Происшествия

РБКРБКВ московской квартире найдена мертвой солистка рок-группы «Маневры»

Бывшая вокалистка рок-группы «Маневры» Надиры Садыковой и ее мать были найдены мертвыми в их московской квартире. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
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Солистку рок-группы «Маневры» и ее мать нашли мертвыми в ванной в квартире на северо-востоке Москвы

Полиция и спасатели обнаружили трупы солистки рок-группы «Маневры» Надиры Садыковой и ее матери, пролежавшие несколько месяцев в квартире на северо-востоке столицы, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.
Агентство Москва04:55

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Экс-гитарист «Маневров» рассказал об обстановке в семье погибшей солистки

Московский Комсомолец13:28

«Ей могли устроить расправу»: друзья солистки рок-группы высказались о ее смерти

Вечерняя Москва10:26

44-летняя солистка «Маневров» и ее мать найдены мертвыми в Москве

Lenta.ru04:18

СК начал проверку по факту обнаружения тел солистки рок-группы «Маневры» Н.Садыковой и ее матери в Москве

Агентство Москва08:53

Солистку рок-группы «Маневры» и ее мать нашли мертвыми в квартире в Москве

Москва 2406:06

Тела экс-солистки группы «Маневры» и ее матери нашли в квартире на северо-востоке Москвы

ТАСС05:47

СК выясняют причины смерти солистки «Маневров» и ее матери

РЕН ТВ09:26
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Винокур поддержал обличающего цензуру Галкина

Народный артист РСФСР, комик Владимир Винокур в интервью НСН поддержал своего коллегу Максима Галкина, выступления которого, по некоторой информации, стали отменять после критики российского телевидения.
Московский Комсомолец 08:26
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Александра Трусова упала на Гран-при в Москве

Российская фигуристка, победительница этап Гран-при в Канаде Александра Трусова допустила забавное падение на турнире в Москве, который проходит на льду "Мегаспорта".
Российская газета 12:00
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Порноактриса обвинила в попытке изнасилования Богдана Титомира

Во время шоу «Прямой эфир» 25-летняя порноактриса Ангелина Дорошенкова сообщила о том, что Богдан Титомир пытался ее изнасиловать.
Регион online 13:59
Политика

Присяжные признали экс-советника Трампа виновным во лжи конгрессу

Присяжные в федеральном суде в Вашингтоне признали бывшего советника президента Дональда Трампа Роджера Стоуна виновным по нескольким пунктам обвинения.
РБК 13:55
Футбол

Головин не сыграет в матче против сборной Бельгии

Футболист Александр Головин не примет участие в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против сборной Бельгии, передает корреспондент The Moscow Post.
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Футбол

Гол Месси помог Аргентине обыграть Бразилию в товарищеском матче

RT на русском 14:23
Футбол

Молодежная сборная России переиграла Латвию в отборе к Евро-2021

Сборная Россия U21 принимала на стадионе «Ростов Арена» сверстников из Латвии. Игра проходила в рамках отборочного цикла в ЧЕ-2021.
NewInform 13:38
Политика

Путин рассказал о «полном контакте» с Зеленским и возможности встречи

О встрече президентов России и Украины до саммита в "нормандском формате" речи не идет.
Вести.Ru вчера в 14:59
Политика

Прокуратура проверит интервью Собчак на экстремизм

Коммерсантъ 11:39
Энергетика

Польша не станет продлевать контракт с «Газпромом»

Польский энергетический концерн PGNiG подал "Газпрому" заявление о желании завершить действие контракта о поставке российского газа в республику 31 декабря 2022 года, передает ТАСС со ссылкой на сообщение компании.
Газета.Ru 11:57
Гаджеты

Huawei P30 и Huawei P30 Pro стали обновляться до EMUI 10

Новая версия прошивки создана на базе Android 10, а сборка носит название EMUI 10.0.0.168.
Astera 13 ноября в 01:47
Общество

«Руки-базуки» Кирилла Терешина оказались подделкой

Россиянин Кирилл Терешин, прославившийся благодаря крупным бицепсам, увеличил их с помощью инъекций вазелина.
Lenta.ru 07:35
Общество

