Происшествия

Вести.RuВести.RuВ московской квартире нашли пятерых младенцев без родителей

Пятерых новорожденных под присмотром одной няни-иностранки обнаружили полицейские в квартире на северо-востоке Москвы. Российских свидетельств о рождении у малышей не было, зато на них были оформлены документы на китайском языке.
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с чего всё началось
Младенцев без документов в квартире в Останкине нашли случайно: врачи приехали проверить новорожденного, но детей оказалось пятеро — от шести дней дней до полугода
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Телеканал 360°12:53

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Раскрыты детали обнаружения детей в московской квартире

РИА Новости18:05

Полиция вывела девушку-китаянку из московской квартиры, где нашли пять «суррогатных» младенцев

Life.ru13:45

Полиция увезла на допрос няню из московской квартиры, где нашли пятерых младенцев

Москва 2414:39

Задержана гражданка Китая, которая находилась в квартире с брошенными детьми в Москве

ТАСС14:00

Адвокат рассказал о «суррогатных младенцах», найденных в квартире в Москве

Пятый канал14:02

Уголовное дело после обнаружения младенцев в квартире в Москве возбуждено по статье о торговле людьми

Агентство Москва10:34

Обнаруженных в Москве новорожденных «на продажу» направили в больницу

РЕН ТВ08:27
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Общество

Путин подписал указ о единовременной выплате семьям с детьми до 16 лет

"В целях обеспечения социальной поддержки и сохранения доходов семей, имеющих детей, постановляю произвести единовременную выплату гражданам Российской Федерации, проживающим на территории РФ и являющимся родителями, усыновителями, опекунами, попечителями детей в возрасте до 16 лет, имеющих гражданство РФ, в размере 10 тыс. рублей на каждого такого ребенка", - говорится в указе.
ТАСС 12:41
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Происшествия

Адвокат Ефремова рассказал о лишении актёра водительских прав

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REGNUM 06:44
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Шоу-бизнес

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Ряд СМИ сообщал, что Исхаков и Гагарина с прошлого года не живут вместе. Сейчас фотограф наконец подтвердил информацию.
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Общество

Опубликованы детские фотографии дочерей Путина

Уехавший из России банкир Сергей Пугачев опубликовал на своем сайте детские фотографии дочерей президента России Владимира Путина.
YA62.ru 11:46
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Экс-жена Андрея Григорьева-Апполонова снялась обнаженной

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Политика

ЕС может сохранить запрет на въезд для россиян после открытия границ

После открытия границ 1 июля и снятия введенных из-за коронавируса ограничений страны Европейского союза планируют сохранить запрет на въезд для граждан России, США и Бразилии, пишет 23 июня The New York Times со ссылкой на проект соответствующего документа.
Известия 15:57
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Политика

Twitter счел сообщение Трампа «угрозой насилием»

Twitter снова отметил сообщение президента США Дональда Трампа как нарушающее правила соцсети.
Известия 19:01
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Здоровье

В Алтайском крае возобновляют плановую медпомощь

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко распорядился возобновить в регионе оказание жителям плановой медицинской помощи.
ИА 1-Line 20 июня в 22:30
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Общество

Безработным семьям с детьми продлят выплаты на два месяца

Выплаты в размере трех тысяч рублей безработным гражданам с детьми продлят еще на два месяца.
Вечерняя Москва 11:42
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Армия и оружие

Новейшая военная техника прошла в параде Победы в Чите

Новейшая военная техника приняла участие в читинском параде, посвященном 75-летию Великой Победы, который проходит на площади Ленина 24 июня.
Московский Комсомолец Чита 21:41
Технологии

Японский суперкомпьютер признан лучшим в мире

МИР 24 00:03
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Происшествия

В Кентукки уволили полицейского после смерти афроамериканки

В американском городе Луисвилл, штат Кентукки, уволен один из трех полицейских, участвовавших в марте в перестрелке, при которой погибла афроамериканка Брионна Тейлор.
РЕН ТВ 21:39
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Дэвид Мойес раскритиковал работу системы VAR в матче с «Тоттенхэмом»

