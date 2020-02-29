"Сегодня вечером в одной из кальянных на Кутузовском проспекте прошел полицейский рейд, в рамках которого задержано 70 человек, все они будут доставлены в отделы полиции", - сказал собеседник агентства. По его словам, всех задержанных проверят на наркотики.

с чего всё началось

Во время рейда в одной из кальянных на Кутузовском проспекте в Москве полицейские задержали 70 человек.

В московской кальянной полицейские задержали 70 человек

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