Американский суд оставил россиянина Буркова под арестом

Россиянин Алексей Бурков, экстрадированный в США, останется под арестом до суда.
Известия 14:34
Энергетика

«Нафтогаз» прокомментировал предложение «Газпрома» о скидке на газ

Исполнительный директор компании "Нафтогаз" Юрий Витренко заявил, что не считает скидкой предложение России снизить цену на газ для Украины на 20-25%.
Газета.Ru 07:22
Экономика

Предприниматели получат по взносу

Минфин опубликовал на regulation.gov.ru проект поправок к Налоговому кодексу, увеличивающих размер фиксированных взносов на пенсионное и медицинское страхование в 2021–2024 годах для индивидуальных предпринимателей.
Коммерсантъ 13 ноября в 17:17
Происшествия

Историка Соколова перевели в СИЗО «Кресты 1»

МР7.ру 12:19
Шоу-бизнес

Пропавшую актрису Марию Стерникову нашли в Москве

Мать актера Александра Носика — артистку Марию Стерникову — нашли в Москве, сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на PR-директор А.Носика Киру Железняк.
Mockva.ru 13:04
Энергетика

Первая нитка сухопутного отвода «Северного потока-2» испытана

Первая нитка сухопутного отвода газопровода "Северный поток-2" - EUGAL прошла испытания, сообщает оператор проекта Gascade Gastransport.
Finam.Ru 10:12
Шоу-бизнес

Ольга Серябкина рассказала о драке с Леной Темниковой

Однажды - говорит Серябкина в своем интервью - произошёл момент, когда их конфликт с Темниковой перерос в драку.
Bimru.ru вчера в 07:30
Кино

Вышел трейлер нового «Спанч Боба» с Киану Ривзом

Профиль 10:23
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УАЗ намерен внедрить в 2020 году на автомобили новый двигатель мощностью 180 лошадиных сил

Ульяновский автомобильный завод (УАЗ) (входит в российский концерн "Соллерс") в следующем году планирует начать установку на автомобили нового двигателя мощностью 180 лошадиных сил.
ТАСС 13:22
Армия и оружие

В Минобороны заявили об отсутствии примеров мужеложства в армии

В Министерстве обороны России заявили о том, что в армии нет примеров мужеложства.
РБК 12:14
Общество

«Известия»: в России хотят запретить водку с ароматизаторами

В России могут запретить производство водки с элементами декора нерастительного происхождения и синтетическими ароматизаторами, пишет газета "Известия" со ссылкой на документ Росалкогольрегулирования.
РИА Новости вчера в 22:02
Политика

Зеленский подписал закон для выделения ГТС из «Нафтогаза»

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий завершить процедуры по созданию независимого оператора газотранспортной системы (ГТС) путем его выделения из "Нафтогаза", сообщила заместитель руководителя офиса главы государства Юлия Ковалив.
РИА Новости 12:37
Политика

Россия зеркально ответила Литве на помилование двух граждан РФ

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после того как литовские власти объявили о помиловании двух российских граждан, осуждённых в Литве, в Москве поприветствовали этот шаг и пообещали зеркально ответить Вильнюсу.
REGNUM 09:17
Общество

Запрет гостиниц в жилых помещениях не распространяется на посуточную аренду квартир

Постановление о запрете гостиниц в жилых помещениях, подписанное премьер-министром Дмитрием Медведевым, не предусматривает запрет посуточной сдачи квартир, заявил «РИА Новости» первый заместитель председателя Госдумы по ЖКХ Сергей Пахомов.
Коммерсантъ 05:49
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Боливия объявила о разрыве дипотношений с Венесуэлой

Министр иностранных дел переходного правительства Боливии Карен Лонгарик объявила о разрыве дипломатических отношений с Венесуэлой.
RT на русском 14:43
Происшествия

В Крыму суд арестовал подозреваемого в убийстве пятилетней падчерицы

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В Польше обнаружили теплицы Гитлера

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Комикс «Сокол и Зимний Солдат» выйдет раньше сериала Disney+

Marvel выпустит комикс про приключения Сокола и Зимнего Солдата раньше, чем Disney+ начнёт показывать сериал об этих супергероях.
REGNUM вчера в 11:09
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