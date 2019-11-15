Происшествия

РБКРБКВ московской квартире найдена мертвой солистка рок-группы «Маневры»

Бывшая вокалистка рок-группы «Маневры» Надиры Садыковой и ее мать были найдены мертвыми в их московской квартире. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
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с чего всё началось

Солистку рок-группы «Маневры» и ее мать нашли мертвыми в ванной в квартире на северо-востоке Москвы

Полиция и спасатели обнаружили трупы солистки рок-группы «Маневры» Надиры Садыковой и ее матери, пролежавшие несколько месяцев в квартире на северо-востоке столицы, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.
Агентство Москва04:55

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СК выясняют причины смерти солистки «Маневров» и ее матери

РЕН ТВ09:26

СМИ: Солистку рок-группы и ее мать нашли мертвыми в Москве

Вечерняя Москва05:02

Солистку рок-группы «Маневры» и ее мать нашли мертвыми в квартире в Москве

Москва 2406:06

Тела экс-солистки группы «Маневры» и ее матери нашли в квартире на северо-востоке Москвы

ТАСС05:47

СК начал проверку по факту обнаружения тел солистки рок-группы «Маневры» Н.Садыковой и ее матери в Москве

Агентство Москва08:53

44-летняя солистка «Маневров» и ее мать найдены мертвыми в Москве

Lenta.ru04:18

В Москве найдены мертвыми солистка рок-группы «Маневры» и ее мать

Московский Комсомолец04:07
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Происшествия

При взрывах на арсенале в Балаклее погибли двое украинских военных

РИА Новости 09:44
Происшествия

В Крыму суд арестовал подозреваемого в убийстве пятилетней падчерицы

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Российская газета 10:02
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Белый дом обнародовал пересказ первого разговора Трампа и Зеленского

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Соколова привезли на следственный эксперимент в бронежилете и каске

РИА Новости 06:25
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СБУ заявила о задержании одного из лидеров ИГ под Киевом

Отмечается, что Аль Бара Шишани был задержан в ходе совместной операции с ЦРУ США и МВД Грузии.
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«Нафтогаз» ответил на слова Путина о риске прекращения транзита газа

Гендиректор «Нафтогаза» Андрей Коболев прокомментировал слова президента России Владимира Путина о том, что есть риск прекращения транзита российского газа через Украину.
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Польская PGNiG не намерена продлевать контракт с «Газпромом»

«PGNiG передала "Газпрому" заявление о намерениях завершить действие контракта на покупку природного газа Польшей, так называемого ямальского контракта, 31 декабря 2022 года»,— говорится в сообщении польской компании.
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Запрет гостиниц в жилых помещениях не распространяется на посуточную аренду квартир

Постановление о запрете гостиниц в жилых помещениях, подписанное премьер-министром Дмитрием Медведевым, не предусматривает запрет посуточной сдачи квартир, заявил «РИА Новости» первый заместитель председателя Госдумы по ЖКХ Сергей Пахомов.
Коммерсантъ 05:49
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В Москве пропала актриса Мария Стерникова

В Москве ищут актрису Марию Стерникову — мать актера Александра Носика, которая пропала накануне, 14 ноября.
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В Госдуме предложили увеличить стоимость шипованных шин

Член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев выступил с предложением увеличить стоимость шипованных автомобильных шин, вместо того чтобы вводить ограничение скорости до 80 км/ч на всех дорогах зимой.
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Опубликована переписка убитой Соколовым аспирантки с подругой

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В России могут изменить правила раздела имущества при разводе

Если во время брака один из супругов продал общее имущество без согласия другого, при разводе его доля будет уменьшена.
Вести.Ru 06:25
Происшествия

Пять пациентов больницы на Ставрополье заразились ВИЧ-инфекцией

Ранее в некоторых СМИ и социальных сетях появилась информация о заражении в 2018 году ВИЧ-инфекцией пятерых пациентов больницы в Буденновске из-за халатности медперсонала.
REGNUM 09:54
Общество

Во ФСИН объяснили изменение формата общения с журналистами

Заместитель главы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерий Максименко заявил, что не будет давать комментарии СМИ, предложив журналистам обращаться в пресс-службу ведомства, сообщает радиостанция «Говорит Москва».
РБК 10:01
Политика

Минюст включил «Север. Реалии» в реестр СМИ-иноагентов

Комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства в дела РФ приступила к работе в августе, поводом для ее создания послужили действия ряда иностранных дипломатов и зарубежных СМИ в ходе несогласованных акций протеста в Москве перед выборами в Мосгордуму.
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Фигурное катание

Синицина и Кацалапов победили в ритм-танце на этапе Гран-при в Москве

Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов заняли первое место в ритм-танце на пятом в сезоне этапе серии Гран-при в Москве.
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Директор Галкина опровергла информацию об отмене его концертов

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Россия и Литва обменялись шпионами

2. Чтобы помиловать россиян, в Литве изменили законодательство Процедура обмена состоялась менее чем через сутки после того, как президент Литвы Гитанас Науседа помиловал Филипченко и Моисеенко.
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В Карелии зафиксировали массовую гибель птиц

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Motorola представила складной Razr

По словам представителей компании, команда дизайнеров Motorola вместе со спецами из Lenovo разработала свыше 20 различных прототипов Razr.
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Соединенные Штаты потратили в общей сложности почти $4 млрд на доставку на МКС своих астронавтов на российских кораблях «Союз».
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Технологии

Apple удалит из App Store связанные с вейпингом приложения

Отмечается, что Apple никогда не допускала прямую продажу электронных девайсов для курения через приложения, однако некоторые из представленных в магазине программ позволяли пользователям контролировать температуру своих устройств, публиковали последние новости, связанные с вейпингом, и содержали другой тематический контент.
Газета.Ru 09:41
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Российский ученый-математик отравился «Кротом»

Российский математик Олег Ишаев-Мусатов по ошибке вместо воды выпил средством для очистки труб «Крот».
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Общество

Охранники Медведева поставили на колени пенсионерку с Алтая

Infox.ru вчера в 05:05
Экономика

РБК: банки хотят получать от клиентов декларации о доходах

Банки обсуждают с ЦБ возможность позволить клиентам добровольно предоставлять декларации о доходах, сообщает РБК со ссылкой на источники.
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Политика

На Украине прокомментировали заявление Коломойского о дружбе с Россией

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заявила, что олигарх Игорь Коломойский не является представителем главы государства и не имеет полномочий говорить от имени страны.
Lenta.ru 08:20
Музыка

Бузова заявила о намерении поехать на «Евровидение»

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Жесткая диета Анастасии Волочковой напугала диетолога

По словам специалиста, руководитель института питания РАМН Виктор Тутельян учил ее, что энергозатраты человека должны равняться энергетической ценности еды, а те продукты, которые позволяет себе Волочкова составляют ничтожное количество калорий, которых явно не хватает для поддержания активности.
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Союзмультфильм снимет продолжение «Ну, погоди»

Киностудия "Союзмультфильм" объявила о разработке новых серий мультфильма "Ну, погоди". В этом году героям сериала исполнилось 50 лет.
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