с чего всё началось

Пятерых новорожденных под присмотром одной няни-иностранки обнаружили полицейские в квартире на северо-востоке Москвы. Российских свидетельств о рождении у малышей не было, зато на них были оформлены документы на китайском языке.

В московской квартире нашли пятерых младенцев без родителей

Футбол «Бернли» осудил баннер «Жизни белых важны» Во время матча 30-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» — «Бернли» (5:0) над домашним стадионом «горожан» «Этихад» покружился самолет, к которому был прикреплен баннер: «White Lives Matter» (жизни белых важны).

Общество Путин подписал указ о единовременной выплате семьям с детьми до 16 лет "В целях обеспечения социальной поддержки и сохранения доходов семей, имеющих детей, постановляю произвести единовременную выплату гражданам Российской Федерации, проживающим на территории РФ и являющимся родителями, усыновителями, опекунами, попечителями детей в возрасте до 16 лет, имеющих гражданство РФ, в размере 10 тыс. рублей на каждого такого ребенка", - говорится в указе. 4,2K

Общество Производство самолета Ил-103 может быть организовано в Венгрии "Денис Мантуров обратил внимание на хорошую динамику в реализации проекта производства самолетов Ил-103 на мощностях венгерской компании Magnus Aircraft Corp. В настоящее время почти завершена работа по подготовке лицензионного соглашения, которое, как рассчитывает министр, стороны смогут подписать в ближайшее время", - говорится в сообщении. 62

Экономика «Яндекс» и Сбербанк объявили о выходе из партнерства "Яндекс" и Сбербанк поздно вечером во вторник объявили о разделе совместных активов: ведущая российская интернет-компания покупает долю банка в "Яндекс.Маркете", а крупнейший банк — долю "Яндекса" в "Яндекс.Деньгах". 166

Общество Режим самоизоляции в Самарской области отменят с 24 июня Режим самоизоляции для граждан в Самарской области отменяется с 24 июня, для людей старше 65 лет и из группы риска он будет носить рекомендательный характер, сообщил во вторник региональный оперштаб по борьбе с COVID-19. 107

Гаджеты Экраны ряда моделей смартфонов Samsung позеленели Недавно у смартфонов Galaxy S20 Ultra проявилась проблема — экраны стали зелёными. Теперь то же самое произошло с другими моделями. 7

Политика Песков объяснил отставание часов Путина во время обращения Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему часы главы государства Владимира Путина в ходе телеобращения отставали от реального времени, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК. 1,3K

Общество Синоптик предупредил о повышенном уровне солнечного излучения в России Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил, что европейскую территорию России и ряд регионов на азиатской части страны ждут 10 дней, когда будет отмечаться "высокий" и "очень высокий" индекс солнечного ультрафиолетового излучения (УФ-индекс), передает РИА "Новости". 31

Политика ЕС может сохранить запрет на въезд для россиян после открытия границ После открытия границ 1 июля и снятия введенных из-за коронавируса ограничений страны Европейского союза планируют сохранить запрет на въезд для граждан России, США и Бразилии, пишет 23 июня The New York Times со ссылкой на проект соответствующего документа. 753

Экономика Прием заявлений на субсидии бизнесу за апрель продлен до 1 июля Субъекты малого и среднего бизнеса пострадавших от пандемии отраслей могут подать заявление о получении субсидии на компенсацию части своих затрат за апрель до 1 июля. 26

Авто В Сети появились изображения новой Lada Granta По неподтвержденной информации российская автокомпания планируется в ближайшие два года выпустить следующую генерацию Lada Granta, которая будет базироваться на платформе Global Access. 71

Общество Путин заявил об изменившем уклад жизни россиян непростом периоде Президент России Владимир Путин во вторник, 23 июня, обратился к россиянам, отметив, что последние три месяца были непростыми, они резко изменили привычный уклад жизни граждан страны. 1K

Гаджеты Эксперт объяснил, почему важно выключать Bluetooth на смартфоне Включенная на телефоне пользователя функция беспроводной связи Bluetooth может не просто снизить автономность работы устройства, но еще и привести к снижению уровня безопасности, сделав пользователя жертвой незаметной атаки мошенников. 9

Здоровье Врачи рассказали о пожизненных последствиях коронавируса Как рассказала руководитель британского центра по восстановлению от COVID-19 доктор Хилари Флойд, она поражена количеством людей среднего возраста, которые, несмотря на отсутствие сопутствующих заболеваний, длительное время после перенесенного коронавируса страдают от нетрудоспособности и хронической усталости. 46

Политика США назвали три условия для продления договора по вооружениям Решение администрации президента США Дональда Трампа о продлении договора с Россией по стратегическим наступательным вооружениям (СНВ-3) зависит от выполнения трех требований Вашингтона. 2