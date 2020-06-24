Происшествия
Вести.RuВ московской квартире нашли пятерых младенцев без родителей
Пятерых новорожденных под присмотром одной няни-иностранки обнаружили полицейские в квартире на северо-востоке Москвы. Российских свидетельств о рождении у малышей не было, зато на них были оформлены документы на китайском языке.
Читать в источнике
Оценить878
с чего всё началось
Младенцев без документов в квартире в Останкине нашли случайно: врачи приехали проверить новорожденного, но детей оказалось пятеро — от шести дней дней до полугода.Телеканал 360°вчера в 12:53
Подробнее о событии
Показать все источники
Полиция увезла на допрос няню из московской квартиры, где нашли пятерых младенцев
Москва 24вчера в 14:39
Уголовное дело после обнаружения младенцев в квартире в Москве возбуждено по статье о торговле людьми
Агентство Москвавчера в 10:34
Автоматически обработано 7238 источников, обновлено в 00:59, Ашберн
Шоу-бизнес
Охлобыстин рассказал о последнем разговоре с Ефремовым
Известия вчера в 22:53
Футбол
«Бернли» осудил баннер «Жизни белых важны»
Во время матча 30-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» — «Бернли» (5:0) над домашним стадионом «горожан» «Этихад» покружился самолет, к которому был прикреплен баннер: «White Lives Matter» (жизни белых важны).
Спорт-Экспресс 22 июня в 18:49
Общество
Путин подписал указ о единовременной выплате семьям с детьми до 16 лет
"В целях обеспечения социальной поддержки и сохранения доходов семей, имеющих детей, постановляю произвести единовременную выплату гражданам Российской Федерации, проживающим на территории РФ и являющимся родителями, усыновителями, опекунами, попечителями детей в возрасте до 16 лет, имеющих гражданство РФ, в размере 10 тыс. рублей на каждого такого ребенка", - говорится в указе.
ТАСС вчера в 12:41
Политика
Захарова ответила на заявление Украины о многомиллионных долгах
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявления украинских властей о "многомиллионных долгах" России, передает портал Politexpert.
Газета.Ru вчера в 16:44
Армия и оружие
Украина: Россия попыталась помешать испытаниям ракеты «Нептун»
Военное дело вчера в 10:51
Общество
Производство самолета Ил-103 может быть организовано в Венгрии
"Денис Мантуров обратил внимание на хорошую динамику в реализации проекта производства самолетов Ил-103 на мощностях венгерской компании Magnus Aircraft Corp. В настоящее время почти завершена работа по подготовке лицензионного соглашения, которое, как рассчитывает министр, стороны смогут подписать в ближайшее время", - говорится в сообщении.
ТАСС вчера в 13:42
Общество
В Саратовской облдуме депутаты устроили массовую драку
REGNUM вчера в 17:02
Экономика
«Яндекс» и Сбербанк объявили о выходе из партнерства
"Яндекс" и Сбербанк поздно вечером во вторник объявили о разделе совместных активов: ведущая российская интернет-компания покупает долю банка в "Яндекс.Маркете", а крупнейший банк — долю "Яндекса" в "Яндекс.Деньгах".
РИА Новости вчера в 18:52
Общество
Режим самоизоляции в Самарской области отменят с 24 июня
Режим самоизоляции для граждан в Самарской области отменяется с 24 июня, для людей старше 65 лет и из группы риска он будет носить рекомендательный характер, сообщил во вторник региональный оперштаб по борьбе с COVID-19.
РИА Новости вчера в 13:39
Происшествия
Адвокат Михаила Ефремова опроверг информацию о хроническом алкоголизме
Газета.Ru вчера в 06:43
Авто
Стартовали продажи конкурента Toyota Highlander — Geely HaoYue
Компания Geely начала продажи нового большого кроссовера Geely HaoYue, который позиционируется как прямой конкурент Toyota Highlander.
Новые автомобили 22 июня в 23:09
Армия и оружие
Кто больше: «Армату» сравнили с другими современными танками
На Т-14 применены совсем другие принципы размещения экипажа.
Российская газета вчера в 08:40
Гаджеты
Экраны ряда моделей смартфонов Samsung позеленели
Недавно у смартфонов Galaxy S20 Ultra проявилась проблема — экраны стали зелёными. Теперь то же самое произошло с другими моделями.
