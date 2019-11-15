Происшествия
Газета.RuВ Москве обнаружили труп бывшей вокалистки группы «Маневры»
Бывшая вокалистка рок-группы "Маневры" 44-летняя Надира Садыкова вместе с 67-летней матерью были обнаружены мертвыми в своей квартире на северо-востоке Москвы, сообщает "Московский комсомолец". Согласно сведениям издания, смерть женщин могла наступить несколько месяцев назад.
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Полиция и спасатели обнаружили трупы солистки рок-группы «Маневры» Надиры Садыковой и ее матери, пролежавшие несколько месяцев в квартире на северо-востоке столицы, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.Агентство Москва04:55
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«Ей могли устроить расправу»: друзья солистки рок-группы высказались о ее смерти
Вечерняя Москва10:26
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