устроили массовую драку в Москве

Болельщики столичных футбольных клубов «Спартак» и «Динамо» устроили драку возле «ВТБ Арены имени Льва Яшина» на Ленинградском проспекте в Москве.
РБК 10:23
Общество

Испанский диетолог Санчес опроверг пользу воды с лимоном натощак

iReactor 01:51
Происшествия

В Париже эвакуируют Лионский вокзал из-за пожара

Интерфакс вчера в 13:39
Общество

Ряд законов вступает в силу в России с 1 марта 2020 года

В начала марта 2020 года в России вступает ряд новых законов и правил, передает ТАСС.
Газета.Ru 17:10
Игры

Демоверсию польского киберпанка Ghostrunner показали на PAX East 2020

Игромания.ру 10:39
Хоккей

Хоккеисты «Айлендерс» с Варламовым проиграли «Бостону»

ProstoProSport 16:10
Общество

В США зафиксирована первая смерть от коронавируса

Человек скончался в штате Вашингтон от коронавируса COVID-19, сообщает AP со ссылкой на представителей здравоохранения штата.
Коммерсантъ 13:38
Происшествия

Число погибших в бане в Москве увеличилось до трех

Число погибших на вечеринке в бане в Москве увеличилось до трех человек.
Известия 01:06
Общество

Тематический парк «Остров мечты» открылся в Москве

Корр. ТАСС Анна Орел/ Крупнейший в Европе крытый тематический парк развлечений "Остров мечты" открылся для жителей и гостей Москвы в субботу.
ТАСС 09:41
Кино

В США провели тестовые показы фильма «Годзилла против Конга»

Piter.tv 08:26
Общество

Yle (Финляндия): насколько хорошо мы знаем нашего соседа Сергея? Проверьте свои знания о русских мужчинах (Yle)

В честь Дня защитника Отечества финская телерадиокомпания «Юле» (Yle) составила тест на проверку наших знаний о российских мужчинах.
ИноСМИ 16:01
Здоровье

ВОЗ повысила оценку риска распространения коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) повысила оценку риска распространения и воздействия нового коронавируса на глобальном уровне до «очень высокого», заявил гендиректор организации Тедрос Аданом Гебрейесус на пресс-конференции.
Rambler News Service вчера в 14:42
Экономика

В России могут внести изменения в закон о валютном регулировании

Кабинет министров страны одобрил поправки в закон о валютном регулировании, а также о контроле для снижения административной нагрузки на экспортеров из РФ, сообщает Газета.ru.
РИАМО 09:47
Политика

Пушков: Важнее, что Путин ответил Эрдогану

Самое важное в разговоре президентов России и Турции - не что Реджеп Тайип Эрдоган предложил Владимиру Путину, а что Путин ответил на это своему коллеге.
Российская газета 11:45
Шоу-бизнес

Максим Галкин показал забавное фото Аллы Пугачевой с 6-летними детьми

Максим Галкин показал забавное фото Аллы Пугачевой с 6-летними детьми Несмотря на то, что Максим Галкин много работает, он не раз признавался, что после рождения детей стал себя беречь, потому что теперь на нем большая ответственность: ему нужно вырастить и воспитать Лизу и Гарри, если с Аллой Борисовной вдруг что-то случиться.
Вокруг ТВ вчера в 06:30
Происшествия

Обвиняемый в подбросе наркотиков заявил об оговоре со стороны Голунова

Бывший начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по Западному административному округу Москвы Игорь Ляховец, обвиняемый в подбросе наркотиков журналисту Ивану Голунову, заявил, что его оговорили, и настаивает на своей невиновности.
Lenta.ru 05:58
Общество

Гороскоп на март 2020: кому повезет этой весной

Гороскоп на март 2020 порадует многих, и 8 марта не станет исключением.
КП - Новосибирск 12:30
Армия и оружие

Россия испытала «Футляр» вместо «Ихтиозавра»

Lenta.ru 12:58
Общество

Число заболевших коронавирусом в Италии превысило тысячу человек

Количество зараженных коронавирусом в Италии, по последним данным, составляет 1049 человек, сообщил глава Департамента гражданской защиты Анджело Боррелли.
РЕН ТВ 12:36
Кино

Завершились съёмки фильма «Отряд самоубийц»

Режиссер Джеймс Ганн сообщил о завершении съёмок фильма «Отряд самоубийц» и поблагодарил свою команду и актёров.
News.ru 06:13
Футбол

Семак назвал ничью с «Локомотивом» закономерным результатом

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал итоги матча 20-го тура РПЛ против «Локомотива».
Metaratings 14:12
Как работают Яндекс.Новости?
Главное