The GEEK вчера в 12:26
Политика
Песков объяснил отставание часов Путина во время обращения
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему часы главы государства Владимира Путина в ходе телеобращения отставали от реального времени, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru вчера в 13:12
Происшествия
Украинские радикалы напали на депутата партии Зеленского
Газета.Ru вчера в 16:19
Экономика
В России могут увеличить пенсии по старости
Газета.Ru вчера в 14:49
Игры
Для The Witcher 3: Wild Hunt создали мод с огнестрельным оружием
Чемпионат вчера в 17:34
Общество
Синоптик предупредил о повышенном уровне солнечного излучения в России
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил, что европейскую территорию России и ряд регионов на азиатской части страны ждут 10 дней, когда будет отмечаться "высокий" и "очень высокий" индекс солнечного ультрафиолетового излучения (УФ-индекс), передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 22:47
Политика
ЕС может сохранить запрет на въезд для россиян после открытия границ
После открытия границ 1 июля и снятия введенных из-за коронавируса ограничений страны Европейского союза планируют сохранить запрет на въезд для граждан России, США и Бразилии, пишет 23 июня The New York Times со ссылкой на проект соответствующего документа.
Известия вчера в 15:57
Экономика
Прием заявлений на субсидии бизнесу за апрель продлен до 1 июля
Субъекты малого и среднего бизнеса пострадавших от пандемии отраслей могут подать заявление о получении субсидии на компенсацию части своих затрат за апрель до 1 июля.
Российская газета 22 июня в 09:37
Авто
В Сети появились изображения новой Lada Granta
По неподтвержденной информации российская автокомпания планируется в ближайшие два года выпустить следующую генерацию Lada Granta, которая будет базироваться на платформе Global Access.
32CARS.ru вчера в 05:42
Общество
Путин заявил об изменившем уклад жизни россиян непростом периоде
Президент России Владимир Путин во вторник, 23 июня, обратился к россиянам, отметив, что последние три месяца были непростыми, они резко изменили привычный уклад жизни граждан страны.
Известия вчера в 10:05
Гаджеты
Эксперт объяснил, почему важно выключать Bluetooth на смартфоне
Включенная на телефоне пользователя функция беспроводной связи Bluetooth может не просто снизить автономность работы устройства, но еще и привести к снижению уровня безопасности, сделав пользователя жертвой незаметной атаки мошенников.
Актуальные Новости 00:46
Здоровье
Врачи рассказали о пожизненных последствиях коронавируса
Как рассказала руководитель британского центра по восстановлению от COVID-19 доктор Хилари Флойд, она поражена количеством людей среднего возраста, которые, несмотря на отсутствие сопутствующих заболеваний, длительное время после перенесенного коронавируса страдают от нетрудоспособности и хронической усталости.
Известия вчера в 20:31
Футбол
Хамес Родригес: «Тоже хотелось бы знать, почему я не играю»
Sports.ru вчера в 17:46
Политика
Кремль раскрыл итоговый список иностранных лидеров на параде Победы
Итоговый список гостей раскрыл официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Lenta.ru вчера в 07:39
Политика
США назвали три условия для продления договора по вооружениям
Решение администрации президента США Дональда Трампа о продлении договора с Россией по стратегическим наступательным вооружениям (СНВ-3) зависит от выполнения трех требований Вашингтона.
Lenta.ru 00:11
Политика
Саакашвили предрек Украине голод из-за кризиса
Глава исполнительного комитета национального совета реформ Украины, экс-губернатор Одесской области и бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что Украина находится под угрозой голода.
Газета.Ru вчера в 13:07
Футбол
Прядкин объяснил, почему лига не перенесла матч «Сочи» — «Ростов»
Глава РПЛ Сергей Прядкин рассказал, почему премьер-лига не приняла самостоятельно решение перенести матч «Сочи» — «Ростов» (1:10).
Спорт-Экспресс вчера в 13:22
Наука
У мужчин вырабатывается больше антител к коронавирусу, чем у женщин
Мужчины вырабатывают больше антител к коронавирусу нового типа, чем женщины.
ТАСС Наука вчера в 12:05