Главный тренер «Вест Хэм Юнайтед» Дэвид Мойес раскритиковал работу системы VAR в матче с «Тоттенхэмом» (0:2) в рамках 31-го тура чемпионата Англии.
Чемпионат 21:19
Происшествия

Соседка рассказала о замуровавшей убитого сына в бетонном полу матери

В Астраханской области нашли замурованного 12-летнего ребенка. В убийстве подозревают мать подростка.
Невские Новости вчера в 00:09
Общество

Путин заявил о резком изменении образа жизни россиян из-за пандемии

Президент России Владимир Путин в ходе телеобращения заявил, что пандемия коронавируса резко изменила привычный образ жизни граждан страны.
Газета.Ru 11:45
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Происшествия

В Москве пресекли сходку криминальных авторитетов

Правоохранительные органы пресекли сходку криминальных авторитетов в кафе на севере Москвы.
Коммерсантъ 16:37
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Армия и оружие

В Германии оценили угрозы гиперзвукового оружия

Авторы статьи оценили влияние гиперзвука на главный фактор ядерного сдерживания – угрозу взаимного уничтожения.
Взгляд.ру 11:54
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Чемпионка мира по стрельбе из Сербии умерла после тяжелых родов

Бобана Момчилович-Величкович является чемпионкой мира 2014 года в командной стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров.
Вечерняя Москва вчера в 11:00
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Политика

«Выглядят смешно»: в Совфеде ответили на слова Киева о «долгах» России

Сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева в беседе с РИА Новости Крым прокомментировала финансовые претензии Киева к Москве из-за Черноморского флота.
РИА Новости 19:45
Происшествия

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Мексике

Reuters передает, что местные службы сообщают о магнитуде 7,1. Агентство отмечает, что потенциальные разрушения от землетрясений такой силы могут быть катастрофическими.
Lenta.ru 12:01
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Шоу-бизнес

Светлана Ходченкова напугала фанатов своей худобой

Большинство подписчиков отметили, что ее худоба очень болезненна, а некоторые их них даже считают, что с актрисой что-то произошло, и она сильно заболела.
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Варга: не стал бы сильно ругать ЦСКА за 0:4. «Зенит» взял своё на опыте

Даже ЦСКА после 0:4 не стал бы сильно ругать. Не скажешь, что «армейцы» были в этом матче без понятия, «Зенит» взял своё на опыте.
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Политика

Болтон заявил, что написал скандальную книгу по памяти

Экс-советник президента США Джон Болтон заявил, что писал свои мемуары The Room Where It Happened: A White House Memoir ("Комната, где это произошло: воспоминания о Белом доме") по памяти и уничтожил все документы после отставки.
Life.ru 21:43
Футбол

«Барселона» обыграла «Атлетик» благодаря голу Ракитича

Газета.Ru 18:00
Происшествия

Шесть человек погибли при крушении самолета в Мексике

Ранее,17 июня, два человека погибли при крушении легкомоторного самолета в Малиновском районе Одессы.В самолете летели двое пилотов 1955 года рождения.
РБК 21:47
Политика

Клинцевич: украинцы сбили MH17 вместо самолёта Путина

Украинские военные в 2014 году планировали сбить самолёт, на котором летел президент РФ Владимир Путин, однако у них это не получилось.
News.ru 16:44
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Общество

Режим самоизоляции в Самарской области отменят с 24 июня

Режим самоизоляции для граждан в Самарской области отменяется с 24 июня, для людей старше 65 лет и из группы риска он будет носить рекомендательный характер, сообщил во вторник региональный оперштаб по борьбе с COVID-19.
РИА Новости 13:39
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Общество

Врач предостерег от формального ношения масок на подбородке

Многие люди в жару испытывают ощущение удушья в маске и поэтому часто носят их формально, спустив на подбородок.
Российская газета 21:18
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Политика

Кремль раскрыл итоговый список иностранных лидеров на параде Победы

Итоговый список гостей раскрыл официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Lenta.ru 07:39
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Происшествия

Отец 18-летней Тропицель обвинил в смерти блогерки ее бойфренда

Отец погибшей в аварии на Бали 18-летней блогерки-миллионерши Анастасии Тропицель обвинил ее возлюбленного Виктора Майдановского в попытках перевести себе все сбережения девушки с ее банковских счетов.
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